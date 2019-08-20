На каких шинах категорически нельзя ездить быстрее 100 км/ч

Покупая новый комплект резины, автовладельцы, как правило, отдают предпочтение недорогим покрышкам. Отзывы в интернетах и соседские рекомендации свое дело сделали. При этом мало, кто вспоминает о важнейшей характеристике –индексе скорости. А зря…
Медленно, но верно в России появляются скоростные дороги. На трассах М4 «Дон» и новой платной «Ленинградке» есть участки, где разрешенная скорость составляет 130 км/ч, а реальная скорость потока –около 150 км/ч. Но стоит пройти дождю, как отбойники и кюветы украшают улетевшие «гонщики». Не справился с управлением? Превысил? Или подвели покрышки?
Поездка в магазин за новым комплектом колес — всегда тяжелое испытание. Ведь хочется то, что, зачастую, не можется. Качественные шины от именитого производителя стоят дорого, а продавец услужливо подскажет «такие же», но значительно дешевле. Да, сделаны эти покрышки в Китае.., да, состав смеси не столь совершенен и далек от инноваций, зато цена –отличная! И тут вступает в дело легендарная ширма под грифом «зачем переплачивать за бренд». Схема рабочая, исправно позволяющая ежегодно продавать тысячи низкосортных и непригодных шин.
Ключевой момент, выделяющий опытного водителя от новичка, это проверка индексов –пиктограмм и символов, которые дают точное описание конкретной шины, дату изготовления и, самое важное –на какой скорости она позволит ехать. Информация эта не представляет из себя тайны и нанесены на каждое колесо. Ну а таблицу индексов без всяких угрызений предоставят в любом шинном магазине.
Где искать?
На боковине покрышки располагается огромное количество полезной информации. Тут и размерность, и дата производства — будьте предельно внимательны к товарам с большой скидкой, ведь они уже полежали часть своей жизни на складе и долго не проживут — и название модели, и многое другое.
Рядом с размерностью располагается индекс, состоящий из цифры и латинской литеры. Например, 95Q. Перевести такое общепринятое сокращение не сложно: цифра «95» обозначает максимально допустимую нагрузку на одно колесо в 690 кг, а вот буква Q — тот самый индекс скорости. И значит он, что шина позволяет водителю ехать со скоростью не выше 160 км/ч.
Для сравнения: некоторые китайские «аналоги» украшены пиктограммой J, запрещающей движение на скорости выше 100 км/ч. Представить себе водителя, который не достигает «трехзначного» порога практически невозможно, но ведь найдутся и те, кто, сэкономив на шинах, приступит к «ходовым испытаниям обновки» на дорогах общего пользования. В таком случае весь поток попадает в зону риска. Ведь на мокрой или скользкой дороге даже фирменные покрышки могут не справиться с поставленной задачей. Что уж говорить про подделку.
Индекс скорости рассчитывается производителем в лаборатории и проверяется на многочисленных испытаниях. Более того, исследование показывает скорость, которую шина может выдержать десятки минут. То есть вероятность, что покрышка «даст слабину» через полчаса тряски по дурному российскому покрытию достаточно высока. А уж если превысить… Впрочем, сами знаете: дурное дело — нехитрое.