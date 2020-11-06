Какой нейтрализатор запаха лучше удаляет неприятный «душок» из салона авто

Сегодня для устранения неприятных запахов внутри салона автомобиля, в том числе и запаха табака, часто используют специальные cпреи. Эти составы можно распылять на различные типы материалов: на тканевую или ковровую обивку, матерчатые коврики и велюр, пластик и кожу.

Особенность данных средств состоит в том, что они содержат особые ферменты, которые, проникая в структуру загрязненной поверхности, нейтрализуют запахи табачного дыма, испорченных продуктов, животных, перевозимых в салоне.

Считается, что, если нейтрализатор запаха качественный, то он, в отличие от обычных освежителей воздуха, не маскирует неприятный «душок», а ликвидирует его за счет специальных компонентов, которые на химическом уровне связывают молекулы «подпорченного» воздуха.

Эксперты «АвтоВзгляда» решили оценить эффективность нескольких таких препаратов, для чего совместно с коллегами из портала «АвтоПарад»приобрели четыре нейтрализатора запахов. Три из них — отечественные продукты брендов Kerry, Eltrans и Ruseff, четвертый — импортный состав марки Dr.Marcus, произведенный в Польше.