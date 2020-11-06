Какой нейтрализатор запаха лучше удаляет неприятный «душок» из салона авто

Сегодня для устранения неприятных запахов внутри салона автомобиля, в том числе и запаха табака, часто используют специальные cпреи. Эти составы можно распылять на различные типы материалов: на тканевую или ковровую обивку, матерчатые коврики и велюр, пластик и кожу.
Особенность данных средств состоит в том, что они содержат особые ферменты, которые, проникая в структуру загрязненной поверхности, нейтрализуют запахи табачного дыма, испорченных продуктов, животных, перевозимых в салоне.
Считается, что, если нейтрализатор запаха качественный, то он, в отличие от обычных освежителей воздуха, не маскирует неприятный «душок», а ликвидирует его за счет специальных компонентов, которые на химическом уровне связывают молекулы «подпорченного» воздуха.
Эксперты «АвтоВзгляда» решили оценить эффективность нескольких таких препаратов, для чего совместно с коллегами из портала «АвтоПарад»приобрели четыре нейтрализатора запахов. Три из них — отечественные продукты брендов Kerry, Eltrans и Ruseff, четвертый — импортный состав марки Dr.Marcus, произведенный в Польше.
Для тестирования нейтрализаторов запаха эксперты придумали свой способ сопоставления их заявленных свойств. Понятно, что проверять такие продукты прямо в автомобиле нет смысла, поскольку для этого понадобилось бы несколько машин, по одной на каждый препарат. Вместо этого были использованы плотно заклеенные картонные коробки, внутренность которых имитировала пространство салона машины. В крыше коробки вырезалось отверстие, через него внутрь помешался источник неприятного запаха, роль которого исполняли кусочки залежавшейся копченой скумбрии.
Через сутки, когда в коробке все основательно пропитывалось рыбным «ароматом», саму рыбу извлекали, а пространство внутри обрабатывали нейтрализатором запаха. После чего члены жюри, состоявшее из пяти наших коллег-журналистов, в буквальном смысле собственным носом оценивали его воздействие, нюхая воздух внутри коробки.
В итоге на основе собственных ощущений каждый член жюри выставлял продукту оценку по десятибалльной шкале. Таким образом, максимальная оценка, которую мог получить препарат, составляла 50 баллов. Результаты этого эксперимента, а также краткие описания препаратов приводим ниже.
Нейтрализатор запахов KR-518 Kerry
Отечественный нейтрализатор запахов Kerry в целом со своей главной задачей по ликвидации рыбного «духмана» справился неплохо. По крайней мере, набранная сумма баллов соответствует оценке «хорошо».
К числу других достоинств продукта можно отнести достаточно большой объем флакона и вполне привлекательную цену. Как отмечено в описании этого средства, оно универсально по действию и может использоваться для борьбы с самыми различными неприятными «ароматами». Производится в Подмосковье.
Название бренда — Kerry.
Страна бренда — Россия.
Объем флакона, мл — 500.
Розничная цена, руб. — 180.
Цена за 100 мл, руб. — 36.
Набранные баллы — 42.
Итоговое место по результатам теста — 4.
Нейтрализатор запахов EL-0409 Eltrans
Eltrans — еще один российский нейтрализатор запахов, который также производится в Московской области. По стоимости, объему флакона и типу фасовки продукт сопоставим с описанным выше аналогом от Kerry.
Вполне вероятно, что препарат отчасти схож с Kerry и по рецептуре, однако общая сумма баллов, которую набрал EL-0409 Eltrans в ходе нейтрализации рыбного запаха, на две единицы больше, чем его «собрат». В итоге данный состав заслуженно занял почетное третье место по итогам практического тестирования.
Название бренда — Eltrans.
Страна бренда — Россия.
Объем флакона, мл — 500.
Розничная цена, руб — 180.
Цена за 100 мл, руб — 36.
Набранные баллы — 44.
Итоговое место по результатам теста — 3.
Нейтрализатор запахов Senso Home
Универсальный зарубежный нейтрализатор запахов Senso Home выступил в сравнительном тесте весьма достойно, что наглядно демонстрирует общая сумма баллов, которые эксперты выставили данному продукту. Что, впрочем, было вполне прогнозируемо, учитывая премиальный статус автокосметического бренда Dr.Marcus, который, к слову, неплохо зарекомендовал себя и на российском рынке. Однако «премиальность» польского Senso Home имеет и обратную сторону.
Поскольку это самый дорогой спрей среди участников теста, то по его итогам он не смог подняться выше второго места. При равном количестве баллов его уверенно опередил более привлекательный (как по цене, так и по объему флакона) российский продукт (см. ниже).
Название бренда — Dr.Marcus.
Страна бренда — Польша.
Объем флакона, мл — 150.
Розничная цена, руб — 300.
Цена за 100 мл, руб — 200.
Набранные баллы — 48.
Итоговое место по результатам теста — 2.
Нейтрализатор запаха Ruseff
Отечественный нейтрализатор запаха марки Ruseff — новинка нынешнего сезона, поступившая в продажу всего несколько месяцев назад. Тем не менее, по итогам контрольного тестирования новый спрей, как и его польский аналог, набрал наибольшее количество баллов.
Что, в общем и целом, свидетельствует о достаточно высоком качестве препарата и используемых в нем косметических компонентов. В числе прочих достоинств продукта — куда более умеренная (по сравнению с «поляком») цена и объем флакона. Как итог — первое место в тесте.
Название бренда — Ruseff.
Страна бренда — Россия.
Объем флакона, мл — 250.
Розничная цена, руб — 170.
Цена за 100 мл, руб — 65.
Набранные баллы — 48.
Итоговое место по результатам теста — 1.
Подведем итоги
Как видно из результатов тестирования, в рамках ее методики ни один из проверенных препаратов не смог набрать максимальную оценку в 50 баллов. Но вполне объяснимо, поскольку источник неприятного запаха был выбран весьма неординарный. К тому же и оценка эффективности конкретных нейтрализаторов запаха проводилась на основе субъективных мнений экспертов. А на вкус и цвет (не говоря уже о запахе), как говорится, товарищей нет и быть не может.
Тем не менее, можно однозначно констатировать, что в целом все проверенные нейтрализаторы запаха отработали неплохо, а данные, полученные в ходе этого практического эксперимента, могут служить своеобразным ориентиром для автомобилистов при выборе препаратов данной категории.