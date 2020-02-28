Что подарить своей прекрасной половине, если она влюблена в свое авто?

Барышня за рулем — уже совсем привычное явление на российских дорогах. Времена, когда прекрасный пол редко садился за штурвал автомобиля, остались в далеком прошлом, и сегодня без малого половина «четырехколесных» управляется руками лучшей части человечества. Более того, многие дамы куда более аккуратнее и с большим трепетом относятся к своему «железному коню», чем мужчины. Так что, выбирая подарок для возлюбленной на очередной праздник или оценивая моральный ущерб от внеплановой «рыбалки», стоит внимательнее отнестись к ее автомобильному пристрастию. Другими словами, тщательно осмотрим её машину и прикинем, что можно было бы улучшить без помощи кредитной карты.
Щетки стеклоочистителей
Впрочем, далеко не всегда стоит дарить девушке автоаксессуар. Не все женщины настолько любят свои машины, чтобы испытать удовольствие от такого подарка. А вот что однозначно понравится каждой — проявление заботы. Кто протирает салфеткой боковые стекла и «лопухи» зеркал заднего вида каждые 30 секунд? Кто выливает за зиму десять канистр незамерзайки? Правильно, женщина. И ничто так не расстраивает девушку, как грязное стекло. Мало того, что выглядит «фу», так это еще и небезопасно. Из-за отходивших свой срок щеток женщина подвергается реальной опасности, поскольку может просто вовремя не увидеть препятствие из-за грязного стекла. Почему бы вам не позаботиться о своей девушке или жене, и просто не поменять на ее машине щетки стеклоочистителя? Ей точно будет приятно, и она с благодарностью будет вспоминать о таком подарке каждый раз, когда сядет за руль.
Определиться с выбором щеток не так сложно. Во-первых, подарок должен быть качественным и от известного бренда. Во-вторых, следует разобраться с конструкцией. Каркасные, самые консервативные и недорогие, прямо скажем, в качестве такого подарка не подходят. Самый популярный вариант — бескаркасные, а самый модный — гибридные.
Мы рекомендуем остановить свой выбор на бескаркасных щетках от бренда Goodyear. Они не скрипят, отлично справляются с грязью на стекле и прослужат долго.
Если затрудняетесь с определением модели авто дамы, то можно выбрать бескаркасные щетки Goodyear Premium. В комплекте с ними идут 8 переходников практически под все типы креплений. Как итог, такая щетка подойдет для 99,8% всего российского автопарка.
Второй вариант отлично подойдет, если проблем с определением типа крепления нет. Это бескаркасная щетка Frameless. Она обладает так называемым «асимметричным спойлером». Это тип спойлера, который имеет такую форму, чтобы щетка на скорости лучше прижималась к стеклу потоком воздуха во время езды. Отсюда следует и плюс, и минус. Плюс — раз щетка лучше прилегает к стеклу, значит и лучше чистит. Минус — ее конструкция зависит непосредственно от машины. Например, для право- и леворульных машин (или для распашных и классических дворников) нужны разные спойлеры, а значит такие щетки не настолько универсальны.
Коврики в салон
Второй пункт в рейтинге «женских ужасов» — грязная обувь. Читай, грязные ковры. Но как избежать этого бедствия зимой, осенью и весной? А вспоминая прошлое, и летом? Неужели застилать по утрам газеткой, а потом вытряхивать «это» на улицу? Две посадки/высадки, и данный «лайфхак» превращается в грязную кашу, а дорогие кожаные сапожки начинают быстро стареть в забористом соляном растворе. Такой химии не может долго противостоять даже костюм химзащиты.
Простым и невероятно практичным подарком станут коврики ЭВА от компании CellMat. Основа выполнена из непромокаемого вспененного полимера этиленвинилацетата — он же EVA — имеющего структуру, состоящую из ячеек. Каждая ячейка собирает снег, воду и грязь, препятствуя их растеканию по полу и снижая их контакт с обувью. У ковриков нет бортов, потому что они им не нужны — каждая из тысяч ячеек является отдельной ёмкостью со своими бортами, удерживающими воду и грязную кашу.
С EVA ковриками можно забыть про лужи под ногами, уничтожающие обувь и легко разливающиеся при неосторожной попытке достать ковёр из салона. Каждый комплект EVA ковриков шьётся по индивидуальным лекалам в большом ассортименте цветовых решений, от классических чёрных и серых до экстравагантных розовых и фиолетовых. Наличие штатных креплений и дополнительных «липучек» препятствует перемещению ковриков по полу, не давая забиться под педали и съехать, открыв штатный ковер для грязных ног. Всесезонные, практичные, удобные и симпатичные автомобильные коврики станут отличным подарком на любую дату. Готовьтесь получать смски и голосовые сообщения о своей догадливости и заботе, начиная с первого же дня.
Автокомпрессор для милых дам
Увы, колесо спускает даже у лучших, а само это событие никогда не происходит вовремя. Поэтому автомобильный компрессор должен лежать в каждом багажнике. Другое дело, в багажнике её машины обязан оказаться прибор, которым легко пользоваться. Читай, легкий и простой в эксплуатации. Насос не должен быть слишком тяжелым, обладать сложными и редко используемыми опциями и требовать от своей владелицы диплома физтеха. Ну и важен форм-фактор, конечно: гаджет должен быть аккуратным и симпатичным настолько, насколько таким может быть инструмент.
Очень удачный автомобильный компрессор, полностью подходящий на роль «дамского угодника», нашелся в модельном ряду компании BERKUT. Новая модель Spec-2M представляет собой ведерко, в котором стационарно установлен компрессор: корпус выполнен из металла, который сверху закрывается пластиковой крышкой. С одной стороны насос всегда защищен от грязи и снега, а с другой — надежно стоит на любой поверхности, хоть в сугробе.
Прибор работает от прикуривателя, что удобнее, чем напрямую от аккумулятора, а шланг достигает в длину трех метров. Все это богатство удобно и просто помещается в то самое ведерко, оставляя даже место для перчаток. Но самое главное — это манометр, на котором Вы можете заранее выставить нужное давление, по достижению которого насос выключится автоматически. Соответственно, вашей даме не придется безотрывно наблюдать за показаниями давления при накачке колеса.
Помимо перечисленного стоить отметить отличную систему охлаждения, которая не дает прибору нагреваться.
Эх, почему сейчас не 20 февраля!
Держатель для смартфона с беспроводной зарядкой
Победить болтовню по телефону за рулем еще никому не удалось: не может правительство, вводя все новые и новые штрафы, не может автопроизводитель, бесконечно генерирую опции. Схватив телефон «по-купечески», прекрасная половина человечества делится новостями и периодически отвлекается на мессенджеры. Так как же заставить барышню убрать смартфон и сконцентрировать на дороге?
Самый простой способ — удобное и функциональное крепление для смартфона, которое не будет портить своим видом уют салона. Например, держатель Kenu Airframe, который ко всему прочему обладает функцией беспроводной зарядки. Пока эта опция остается символом бизнес-класса, можно произвести немалое впечатление, оснастив машину дорогого человека желанным устройством!
Держатель для смартфона Kenu Airframe вставляется в решетку воздухообдува, позволяя таким образом избежать «тремора», которым грешат все присоски на лобовое стекло, и позволяет разместить даже большие телефоны типа iPhone Xs MAX. Гаджет оборудован отдельным проводом — читай, больше не нужно будет вечером бежать за «шнурком» в машину — и поддерживает заряд на на максимально возможной скорости: 9W — Samsung, 5W — Apple, 5W — Стандарт. Также Kenu Airframe оснащен защитой от перегрева и перезаряда, что особенно оценят владелицы «Яблок» в жаркую погоду, и позволяет начинать зарядку ровно в ту секунду, когда смартфон окажется на площадке. Для профессионалов и знатоков стоит отметить, что держатель оборудован детектором обнаружения металлических предметов. Одним словом, она точно оценит.
Карта помощи на дорогах
Сколько переговоров было сорвано и контрактов не подписано, сколько походов в баню и рыбалок было отменено, когда в самый последний момент раздавался звонок в стилистике «мама, меня фура переехала» по самому мелочному поводу: колесо спустило, машину притерли или бензин кончился!
А с другой стороны, какая леди сможет, а, главное, захочет менять колесо на внедорожнике? В горящую избу или коня на скоку — это пожалуйста, а вот пачкаться или портить маникюр — увольте. Да и весит колесо немало, а вытаскивать его из ниши — сложно. Так что мужикам приходится извиняться, махать руками на карьеру и доход, и отправляться через многочасовые пробки «выруливать» семейную лодку из грядущей бури. А ведь есть простое решение: карта помощи на дорогах.
В общем, такая карта представляет собой годовой контракт с сервисом, который в режиме 24/7 поможет с мелкими техническими вопросами, накачает или заменит колесо, эвакуирует поврежденный автомобиль на сервис или стоянку, подвезет до 10 литров топлива, а также предоставит услуги аварийного комиссара и юриста. Но самое главное на целый год можно будет забыть о мелких глупостях вроде пробитого колеса и севшего аккумулятора, которые случаются достаточно часто и всегда требуют мужского вмешательства. И забота о любимой, и о себе всего в 46 квадратных сантиметрах пластика.
Фото: АвтоВзгляд