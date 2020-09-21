Передаем за проезд: тест «хитрого» видеорегистратора Silverstone F1 NTK-55F Taxi

О пользе видеорегистратора как такового сказано уже много слов и снято еще больше видеороликов. Неприметный прибор спас уже не одну водительскую судьбу от подстав, решив судебные дела в пользу того, кто действительно прав. Однако стандартный прибор «видит» исключительно то, что творится на дороге, только «слушая» происходящее в салоне. А этого, порой, бывает недостаточно. Особенно, если речь идет о профессиональной деятельности, коей, например, является такси.
Низкие тарифы и коронавирус больно ударили по сознанию пассажиров: «ютуб» легко выдаст сотни примеров, когда «заднее сидение разбушевалось». Впрочем, как и в ситуации водитель-пешеход, у нас принято винить во всем шофера. Таксисты в одночасье поголовно стали насильниками, маньяками, жуликами и прочим криминальным элементом.
Агрегаторы, от которых зависит доход любого обладателя «шашечек», не будут брать на себя ответственность — проще ведь наказать одного водителя, чтобы сохранить сотни тысяч клиентов. А пассажир, проспавшись, может и не вспомнить, что еще вчера написал море гадостей в приложении и лишил ни в чем неповинного человека источника к существованию.
Что может в такой ситуации спасти? Только видеозапись. Причем времени на «достать телефон» и включить камеру никогда не бывает, поэтому в салоне должен по умолчанию висеть прибор, фиксирующий происходящее постоянно. Но при этом еще и за дорогой послеживать. Идеальный вариант: один глаз на дорогу, другой — на пассажирский отсек. Именно таким устройством и является новый видеорегистратор NTK — 55F Taxi от именитого отечественного производителя SilverStone F1.
Помимо добротных показателей видеосъемки — картинка на выходе имеет вполне телевизионные 1920х1080 при 30 кадрах в секунду — и широченного угла обзора в 140 градусов, прибор получил датчик удара и детектор движения. Запись идет циклически, причем можно выставить длину видеоролика: минута, три и пять. Регистратор качественно собран, оснащен крепкой присоской, сбить которую не удалось ни одному из новых московских лежачих полицейских, и оснащен собственным аккумулятором, емкостью 15 мАч. Гаджет весьма компактен и не мешает обзору, даже если его расположить посередине лобового стекла. Это бросается в глаза сразу.
Подробное знакомство выявило еще ряд интересных решений: во-первых, внутренняя поворотная камера снимает лучше, чем основная, позволяя разглядеть детали происходящего даже в полумраке салона. Во-вторых, прибор оснащен очень чувствительным микрофоном, подробно фиксирующим все детали даже самого тихого диалога. Его, к слову, можно отключить.
Третий пункт — дисплей. Он самый обыкновенный, не тачскрин, что спасает от обилия отпечатков пальцев, но зато совсем не бликует на солнце и позволяет выводить на экран запись сразу с двух камер: картинку из салона можно расположить в правой верхней четверти. К тому же, SilverStone F1 по доброй уже традиции прост в эксплуатации и не требует дополнительных настроек: разместил на стекле, воткнул в розетку и поехал. Органы управления — простые и понятные клавиши по углам.
«Изюм» же регистратора — та самая поворотная камера, которая запишет и поведение водителя с пассажиром, и общение с сотрудником ГИБДД, и стендап для собственного канала в youtube. Качество съемки, как мы уже говорили, на уровне, микрофон отличный — чего бы не озаботиться новым хобби или, пойдем выше, дополнительным источником заработка!
Главное же конкурентное преимущество SilverStone F1 NTK — 55F Taxi — конечно, цена. Водители сегодня народ не богатый, позволить себе сверхсовременных дорогостоящих устройств в большинстве случаев не могут. Поэтому доступность, возможно, самая важная черта NTK — 55F Taxi. Такой регистратор не сделает брешь в семейном бюджете и обойдется всего в 4490 рублей.
Поведение водителя, его вредные привычки и манеры вождения могут стать поводом для размышления и последующего принятия решения о дальнейшем сотрудничестве. Не удивлюсь, если следующее поколение подобных видеорегистраторов SilverStone будет оснащено встроенной сим-картой и дополнительным оборудованием, позволяющим транслировать обе картинки на канал в сети Интернет.
Пройдет еще несколько лет, и весь «профессиональный» транспорт будет по умолчанию оснащаться видеорегистраторами, постоянно «запоминающими» происходящее не только на дороге, но и в пассажирском отделении. Появится программное обеспечение, которое будет хранить и проверять запись, а водители будут сдавать карты, как сейчас сдают автомобиль.
Для этого даже специальных законов не потребуется — сами парки начнут вешать «двуглазых свидетелей», дабы иметь точно понимание причины того или иного прецедента. Ну а сегодня любое происшествие на дороге в полном объеме подходит под описание старого-доброго правила: спасение утопающих — дело рук самих утопающих.