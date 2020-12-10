Гель или антигель: что лучше дизелю в мороз

А как тут не оказаться — представьте, образование геля в дизтопливе — такая напасть, от которой не спасает недешевый предпусковой подогреватель. И аэрозоль «быстрый старт» не помогает: пых-пых, а потом опять молчание. Ни то, ни другое не решит проблему, ведь не воздействует на ее локализацию — бак! К счастью, справиться с гелем можно и даже доступными средствами, но об этом чуть позже, дайте сначала понагнетать ужаса — самому приходилось с этим иметь дело.
Дизтопливо, как известно, смесь углеводородов, которые тяжелее входящих в бензин. В основном это несколько классов веществ, но один из них отличился особо — это парафины. При летних температурах никакого вреда от парафинов нет, а вот в мороз… В мороз молекулы парафинов образуют кристаллы. Сначала дизтопливо теряет прозрачность, становится как будто «туманным» и намного хуже прокачивается насосами. Это уже нехороший признак, но мотор пустить, скорее всего, удастся. Дальше кристаллы растут, наподобие снежинок. И все бы ничего, но они налипают на сетку топливоприемника в баке и на фильтрующий элемент тонкой очистки.
Прокачивание топлива прекращается и все — теперь только греть, греть и греть. Видели суровых дядек, снующих на стоянке большегрузов с факелами под своими машинами? Вот, именно тот случай.
Всякую болезнь лучше предупредить, чем лечить, тем более, что выпавшие парафины опять в раствор перевести можно только теплом. Значит, что? Нужно добавить в топливо препарат, который воспрепятствует слипанию молекул, то есть, нечто с депрессорными свойствами. Сегодня, когда автомобильная химия имеет рецепты почти на любой случай, есть и необходимые готовые смеси — они продаются под названием «Антигель». К примеру, астрохимовский антигель имеет еще и диспергирующее свойство, отсюда название присадки «депрессорно-диспергирующая».
Это свойство позволяет улучшить общую прокачиваемость дизтоплива и предотвратить его расслоение. Сама же присадка хороша за счет того, что изготавливается из немецкого сырья BASF и при этом адаптирована про российскую зиму. Есть в пользу этого состава и еще один аргумент: она также обеспечивает смазку прецизионных деталей топливных насосов или насос-форсунок, а это балл в пользу ресурса двигателя.
Заливать «Антигель» в бак лучше при заправке, тогда он хорошо смешается с топливом и будет отлично работать. В исключительных случаях можно залить, конечно, и в полный бак, перемешается во время движения. А вот если двигатель уже не пускается, парафины выпали, то химия окажется бессильна.
Можно ли обойтись без применения антигелей? Ну, один способ указан выше: побегать с факелами и паяльными лампами, прогревая бак и топливопроводы. Когда-то водители были вынуждены добавлять к «солярке» более легкие нефтепродукты — керосин, даже бензин, а чтобы скомпенсировать снижение смазывающих свойств, еще и немного моторного масла. Трудно ожидать от такой композиции сбалансированных свойств, и ресурс мотора ее применение, конечно, подъедало. Так что в наши дни, когда антигели общедоступны, остановиться лучше именно на них.
… А гелям место на полочке в ванной, «с неповторимой пеной и душистым ароматом». Но не в баке вашего дизеля — с запахом проблем, опозданий и потраченных нервов.