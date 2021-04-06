5 ошибок, которые допускают почти все водители при сезонном шиномонтаже

С газонов еще не успел сойти снег, а самые торопливые водители уже сложили зимнюю резину в кладовки. Понимая, что через пару недель на шиномонтажных мастерских выстроятся огромные очереди, они решили проскочить до наплыва. Мол, ну и что, что ночью температура опускается до минусовых значений, и в любой момент может выпасть снег — я опытный, мне заморозки не страшны.

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

Из-за чрезмерной самоуверенности таких торопыг мы каждое утро простаиваем в пробках, объезжая десятки мелких и очень глупых аварий. И хорошо, когда в подобных происшествия страдает исключительно «железо». А то ведь иногда они вылетают и на тротуары, калеча ни в чем неповинных пешеходов.

Чтобы не создавать проблем — ни себе, ни окружающим — лучше дождаться, пока среднесуточная температура установится на отметке в +5С. А тем, кто панически боится очередей, можно посоветовать записываться на шиномонтаж заранее — по телефону или через интернет. Да, многие мастерские сегодня предлагают и такую услугу.