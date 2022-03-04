Полисы ОСАГО могут стать сильно дешевле

Преимущества цифровизации в сфере автомобильного страхования очевидны: как минимум, это существенная экономия времени и нервов автовладельцев, ведь ряд услуг можно получить дистанционно, не посещая офисы страховых компаний. Вместе с тем внедрение новых технологий в теории может повлиять и на стоимость полисов ОСАГО, сделав их дешевле. В современных реалиях поверить в это непросто, но шанс действительно есть.

Как объяснили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), цифровизация позволяет компаниям не только быть ближе к своим клиентам, но и сокращать расходы, связанные с поддержанием «жизни» в офлайн-офисах. Следовательно, если активная работа по развитию онлайн-услуг продолжится (а так и будет, ведь это — дополнительные «баллы» к конкурентоспособности), то страховщики смогут перенаправить средства на урегулирование убытков, что позволит снизить тарифы.

Впрочем, пока все эти размышления — что называется, вилами по воде. Никакой конкретики — планов или сроков — представители РСА не дают. С другой стороны, а кто сейчас, в эпоху разгоревшегося украинского конфликта, может ее дать?..

Ясно одно: речь идет не о ближайшем будущем, а о долгосрочной перспективе. Хотя там на стоимость полисов будут влиять уже новые факторы, ведь не за горами очередной этап реформы ОСАГО, о котором портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывать здесь.