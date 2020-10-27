5 обязательных аксессуаров для осенне-зимней эксплуатации автомобиля

Однако не все водители знают, что именно нужно положить в багажник на зимний период эксплуатации. Портал «АвтоВзгляд» напоминает, как должен выглядеть набор автомобилиста, когда наступают холода.

После жаркого лета и в темпе жизни большого мегаполиса даже опытные автомобилисты, порой, не в состоянии вспомнить, что нужно держать в багажнике машины, которую планируется эксплуатировать зимой. А между тем некоторые из этих предметов могут пригодиться уже при первых же заморозках или снегопаде.

Лето расслабляет водителей. Помимо того, что напрочь забываются навыки езды по обледенелой или заснеженной дороге, они вычищают багажник автомобиля настолько, что в нем, когда это необходимо, не оказывается даже обычной щетки и скребка для чистки снега и наледи. Ну что ж, с них и начнем.