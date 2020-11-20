Почему невозможно полностью удалить воду из солярки в топливном баке

Как отмечают специалисты сервисных центров, проблемы присутствия воды в автомобильном топливе относятся не только к дизельным машинам. Они в полной мере касаются и бензиновых авто. Каким конкретно образом влага оказывается в топливных баках автомобилей — тема для отдельного разговора. А пока же приходится констатировать очевидный факт — при наличии влаги как в бензиновых моторах, и в дизельных силовых агрегатах нередко можно наблюдать схожие симптомы «технических недомоганий».
Прежде всего, они проявляются в затрудненном пуске холодного двигателя, перебоях в его работе (уже после прогрева), в дымном сизом выхлопе и т. п. Причина подобных дефектов очень проста: влага, находящаяся в горючем, провоцирует активную коррозию металлических элементов топливного тракта, ухудшает работу форсунок и плунжерных пар, а в мороз и вовсе может вызвать банальное промерзание жиклеров или тонких топливопроводов.
В то же время, смесь влаги с бензином или соляркой имеет свои особенности. В частности, вода никогда не растворяется в бензине. С этим видом автомобильного горючего она перемешивается во время движения и образует эмульсию так называемого неустойчивого состояния.
А в состоянии покоя жидкости расслаиваются (из-за своей разности по плотности), причем вода в всегда оказывается ниже уровня бензина. Эту особенность разделения водно-бензиновой смеси автопроизводители используют для удаления воды из топливного бака. В частности, это широко применяется на грузовиках, в емкостях которых часто делают сливные отверстия.
В дизельных авто (в основном, это распространено на коммерческом транспорте) нередко используется аналогичный принцип отделения воды от солярки, однако тут есть свои нюансы. Суть в том, что в отличие от бензина, где присутствие влаги недопустимо в принципе, в дизтопливе ее наличие не просто допускается, но даже нормируется.
Так, согласно ГОСТ 305—2013 «Топливо дизельное. Технические условия» (см. фото выше), фракционный состав дизтоплива допускает наличие некоторой доли воды. Подчеркнем, речь идет именно о фракционном составе горючего, в котором влага находится в связанном (на молекулярном уровне) состоянии.
Это не относится к «свободной» воде, например, водному конденсату, который неизбежно появляется в полупустом топливном баке любой машины при резких перепадах температур. И опасность для дизельного двигателя представляет именно такая влага.
Даже мельчайшие ее капли, попадая например, в ТНВД и форсунки, способны превратиться в агрессивный (по своему химическому действию) состав. Соединяясь под высоким давлением с серой, находящейся в солярке, она образует серную кислоту, которая повреждает прецизионные каналы форсунок и плунжерных пар насоса. Кроме того, вода сама по себе обладает мощным коррозионным действием, провоцирующим появление ржавчины в узлах дизельной аппаратуры. И, если такое случается, большинство ее деталей потом приходится менять полностью.
Чтобы подобного не происходило, в дизтопливо, особенно зимой, необходимо добавлять присадки, нейтрализующие влагу. По мнению мастеров-дизелистов, для этого предпочтительнее использовать препараты комплексного действия, например, такие, как многофункциональная присадка Multifunktions Additiv Diesel от Liqui Moly (Германия).
Этот состав по-своему уникален и сегодня фактически не имеет аналогов на нашем рынке. Судите сами: действуя, как активатор горения, препарат улучшает сгорание топливной смеси, попутно мягко очищает топливопроводы, защищает их от коррозии и, что очень важно, эффективно вытесняет и нейтрализует влагу, находящуюся в солярке.
Но и это еще не все: Multifunktions Additiv Diesel содержит в своем составе антигель, который, снижая предельную температуру фильтруемости дизтоплива, существенно повышает его стойкость к сильным (до −31°С ) морозам. При таких значениях данного показателя о каких-либо проблемах запуска дизеля зимой уже можно не вспоминать. В продажу продукт поставляется в 250-миллилитровых пластиковых флаконах и в пол-литровых металлических банках.