Зачем на автомобильные шины наносят цветные полоски и разноцветные точки

В виду того, что и полоски, и разноцветные точки на шинах нанесены краской, можно предположить, что информация, которая в них заложена, носит временный характер. Иначе говоря, она становится не обязательной по прошествии не то что одного сезона, а нескольких поездок — одни сотрутся об асфальт, другие исчезнут в процессе мойки и все той же эксплуатации. Шиномонтажники и вовсе игнорируют ее, доказывая посредством грузиков водителям, что данная инфа необязательна к исполнению. Но что же все эти рисунки обозначают?
Если коротко то кружки и треугольники на боковинах шин являются обычными балансировочными метками. Их цель — помочь более точно установить и отбалансировать новое колесо на новом диске.
Так, например, красный треугольник или точка указывают на место на боковине шины с самым максимальным отклонением радиальной силы (RVF). То есть, именно в этой точке стенка боковины самая жесткая, а следовательно — и тяжелая. При монтаже алая отметка должна быть совмещена с литерой «L» на диске (иногда это может быть такая же точка, как на шине, только любого из цветов), которой отмечается легкая зона обода. В отсутствии значка «L» шина устанавливается так, чтобы метка располагалась в противоположенной стороне от ниппеля. Красными метками, как правило, маркируются шины первичной комплектации, поставляемые шинными производителями на автозаводы.
А вот желтый треугольник или кружок можно встретить на шинах, продаваемых в автомагазинах. Данной маркировкой производители обозначают наиболее легкое место покрышки, которое определяется методом балансировки на заводе. Следовательно, монтировать такую шину необходимо, совместив желтую отметку с самым тяжелым местом на колесном диске — в той точке, где расположен ниппель. И тот и другой метод позволяет уравновесить колесо, чтобы облегчить его балансировку в дальнейшем.
Однако если водитель после нескольких поездок по какой-то причине решит перекинуть такую резину на другие диски, то все эти отметки не будут иметь никакой силы. Дело в том, что покрышки в процессе эксплуатации прикатываются, частично изнашиваются или повреждаются. Другими словами — попросту теряют свои первоначальные весовые характеристики и баланс, заданные с завода. Следовательно, и устанавливать их можно, не обращая внимания на все эти метки.
Работник шиномонтажа после сборки без труда отбалансирует вновь собранное колесо на станке. И даже при первом монтаже шин можно не соблюдать рекомендации, которые скрыты за этими треугольниками и точками, что, собственно, и делают мастера. Просто продадут вам на пару грузиков больше. А возможно — и меньше, ведь все зависит от развесовки шины и диска, которая от изделия к изделию может незначительно, но меняться.
Разноцветные полоски на протекторе и вовсе не для водителей. Без знания артикулов и прочих характеристик шин они попросту не поймут, о чем говорят все эти линии. А вот для работников на производстве, кладовщикам и дилерам цветные полоски — хорошее подспорье.
По ним они могут определить, например, размерность покрышки, потому как именно протектор является самой видимой частью шины при хранении на складе. На заводе же полоски помогают понять какого типа данный протектор, чтобы не перепутать его при дальнейшей установке на каркас шины и вулканизации.
Единственная польза полосок для обывателя — это определить, что шины, которые он хочет приобрести, из одной партии. Впрочем, убедиться в этом он может и по дате изготовления, которая указана на боковине шин.