5 ошибок, которые допускают почти все водители при сезонном шиномонтаже

С газонов еще не успел сойти снег, а самые торопливые водители уже сложили зимнюю резину в кладовки. Понимая, что через пару недель на шиномонтажных мастерских выстроятся огромные очереди, они решили проскочить до наплыва. Мол, ну и что, что ночью температура опускается до минусовых значений, и в любой момент может выпасть снег — я опытный, мне заморозки не страшны.
ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
Из-за чрезмерной самоуверенности таких торопыг мы каждое утро простаиваем в пробках, объезжая десятки мелких и очень глупых аварий. И хорошо, когда в подобных происшествия страдает исключительно «железо». А то ведь иногда они вылетают и на тротуары, калеча ни в чем неповинных пешеходов.
Чтобы не создавать проблем — ни себе, ни окружающим — лучше дождаться, пока среднесуточная температура установится на отметке в +5С. А тем, кто панически боится очередей, можно посоветовать записываться на шиномонтаж заранее — по телефону или через интернет. Да, многие мастерские сегодня предлагают и такую услугу.
НАКАЧАЙ КАК НАДО
Нередко можно наблюдать, что водители привозят машину на «переобувку», высказывают свои пожелания мастерам и уходят пить кофе, полностью доверяя специалистам, многие из которых таковыми не являются. Дилетанты зачастую игнорируют заводские наклейки, выставляя на всех колесах «стандартные» 2.0 атмосфер. Хотя на одних автомобилях это значение должно быть выше, на других — ниже, на третьих — и вовсе разное по осям.
Очень важно проконтролировать, чтобы мастер накачал именно столько, сколько предписывает завод-изготовитель. Не сомневаемся, что наши читатели знают, чем чревата эксплуатация машины с некорректным давлением в колесах, но для новичков все же напомним: небрежное отношение к атмосферам провоцирует ускоренный износ шин, ухудшение управляемости и торможения и повышение расхода топлива.
КРУЧУ, ВЕРЧУ, НАВРЕДИТЬ ХОЧУ
К слову, горе-специалисты грешат не только выставлением неправильного давления — многие из них еще и закручивают гайки пневмопистолетом, чего тоже делать не рекомендуется. Почему? Да потому что даже на минимальной мощности его усилия будут избыточными. Как следствие — сломанные шпильки, провернутые болты, поврежденные диски. Здесь нужен динамометрический ключ и умеренные старания — то есть без танцев на баллоннике и смертельных затягиваний.
ДИСБАЛАНС
Многие, заезжая на сезонную переобувку, в целях экономии времени и средств отмахиваются от балансировки, что тоже является грубой ошибкой. В идеале ее нужно проводить каждые 10 000—15 000 км пробега. А тем, кто любит погонять или эксплуатирует машину преимущественно на разбитых дорогах, и того чаще — примерно раз в 5000 км. И не важно, «перекидываются» ли диски с зимней резины на летнюю или колеса меняются в сборе.
Что же страшного случится, если систематически «забывать» про балансировку? Для начала появятся вибрации и биения, которые не только нервируют водителя, но и сокращают срок службы покрышек. К тому же колебания, если не их вовремя не устранить, могут «расшатать» подвеску, рулевую и тормозную системы. А это не только серьезные траты на ремонт, но и высокий риск смертельной аварии.
БОЖЕ, ХРАНИ РЕЗИНУ
Наконец, многие водители не уделяют должного внимания хранению колес, если не сдают их в шинные отели. Нельзя бросать покрышки как и где попало: колеса в сборе аккуратно кладем друг на друга в стопку или подвешиваем, а резину без дисков — ставим в ряд. Следите за тем, чтобы на шины не попадал ультрафиолет и осадки. Можно воспользоваться чехлами или пакетами, но перед упаковкой покрышки обязательно промываем, ведь грязь тоже негативно влияет на срок службы.