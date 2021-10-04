Эксперты оценили новые правила выплат по ОСАГО

Главные нововведения, принятые с пересмотренной методикой, касаются справочников средней стоимости запчастей. Во-первых, документация отныне выпускается отдельно для каждого региона, а не для 13 экономических районов, на которые делили страну ранее. Во-вторых, справочники будут обновляться ежеквартально. В-третьих, за основу для расчета стоимости детали возьмут прайс-листы как минимум из пяти профильных интернет-магазинов.

— Учитывая все эти моменты, я полагаю, что обновление методики явилось наиболее адекватным решением проблемы с автовладельцами, выказывающими недовольство выделяемыми суммами или качеством ремонта, поскольку теперь механизм определения стоимости восстановления поврежденного транспортного средства максимально прозрачен, — отметил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Кроме того, г-н Шкуматов подчеркнул, что ОСАГО нуждается в дальнейшем поэтапном реформировании — в частности, необходимо отказаться от учета износа при натуральном возмещении, а также увеличить лимит компенсации по вреду и здоровью с 500 000 до 2 млн. рублей. Однако это, по его словам, неизбежно приведет к «некоему увеличению стоимости полисов», ведь такие масштабные нововведения выведут «автогражданку» на качественно новый уровень.