Как выбрать правильную мойку высокого давления для авто и не переплатить при покупке

Предложение аппаратов высокого давления (АВД) на рынке довольно широко: от небольших маломощных до профессиональных — дорогих, громоздких, расходующих больше воды и электричества, но и более выносливых.

Поэтому при покупке мойки нужно четко понимать, для чего она будет использоваться. Но оговоримся, что функционал профессиональной мойки на даче излишен, достаточно бытового устройства. Причем на его плечи можно возложить не только наведение чистоты на поверхностях автомобильного кузова, но и помывку фасада дома, а также чистку садовых дорожек, инвентаря и водосточных труб.

Давление

Большое значение при выборе мойки имеет давление. Цены на аппараты напрямую зависят от этого параметра: чем выше давление, с которым устройство выбрасывает воду из сопла, тем дороже само устройство (конечно, в рамках модельной линейки одного производителя). Лучше всего остановить внимание на АВД с давлением от 130 до 160 бар. Аппараты с меньшими показателями брать не имеет смысла, иначе на помывку того же автомобиля будет уходить слишком много времени, сил и воды. А давление свыше160 бар может повредить резиновые уплотнители, выбить заглушки или даже испортить ЛКП.