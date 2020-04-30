Как выбрать правильную мойку высокого давления для авто и не переплатить при покупке

Предложение аппаратов высокого давления (АВД) на рынке довольно широко: от небольших маломощных до профессиональных — дорогих, громоздких, расходующих больше воды и электричества, но и более выносливых.
Поэтому при покупке мойки нужно четко понимать, для чего она будет использоваться. Но оговоримся, что функционал профессиональной мойки на даче излишен, достаточно бытового устройства. Причем на его плечи можно возложить не только наведение чистоты на поверхностях автомобильного кузова, но и помывку фасада дома, а также чистку садовых дорожек, инвентаря и водосточных труб.
Давление
Большое значение при выборе мойки имеет давление. Цены на аппараты напрямую зависят от этого параметра: чем выше давление, с которым устройство выбрасывает воду из сопла, тем дороже само устройство (конечно, в рамках модельной линейки одного производителя). Лучше всего остановить внимание на АВД с давлением от 130 до 160 бар. Аппараты с меньшими показателями брать не имеет смысла, иначе на помывку того же автомобиля будет уходить слишком много времени, сил и воды. А давление свыше160 бар может повредить резиновые уплотнители, выбить заглушки или даже испортить ЛКП.
Источник питания
Еще один параметр, который нужно учитывать при выборе устройства — источник питания. Бывают мойки высокого давления, работающие от бытовой электросети или питающиеся от аккумулятора. Последний, как правило, работает на одном заряде недолго: в зависимости от модели и давления на выходе — 10—20 минут. Но батареи обычно съемные, и их легко менять в процессе работы. Очевидный же плюс «батареечной» мойки — можно использовать там, где нет сети.
Но если аппарат будет трудиться исключительно на приусадебном участке, то переплачивать за аккумуляторное питание нет смысла, дешевле обзавестись удлинителем. Заодно не забудьте, что мотор установки, приводящийся в движение электричеством от сети, нужно защитить от перепадов напряжения, иначе движок в один прекрасный момент прикажет долго жить. Но это правило применимо к любым электроприборам.
Есть на рынке аппараты с двигателями внутреннего сгорания, «питающиеся» бензином или дизельным топливом. Но такие «гаджеты» за редким исключением получают дорогостоящие профессиональные мойки, рассчитанные, по большей части, на промышленные объемы работ.
Расход воды
Кстати сказать, очень важно узнать у продавца такой техники о рекомендуемом производителем напоре воды в кране, к которому подключат аппарат. Если воды к помпе будет подаваться слишком мало, насос начнет перегреваться и в итоге довольно быстро выйдет из строя. И тогда — прощай экономия: придется выложить дополнительные деньги за преждевременный ремонт.
Кстати, почти у всех бытовых АВД имеется функция забора воды, то есть они умеют брать живительную влагу, например, из заранее наполненной бочки. Здесь стоит понимать, что шланг, забирающий воду, должен быть не длиннее пяти метров. Причем уровень воды, по советам специалистов, необходимо поддерживать не ниже полуметра от края резервуара. В противном случае вас опять ждет испорченная помпа и затратный ремонт.
Когда пластик — минус
Стоит обратить внимание и на материал, из которого изготовлена помпа. Насос в пластиковом корпусе быстро изнашивается и ломается. А у недорогих аппаратов помпа меняется только в блоке с другими комплектующими. И его прайс может достигать до 70% от ценника всей мойки. Так что в экономии на насосе нет смысла: лучше выбрать в металлическом корпусе.
Насадки
Самыми полезными насадками помимо той, что прилагается к устройству, можно назвать сопло с бачком для моющего средства и так называемую фрезу для снятия грязи. Прочие, скорее всего, не пригодятся. Удобно, если основная насадка работает в нескольких режимах, включая ту самую фрезу.
Отметим, что длина шланга тоже имеет значение. Если мойка высокого давления предназначается исключительно для автомобильной «бани», то достаточно и пяти метров. Но для прочих садово-хозяйственных нужд лучше купить шланг не короче восьми.