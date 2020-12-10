Гель или антигель: что лучше дизелю в мороз

А как тут не оказаться — представьте, образование геля в дизтопливе — такая напасть, от которой не спасает недешевый предпусковой подогреватель. И аэрозоль «быстрый старт» не помогает: пых-пых, а потом опять молчание. Ни то, ни другое не решит проблему, ведь не воздействует на ее локализацию — бак! К счастью, справиться с гелем можно и даже доступными средствами, но об этом чуть позже, дайте сначала понагнетать ужаса — самому приходилось с этим иметь дело.

Дизтопливо, как известно, смесь углеводородов, которые тяжелее входящих в бензин. В основном это несколько классов веществ, но один из них отличился особо — это парафины. При летних температурах никакого вреда от парафинов нет, а вот в мороз… В мороз молекулы парафинов образуют кристаллы. Сначала дизтопливо теряет прозрачность, становится как будто «туманным» и намного хуже прокачивается насосами. Это уже нехороший признак, но мотор пустить, скорее всего, удастся. Дальше кристаллы растут, наподобие снежинок. И все бы ничего, но они налипают на сетку топливоприемника в баке и на фильтрующий элемент тонкой очистки.