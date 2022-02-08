Гримасы ОСАГО: почему автохулиганам все сходит с рук

Припарковав машину на платной парковке возле дома, Галина Комарова вряд ли предполагала, как дорого она ей обойдется в итоге. Ничто не предвещало беды, когда в час дня на дороге появился красный битый автомобиль блогера Ивана Сараева.

На парня неоднократно публиковались жалобы в социальных сетях, не раз писали и о его 500 штрафах на полмиллиона, которые якобы остаются неоплаченными уже продолжительное время, но органы правопорядка, как и все московские камеры, и методы транспортного комплекса, как обычно оказались совершенно бессильны против очередного дорожного хулигана. Это же только добропорядочных автовладельцев можно запугать штрафами, исполнительными производствами и запретами на выезд за рубеж.

А со злостными нарушителями нужно реально работать. Вовремя их выявлять, вести с ними профилактическую работу, «брать на карандаш» и уделять им на дороге повышенное внимание. Кому всем этим заниматься, если ГИБДД сократили? Дорожные камеры умеют делать только платные фотографии. А проверять наличие ОСАГО, например, которого у блогера Сараева не оказалось, они не умеют. Или умеют, но не спешат.