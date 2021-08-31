5 хитрых изменений законов для российских водителей в сентябре

БЕЗ ПИСЕМ СЧАСТЬЯ

С 1 сентября заработает новый способ обжалования штрафов ГИБДД, оформленных с помощью камер автоматической фиксации. Это можно будет сделать через сайт Госуслуг. Постановление о штрафе поступит в личный кабинет гражданина на этом сайте, и он сможет там же его обжаловать. Постановление будет считаться доставленным автовладельцу с момента его появления в личном кабинете.

Если адресат не зарегистрирован на Госуслугах или не заходил на портал в течение семи дней с момента размещения постановления, либо не давал своего согласия получать постановления таким способом, документ ему направят в бумажном виде — почтой.

БЕЗ ПРЕУДПРЕЖДЕНИЙ О ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ

Начиная с сентября, знаки «Фотовидеофиксация», отмеченные в ПДД номером 8.23 и предупреждающие водителя об установленных на дорогах камерах автоматической фиксации ГИБДД, исчезнут. На обочинах останутся только знаки аналогичного назначения под номером 6.22. Их устанавливают на въездах в населенные пункты, на улицах которых смонтированы камеры.

Таким образом, в городах водителей больше не будут предупреждать табличками о каждом рубеже контроля. Новые знаки будут устанавливать также загородных трассах — за 150—300 метров до начала участка, который контролирует камера.