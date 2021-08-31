5 хитрых изменений законов для российских водителей в сентябре

БЕЗ ПИСЕМ СЧАСТЬЯ
С 1 сентября заработает новый способ обжалования штрафов ГИБДД, оформленных с помощью камер автоматической фиксации. Это можно будет сделать через сайт Госуслуг. Постановление о штрафе поступит в личный кабинет гражданина на этом сайте, и он сможет там же его обжаловать. Постановление будет считаться доставленным автовладельцу с момента его появления в личном кабинете.
Если адресат не зарегистрирован на Госуслугах или не заходил на портал в течение семи дней с момента размещения постановления, либо не давал своего согласия получать постановления таким способом, документ ему направят в бумажном виде — почтой.
БЕЗ ПРЕУДПРЕЖДЕНИЙ О ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ
Начиная с сентября, знаки «Фотовидеофиксация», отмеченные в ПДД номером 8.23 и предупреждающие водителя об установленных на дорогах камерах автоматической фиксации ГИБДД, исчезнут. На обочинах останутся только знаки аналогичного назначения под номером 6.22. Их устанавливают на въездах в населенные пункты, на улицах которых смонтированы камеры.
Таким образом, в городах водителей больше не будут предупреждать табличками о каждом рубеже контроля. Новые знаки будут устанавливать также загородных трассах — за 150—300 метров до начала участка, который контролирует камера.
ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ
В сентябре вступит в силу так называемая гаражная амнистия: правовой механизм упрощает предоставление в собственность земельных участков владельцам гаражей, на которых возведенны эти сооружения. Это касается укрытий для машин, построенных до 30 декабря 2004 года, когда вступил в силу действующий Градостроительный кодекс РФ.
В результате владелец гаража сможет поставить на кадастровый учет не только саму постройку, но и землю, на которой она стоит. Под «гаражную амнистию» могут попасть одноэтажные и не имеющие жилых помещений укрытия для авто. Земельне участки под ними должны быть государственными или муниципальными.
БЕЗ ЭРА-ГЛОНАСС
С 16 сентября автопроизводителей России временно освободят от обязанности устанавливать на новые машины системы экстренного информирования об аварии на базе «ЭРА-ГЛОНАСС». Это связано с острым дефицитом электронных комплектующих, который испытывает автопромышленность.
Постановление будет действовать до конца 2021 года. До этого момента граждане смогут на законных основаниях приобретать новые авто без блока «ЭРА-ГЛОНАСС». В дальнейшем производители будут обязаны дооснастить такие машины в ходе отзывных компаний в срок до 30 июня 2022 года.
БЕЗ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КАРТ
С 1 октября диагностические карты, срок действия которых истек с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, будут считаться недействительными. Однако на возможность приобрести полис ОСАГО это обстоятельство не повлияет. Дело в том, что с 22 августа для приобретения страховки больше не требуется предъявлять страховой компании диагностическую карту, свидетельствующую о прохождении машиной ТО.