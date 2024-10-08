Крутой «китаец»: во сколько обойдется обладание премиальным авто из КНР

Цены на новые автомобили растут, и в первую очередь это касается ставших популярными в России китайских моделей, многие из которых и без этого имеют внушительный ценник. Особенно если речь идет о премиальном сегменте. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, сколько придется потратить на содержание восточного «премиума» их российским владельцам.

Первое, что следует учитывать при расчете стоимости владения современным китайским автомобилем — это все же изначальная цена его покупки, считает генеральный директор компании «Рустрансчина» Александр Стрельников.

Например, новый Hongqi H9 2024 г. в. стоит не менее 7,8 млн. рублей, а у Voyah Dream цены на «свежее» авто начинается от 6,9 млн. рублей. Однако это только часть общей суммы затрат, уточняет эксперт. Ведь утильсбор для машин с двигателем от 2 до 3 литров в России с 1 октября повысился с 844,8 тыс. рублей до 1 562,8 тыс. рублей. В результате заметно увеличивается общая стоимость покупки нового автомобиля. Хотя «Воя Дрим» это не касается: ставки утильсбора на электромобили и подзаряжаемые гибриды не изменились.

— Следующий важный аспект — расходы на страховку. Как правило, владельцы новых автомобилей оформляют как ОСАГО, так и КАСКО. Для Hongqi H9 средняя стоимость страховки может составлять около 100-150 тыс. рублей в год в зависимости от региона и водительского стажа, — рассказывает Стрельников. — Также не стоит забывать о налогах на ТС, которые зависят от мощности двигателя и возраста автомобиля, напоминает эксперт.

А эти расходы могут заметно варьироваться и даже превышать 100 тыс. рублей в год, если авто подпадает под налог на роскошь. Так, Н9 разорит в этом смысле владельца на 127 350 «деревянных», а за, скажем, Voyah Dream EVR Long Range мощностью 422 л.с. придется «отбашлять» 189 900 руб.

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Впрочем, техническое обслуживание китайских автомобилей обычно обходится дешевле, чем их европейских аналогов, утверждает специалист.

Однако в любом случае предстоит учитывать регулярные расходы на техосмотр и текущий ремонт. Средняя стоимость ТО может достигать 30 тыс. рублей в год.

Что касается топлива, то, например, у Hongqi H9 средний расход — около 8 л/100 км. При пробеге в 15 000 км в год и стоимости бензина около 60 рублей за литр, расходы на топливо за один год немного превысят 70 000 рублей.

Общая стоимость владения Hongqi H9 за пять лет, согласно данным «Национального агентства промышленной информации (НАПИ)», составит около 4,19 млн. рублей (или около 837 тыс. руб. в год). Эта сумма включает все вышеперечисленные расходы: страховку, техобслуживание, топливо и налоги, уточняет Стрельников. Для Voyah Dream, поскольку модель доступна как с электромотором, так и с гибридным движком, общая стоимость владения может оказаться еще выше и достичь 5-6 млн. рублей за пять лет.