Голосуй или проиграешь: ОСАГО «поддержит» падающие деревья и дорожные ямы

Если коротко, то в преддверии сезона дождей, ветров и снегопадов, когда деревья и дорожные конструкции снова посыпятся на автомобили, «Синие Ведерки» решили провести опрос общественного мнения, чтобы по его итогам донести до властей тот печальный факт, что сегодня крайне необходимо ввести в практику облегченный порядок возмещения ущерба за поврежденные в результате халатности коммунальщиков и дорожников автомобили. Но обо всем по порядку… С наступлением зимы водительские убытки дополнят и доблестные коммунальные службы — вновь с крыш начнутся сходы снежных лавин и колотого льда, который случайно полетел не в ту сторону. При этом практика возмещения подобного ущерба в нашей стране фактически отсутствует.

Тебе повредили машину, так иди и докажи, что это не злой рок, а недосмотр конкретной службы или организации. Только подготовка к суду у журналиста нашего издания (в январе этого года на машину рухнуло гнилое дерево, свежеприобретенный автомобиль был фактически уничтожен) заняла более двух месяцев, а потратить на все необходимые экспертизы и подготовку к суду пришлось около 100 000 рублей. В общей сложности от момента происшествия до момента получения компенсации за ущерб прошло 8 месяцев.

Отдельно стоит отметить возросшие расходы на ремонт поврежденных авто. Рост цен в сегменте запчастей за прошедший год составил более 17%. В результате предельной суммы возмещения ущерба по ОСАГО в 400 000 ₽ во многих случаях не хватает. Как пояснил Конституционный суд РФ, в этом случае оставшуюся часть платит виновник ДТП. Аналогичная ситуация возникла и с так называемой амортизацией, когда возмещение стоимости запчастей для старых авто идет с дисконтом 50%. Короче говоря, полнейший тупик.