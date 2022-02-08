Гримасы ОСАГО: почему автохулиганам все сходит с рук

Припарковав машину на платной парковке возле дома, Галина Комарова вряд ли предполагала, как дорого она ей обойдется в итоге. Ничто не предвещало беды, когда в час дня на дороге появился красный битый автомобиль блогера Ивана Сараева.
На парня неоднократно публиковались жалобы в социальных сетях, не раз писали и о его 500 штрафах на полмиллиона, которые якобы остаются неоплаченными уже продолжительное время, но органы правопорядка, как и все московские камеры, и методы транспортного комплекса, как обычно оказались совершенно бессильны против очередного дорожного хулигана. Это же только добропорядочных автовладельцев можно запугать штрафами, исполнительными производствами и запретами на выезд за рубеж.
А со злостными нарушителями нужно реально работать. Вовремя их выявлять, вести с ними профилактическую работу, «брать на карандаш» и уделять им на дороге повышенное внимание. Кому всем этим заниматься, если ГИБДД сократили? Дорожные камеры умеют делать только платные фотографии. А проверять наличие ОСАГО, например, которого у блогера Сараева не оказалось, они не умеют. Или умеют, но не спешат.
Теперь два владельца автомобилей, которые были повреждены Сараевым то ли в результате неудачного торможения, то ли неудачного дрифта, будут возмещать ущерб от его покатушек самостоятельно. Страховая компания, где был приобретен полис ОСАГО для пострадавшей от действий блогера машины Галины Комаровой, уже сообщила, что «возмещения с их стороны нет при отсутствии ОСАГО у виновника».
— Обычно в такой ситуации все решается через суд, — пояснил порталу «АвтоВзгляд» юрист Илья Афанасьев. — Виновник обычно туда не ходит или защищается не активно. Зато потом, когда исполнительный лист передается приставам, выясняется, что у него нет имущества, нет официального дохода и взыскать с виновного в аварии водителя деньги практически невозможно…
Очень похоже, что история с Сараевым дело пойдет ровно по этому сценарию. Блогер после приезда сотрудников ГИБДД и оформления ДТП развернулся, сел в авто и был таков. Однако мораль этой истории, если она вообще есть, вовсе не в том, что блогеры плохие, и всех их надо срочно посадить или лишить «прав». Некоторых, возможно, стоит, но не показательно и наспех, а разобравшись в причинах и следствиях. Самый важный вывод из произошедшего в другом.
Той дикой ситуации, когда добропорядочному автовладельцу отказывают в выплате потому, что у другого — непорядочного — виновника аварии этого полиса нет, быть не должно в принципе. То есть вы потратили деньги, приобрели полис «автогражданки», исполнили все что требует от вас закон, но за то, что его не исполняет дорожный хам и хулиган, заплатите все равно вы.
Задавать риторический вопрос: «Где справедливость?» — бессмысленно. Но: «Где логика и доколе?» — пожалуй, уместно. Хотелось бы, чтобы при очередном витке обсуждения ОСАГО этот вопрос наконец был внесен на повестку, как волнующий большинство добросовестных автовладельцев. Ведь автогражданка — это не налог, а все же инструмент, который должен нас хоть от чего-то защищать.
Вроде бы так планировалось изначально?