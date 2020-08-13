В сентябре автомобилистов ждут важные изменения в законах

ДЫМИТЬ БУДЕТ ВРЕДНО

Прежде всего, следует рассказать о новых приборах в арсенале сотрудников ГИБДД на дорогах. Речь идет об аппаратуре, с помощью которой полицейский сможет установить — укладывается ли машина в технические нормы, разрешающие ее эксплуатацию или нет.

До последнего времени у ДПС на вооружении имелись лишь приборы для определения светопропускания стекол автомобиля. С их помощью выявляют превышение степени тонировки передних боковых и лобового стекла. Теперь же, судя по сообщениям региональных ГИБДД, инструментарий инспекторов вырастет.

Так, в рамках федеральной программы «Безопасность дорожного движения», гаишные экипажи получат еще и оборудование для измерения остаточной глубины протектора шин, а также для инструментальной диагностики тормозных систем и рулевого управления.

Обнаружив с его помощью те или иные нарушения техрегламента по допуску к эксплуатации транспортного средства, сотрудник ГИБДД сможет выписать водителю штраф, а машину отправить на штрафстоянку, запретив ей дальнейшее движение по дороге.

Кроме того, патрульные в ряде регионов страны уже получили дымомеры для контроля экологичности выхлопа дизельных двигателей.