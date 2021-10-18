Голосуй или проиграешь: ОСАГО «поддержит» падающие деревья и дорожные ямы

Если коротко, то в преддверии сезона дождей, ветров и снегопадов, когда деревья и дорожные конструкции снова посыпятся на автомобили, «Синие Ведерки» решили провести опрос общественного мнения, чтобы по его итогам донести до властей тот печальный факт, что сегодня крайне необходимо ввести в практику облегченный порядок возмещения ущерба за поврежденные в результате халатности коммунальщиков и дорожников автомобили. Но обо всем по порядку…
С наступлением зимы водительские убытки дополнят и доблестные коммунальные службы — вновь с крыш начнутся сходы снежных лавин и колотого льда, который случайно полетел не в ту сторону. При этом практика возмещения подобного ущерба в нашей стране фактически отсутствует.
Тебе повредили машину, так иди и докажи, что это не злой рок, а недосмотр конкретной службы или организации. Только подготовка к суду у журналиста нашего издания (в январе этого года на машину рухнуло гнилое дерево, свежеприобретенный автомобиль был фактически уничтожен) заняла более двух месяцев, а потратить на все необходимые экспертизы и подготовку к суду пришлось около 100 000 рублей. В общей сложности от момента происшествия до момента получения компенсации за ущерб прошло 8 месяцев.
Отдельно стоит отметить возросшие расходы на ремонт поврежденных авто. Рост цен в сегменте запчастей за прошедший год составил более 17%. В результате предельной суммы возмещения ущерба по ОСАГО в 400 000 ₽ во многих случаях не хватает. Как пояснил Конституционный суд РФ, в этом случае оставшуюся часть платит виновник ДТП. Аналогичная ситуация возникла и с так называемой амортизацией, когда возмещение стоимости запчастей для старых авто идет с дисконтом 50%. Короче говоря, полнейший тупик.
– Поскольку возраст нашего автопарка довольно преклонный, в среднем 14 −15 лет, понятно, что люди просто не имеют возможности приобретать для своих подержанных машин дорогую страховку КАСКО, — комментирует ситуацию порталу «АвтоВзгляд» координатор движения «Синие ведерки», руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. — По КАСКО застрахованы всего 7% автовладельцев в стране. Поэтому каждое ДТП с тем же упавшим деревом — огромная проблема для владельца, ведь на его плечи одновременно сваливается необходимость починить «ласточку» за свой счет, полностью или частично, и подготовиться к суду с виновником, что тоже выливается в ощутимую сумму денег.
Ранее мы обращались в органы власти с еще одним предложением: рассмотреть вопрос об облегченном порядке возмещения ущерба за повреждения автомобилей, которые произошли вследствие халатности коммунальщиков или дорожных служб. Или обдумать возможность обязать управляющие компании и эксплуатирующие дорожные организации страховать свою ответственность перед третьими лицами — последнее предложение было поддержано Минэкономразвития и Центральным банком РФ. Однако для того, чтобы процесс сдвинулся с мертвой точки, очевидно, что необходимо опросить самих автовладельцев, нужно ли им это, — считает г-н Шкуматов.
На основании опроса водителей всех регионов страны и анализа ответов, которые будут поддержаны большинством респондентов, общественники подготовят предложения для депутатов Госдумы нового созыва и органов власти.
Опрос касается как максимальных сумм страхового возмещения по ОСАГО, включая компенсации по жизни и здоровью, так и облегченного порядка возмещения ущерба за поврежденные коммунальщиками и дорожниками автомобили. Исследование, в рамках которого автовладельцам будет предложено выбрать наиболее важные для них функции в ОСАГО продлится один месяц. Принять участие в голосовании каждый неравнодушный автовладелец может здесь.