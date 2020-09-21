Передаем за проезд: тест «хитрого» видеорегистратора Silverstone F1 NTK-55F Taxi

О пользе видеорегистратора как такового сказано уже много слов и снято еще больше видеороликов. Неприметный прибор спас уже не одну водительскую судьбу от подстав, решив судебные дела в пользу того, кто действительно прав. Однако стандартный прибор «видит» исключительно то, что творится на дороге, только «слушая» происходящее в салоне. А этого, порой, бывает недостаточно. Особенно, если речь идет о профессиональной деятельности, коей, например, является такси.

Низкие тарифы и коронавирус больно ударили по сознанию пассажиров: «ютуб» легко выдаст сотни примеров, когда «заднее сидение разбушевалось». Впрочем, как и в ситуации водитель-пешеход, у нас принято винить во всем шофера. Таксисты в одночасье поголовно стали насильниками, маньяками, жуликами и прочим криминальным элементом.

Агрегаторы, от которых зависит доход любого обладателя «шашечек», не будут брать на себя ответственность — проще ведь наказать одного водителя, чтобы сохранить сотни тысяч клиентов. А пассажир, проспавшись, может и не вспомнить, что еще вчера написал море гадостей в приложении и лишил ни в чем неповинного человека источника к существованию.