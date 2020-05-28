Как почистить бензобак машины от грязи и ржавчины без помощи сомнительных присадок

Топливный бак автомобиля — ключевой элемент любой машины — нуждается в регулярной профилактической чистке. Грязь из хранилищ на АЗС, пыль и просто вода с годами наполняют «танк», а залитая присадка просто перемешивает всю эту кашу и направляет прямиком в цилиндры. Нравится ли это мотору? Конечно, нет! Но даже в мануалах по эксплуатации премиальных автомобилей нет рекомендаций по очистке бака. Мол, действуйте по наитию. Есть, правда, одна особенность: когда автовладелец осознает необходимость чистки бака, может быть уже слишком поздно.
Как часто нужно проводить эту грязную и физически сложную процедуру? В Советском Союзе, где автомобиль берегли «пуще глаза», водители сливали грязь через специальный слив ежегодно, а то и каждые 6 месяцев. Процедура позволяла уберечь хрупкие стенки цилиндров от задиров, а карбюратор от обилия грязи. Сегодня баки автомобилей по всему миру такой опции лишены, а на автосервисе предлагают разве что замену, которая здорово бьет по опустевшему карману. Как же быть?
Воспользоваться старой, как мир, и верной, как истина, дедовской методикой. Итак, потребуется целый выходной день, яма или эстакада, добрый набор инструментов, три литра керосина, три бутылки нейтрализатора ржавчины, канистра бензина и хорошая компания. Обратите внимание, нужен именно нейтрализатор, а не преобразователь ржавчины, он же раствор ортофосфорной кислоты. Дело в том, что оценить действие преобразователя и на бак изнутри, а также попадание его остатков в мотор, довольно сложно. А вот нейтрализатор нам точно подойдет. Бюджет всего мероприятия укладывается в 1000 рублей с бензином и прохладительными напитками.
Первым делом нужно аккуратно отсоединить и прочистить бензонасос, снять бак и слить всю жижу в ведро. Муть и грязь — это только вершки, корешки нас жду далее. Дав резервуару как следует просохнуть, затыкаем все отверстия и заливаем «химию» — нейтрализатор ржавчины — после чего «танцуем» с баком так, чтобы препарат попал во все потаенные уголки. Пару раундов «джиги», сменяемых гопаком, вполне достаточно, чтобы обработать каждый миллиметр внутреннего пространства.
Далее нужно дать средству поработать: переворачиваем бак каждые полчаса в новое положение. Пройдя все плоскости и вариации, нужно слить химию. Полученный «коктейль» использовать уже никуда не придется, но его внешний вид поразит сознание даже самого опытного водителя. Следующий пункт — очистка, а лучшее средство для данной операции — керосин. С ним предстоит проделать точно те же процедуры, что и с нейтрализатором ржавчины. И снова слить в тоже ведро.
Последняя стадия — финальная очистка, которую следует проводить с помощью самого обыкновенного бензина. Разве что залить его нужно чуточку больше — около 10 литров. Тщательно промыв «бензохранилище», можно сливать остатки топлива и устанавливать бак на место.
Куча грязи, которую удалось буквально выбить из «танка», должен натолкнуть владельца на мысль о качестве топлива на любимой заправке, а также на необходимость регулярно проводить подобную процедуру. Увы, никакая присадка не способна вычистить бак так, как это делает физическая мойка. Но от этой грязной и долгой процедуры напрямую зависит срок службы самого дорогого агрегата любого автомобиля — мотора.