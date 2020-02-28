Что подарить своей прекрасной половине, если она влюблена в свое авто?

Мы рекомендуем остановить свой выбор на бескаркасных щетках от бренда Goodyear. Они не скрипят, отлично справляются с грязью на стекле и прослужат долго.

Если затрудняетесь с определением модели авто дамы, то можно выбрать бескаркасные щетки Goodyear Premium. В комплекте с ними идут 8 переходников практически под все типы креплений. Как итог, такая щетка подойдет для 99,8% всего российского автопарка.

Второй вариант отлично подойдет, если проблем с определением типа крепления нет. Это бескаркасная щетка Frameless. Она обладает так называемым «асимметричным спойлером». Это тип спойлера, который имеет такую форму, чтобы щетка на скорости лучше прижималась к стеклу потоком воздуха во время езды. Отсюда следует и плюс, и минус. Плюс — раз щетка лучше прилегает к стеклу, значит и лучше чистит. Минус — ее конструкция зависит непосредственно от машины. Например, для право- и леворульных машин (или для распашных и классических дворников) нужны разные спойлеры, а значит такие щетки не настолько универсальны.

Коврики в салон

Второй пункт в рейтинге «женских ужасов» — грязная обувь. Читай, грязные ковры. Но как избежать этого бедствия зимой, осенью и весной? А вспоминая прошлое, и летом? Неужели застилать по утрам газеткой, а потом вытряхивать «это» на улицу? Две посадки/высадки, и данный «лайфхак» превращается в грязную кашу, а дорогие кожаные сапожки начинают быстро стареть в забористом соляном растворе. Такой химии не может долго противостоять даже костюм химзащиты.

Простым и невероятно практичным подарком станут коврики ЭВА от компании CellMat. Основа выполнена из непромокаемого вспененного полимера этиленвинилацетата — он же EVA — имеющего структуру, состоящую из ячеек. Каждая ячейка собирает снег, воду и грязь, препятствуя их растеканию по полу и снижая их контакт с обувью. У ковриков нет бортов, потому что они им не нужны — каждая из тысяч ячеек является отдельной ёмкостью со своими бортами, удерживающими воду и грязную кашу.