Зачем на автомобильные шины наносят цветные полоски и разноцветные точки

В виду того, что и полоски, и разноцветные точки на шинах нанесены краской, можно предположить, что информация, которая в них заложена, носит временный характер. Иначе говоря, она становится не обязательной по прошествии не то что одного сезона, а нескольких поездок — одни сотрутся об асфальт, другие исчезнут в процессе мойки и все той же эксплуатации. Шиномонтажники и вовсе игнорируют ее, доказывая посредством грузиков водителям, что данная инфа необязательна к исполнению. Но что же все эти рисунки обозначают?

Если коротко то кружки и треугольники на боковинах шин являются обычными балансировочными метками. Их цель — помочь более точно установить и отбалансировать новое колесо на новом диске.

Так, например, красный треугольник или точка указывают на место на боковине шины с самым максимальным отклонением радиальной силы (RVF). То есть, именно в этой точке стенка боковины самая жесткая, а следовательно — и тяжелая. При монтаже алая отметка должна быть совмещена с литерой «L» на диске (иногда это может быть такая же точка, как на шине, только любого из цветов), которой отмечается легкая зона обода. В отсутствии значка «L» шина устанавливается так, чтобы метка располагалась в противоположенной стороне от ниппеля. Красными метками, как правило, маркируются шины первичной комплектации, поставляемые шинными производителями на автозаводы.