В сентябре автомобилистов ждут важные изменения в законах

ДЫМИТЬ БУДЕТ ВРЕДНО
Прежде всего, следует рассказать о новых приборах в арсенале сотрудников ГИБДД на дорогах. Речь идет об аппаратуре, с помощью которой полицейский сможет установить — укладывается ли машина в технические нормы, разрешающие ее эксплуатацию или нет.
До последнего времени у ДПС на вооружении имелись лишь приборы для определения светопропускания стекол автомобиля. С их помощью выявляют превышение степени тонировки передних боковых и лобового стекла. Теперь же, судя по сообщениям региональных ГИБДД, инструментарий инспекторов вырастет.
Так, в рамках федеральной программы «Безопасность дорожного движения», гаишные экипажи получат еще и оборудование для измерения остаточной глубины протектора шин, а также для инструментальной диагностики тормозных систем и рулевого управления.
Обнаружив с его помощью те или иные нарушения техрегламента по допуску к эксплуатации транспортного средства, сотрудник ГИБДД сможет выписать водителю штраф, а машину отправить на штрафстоянку, запретив ей дальнейшее движение по дороге.
Кроме того, патрульные в ряде регионов страны уже получили дымомеры для контроля экологичности выхлопа дизельных двигателей.
ОСАГО ПО ИНДПОШИВУ
Нельзя не упомянуть о новеллах в законодательстве об ОСАГО, вступление в силу которых приурочено к началу осени. Во-первых, Центробанк решил с этого момента расширить коридор цен базового полиса ОСАГО. Для владельцев легковушек он увеличится на 10% в обе стороны. «Вилка» будет составлять 2471—5436 рублей. Как показывает опыт прошлых расширений этого интервала, большинство страховых компаний просто поднимают стоимость полиса ОСАГО на новую максимально возможную планку. В рамках этой тенденции можно ожидать увеличения цены ОСАГО на те самые 10%.
Во-вторых, в сфере ОСАГО начнут действовать новые правила расчета конечной цены страховки. Помимо имеющихся сейчас в распоряжении страховых компаний коэффициентов, при умножении на которые базовой стоимости полиса формируется окончательный ценник для конкретного водителя и автомобиля, появятся новые.
Страховым компаниям будет разрешено использовать коэффициенты, учитывающие еще и количество нарушений ПДД водителем, возраст и тип его авто, семейное положение и ряд прочих. Как это отразится на конечной стоимости «автогражданки», станет более-менее ясно к концу осени 2020-го года.
ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ТЕХОСМОТРА
В наступающем сентябре будет возвращен обязательный техосмотр. Напомним, что на время пандемии власти разрешили страховым компаниям продавать полисы ОСАГО водителям машин, не прошедших ТО в связи с тем, что из-за коронавирусных ограничений пункты техосмотра закрылись.
По этой причине у автомобилистов не было возможности оформлять диагностические карты и множество машин могло бы встать на прикол. Поэтому было решено ввести мораторий на прохождение ТО до 30-го сентября 2020-го года. После этой даты при покупке полиса станет вновь обязательным предъявление диагностической карты, подтверждающей успешное посещение пункта ТО. Водители, купившие ОСАГО с апреля по сентябрь без техосмотра, должны будут пройти его после 30 сентября.
Любопытно, но судя по полицейской статистике, почти полугодичная отмена государственного ТО машин никак не повлияла на аварийность по причине технических неисправностей ТС. Что лишний раз подтверждает полную бессмысленность обязательного ТО с точки зрения безопасности дорожного движения.