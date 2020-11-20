Почему невозможно полностью удалить воду из солярки в топливном баке

В то же время, смесь влаги с бензином или соляркой имеет свои особенности. В частности, вода никогда не растворяется в бензине. С этим видом автомобильного горючего она перемешивается во время движения и образует эмульсию так называемого неустойчивого состояния.

А в состоянии покоя жидкости расслаиваются (из-за своей разности по плотности), причем вода в всегда оказывается ниже уровня бензина. Эту особенность разделения водно-бензиновой смеси автопроизводители используют для удаления воды из топливного бака. В частности, это широко применяется на грузовиках, в емкостях которых часто делают сливные отверстия.

В дизельных авто (в основном, это распространено на коммерческом транспорте) нередко используется аналогичный принцип отделения воды от солярки, однако тут есть свои нюансы. Суть в том, что в отличие от бензина, где присутствие влаги недопустимо в принципе, в дизтопливе ее наличие не просто допускается, но даже нормируется.