Voyah ограничила поставки своих автомобилей в Россию

Китайские автостроители один за другим начинают бороться с «левыми» поставками своих авто в Россию. Вот и премиальный «поднебесный» бренд Voyah ограничил ввоз в РФ машин марки. Но дновременно запустил программу поддержки «серых» ТС, приобретенных россиянами. На них можно оформить гарантию на срок от года до трех лет, если пробег составляет менее 80 тысяч километров.

Помимо приобретения гарантии, Voyah предлагает программу поддержки на дороге для кроссоверов Free и минивэнов Dream. Кроме того, владельцы «Войя», купленных по параллельным схемам до 1 сентября могут теперь русифицировать мультимедийки своих авто, обновлять прошивки и магазин приложений.

Однако можно ограничиться и гарантией на основные узлы автомобиля. Например, моторы, рулевой механизм или тяговую батарею. Стоимость полной гарантийной программы составляет 135 тыс. рублей, она начнет действовать через 100 км пробега или через два дня после покупки сертификата. В Voyah подчеркнули, что предложение распространяется только на две модели — уже названные Free и Dream.

Что интересно, официальный дистрибьютор Voyah будет по-прежнему привозить этих «китайцев» в Россию, сообщают «Известия». У дилеров можно так же приобрести седан Passion.