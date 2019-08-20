На каких шинах категорически нельзя ездить быстрее 100 км/ч

Медленно, но верно в России появляются скоростные дороги. На трассах М4 «Дон» и новой платной «Ленинградке» есть участки, где разрешенная скорость составляет 130 км/ч, а реальная скорость потока –около 150 км/ч. Но стоит пройти дождю, как отбойники и кюветы украшают улетевшие «гонщики». Не справился с управлением? Превысил? Или подвели покрышки?

Поездка в магазин за новым комплектом колес — всегда тяжелое испытание. Ведь хочется то, что, зачастую, не можется. Качественные шины от именитого производителя стоят дорого, а продавец услужливо подскажет «такие же», но значительно дешевле. Да, сделаны эти покрышки в Китае.., да, состав смеси не столь совершенен и далек от инноваций, зато цена –отличная! И тут вступает в дело легендарная ширма под грифом «зачем переплачивать за бренд». Схема рабочая, исправно позволяющая ежегодно продавать тысячи низкосортных и непригодных шин.