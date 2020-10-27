5 обязательных аксессуаров для осенне-зимней эксплуатации автомобиля

Однако не все водители знают, что именно нужно положить в багажник на зимний период эксплуатации. Портал «АвтоВзгляд» напоминает, как должен выглядеть набор автомобилиста, когда наступают холода.
После жаркого лета и в темпе жизни большого мегаполиса даже опытные автомобилисты, порой, не в состоянии вспомнить, что нужно держать в багажнике машины, которую планируется эксплуатировать зимой. А между тем некоторые из этих предметов могут пригодиться уже при первых же заморозках или снегопаде.
Лето расслабляет водителей. Помимо того, что напрочь забываются навыки езды по обледенелой или заснеженной дороге, они вычищают багажник автомобиля настолько, что в нем, когда это необходимо, не оказывается даже обычной щетки и скребка для чистки снега и наледи. Ну что ж, с них и начнем.
ЩЕТИНА
Щетку лучше приобрести комбинированную. Чтобы она сочетала в себе еще и скребок для льда. В противном случае, если скребок — отдельный аксессуар — его можно случайно потерять даже в автомобиле. Длина щетки и ее ворс также имеют значение. Для удобства пользования щетку лучше выбрать с телескопической ручкой — так с одной точки можно почистить большую площадь автомобиля. А ворс должен быть средней жесткости. Это позволит избежать порчи лакокрасочного покрытия кузова. Мягкая щетка — бесполезный аксессуар, и годится разве что для мойки фар. А счистить снег такой щетиной будет практически нереально.
КОВШ
На зимний период нужно взять за правило возить в багажнике небольшую лопату. А если объем багажного отделение позволяет, то и две. Одна — пластиковая — пригодится для чистки мягкого снега. Стальная лопата поможет справиться с обледенелым и слежавшимся снегом. Если их не будет, то в сильные снегопады, особенно если на автомобиле используется нешипованная резина, об этом зимнем аксессуаре вы вспомните не раз.
АНТИЛЕД
В гололедицу, особенно для тех, кто ездит на шинах без шипов, очень пригодится и антигололедный материал с мраморной крошкой. Мешок весом 20 кг обойдется в каких-то пятьсот рублей, зато хватит его не на один сезон. Такой антигололедный материал можно подсыпать на уклон при въезде в гараж или парковку у дома. Да и буксуя в сугробе, когда колеса докопаются до льда, мраморная крошка поможет быстрее выбраться из плена.
ГАЛСТУК
Также необходимо проверить состояние, а то и вовсе наличие троса. Зимой он нужен гораздо чаще, чем летом — можно дернуть машину, если сел аккумулятор или вытащить кого-то из сугроба. Трос лучше выбрать с хорошим запасом по прочности. Это позволит ему выдержать не только вес вытягиваемого автомобиля, но и рывковые усилия.
ОКУРОК
Ну и, конечно же, провода для «прикуривания» тоже должны занять почетное место в вашем багажнике. Если аккумулятор уже староват, то в морозы провода помогут оживить его, и с места стоянки вы уедете своим ходом, а не на общественном транспорте.
К зиме нужно готовиться комплексно, не забывая даже о мелочах. Порой, из них вырастают настоящие проблемы.