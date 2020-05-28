Как почистить бензобак машины от грязи и ржавчины без помощи сомнительных присадок

Воспользоваться старой, как мир, и верной, как истина, дедовской методикой. Итак, потребуется целый выходной день, яма или эстакада, добрый набор инструментов, три литра керосина, три бутылки нейтрализатора ржавчины, канистра бензина и хорошая компания. Обратите внимание, нужен именно нейтрализатор, а не преобразователь ржавчины, он же раствор ортофосфорной кислоты. Дело в том, что оценить действие преобразователя и на бак изнутри, а также попадание его остатков в мотор, довольно сложно. А вот нейтрализатор нам точно подойдет. Бюджет всего мероприятия укладывается в 1000 рублей с бензином и прохладительными напитками.

Первым делом нужно аккуратно отсоединить и прочистить бензонасос, снять бак и слить всю жижу в ведро. Муть и грязь — это только вершки, корешки нас жду далее. Дав резервуару как следует просохнуть, затыкаем все отверстия и заливаем «химию» — нейтрализатор ржавчины — после чего «танцуем» с баком так, чтобы препарат попал во все потаенные уголки. Пару раундов «джиги», сменяемых гопаком, вполне достаточно, чтобы обработать каждый миллиметр внутреннего пространства.

Далее нужно дать средству поработать: переворачиваем бак каждые полчаса в новое положение. Пройдя все плоскости и вариации, нужно слить химию. Полученный «коктейль» использовать уже никуда не придется, но его внешний вид поразит сознание даже самого опытного водителя. Следующий пункт — очистка, а лучшее средство для данной операции — керосин. С ним предстоит проделать точно те же процедуры, что и с нейтрализатором ржавчины. И снова слить в тоже ведро.