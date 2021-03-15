Как избежать проблем после замены тормозных дисков или колодок

Никто не станет спорить с тем утверждением, что в системе пассивной и активной безопасности автомобиля главенствующая роль отводится тормозной системе. А раз так, то в вопросах ее обслуживания или ремонта мелочей быть не должно.

Это в полной мере касается всех ее элементов, не говоря уже о наиболее энергоемких и соответственно, наиболее изнашиваемых узлах. В тормозной системе автомобиля к таковым в первую очередь относятся диски, изготавливаемые из стали, а также колодки, оснащенные фрикционными накладками.

Очевидно, что по факту выработки своего эксплуатационного ресурса эти комплектующие приходится регулярно менять. Казалось бы, чего проще, ведь все подобные процедуры уже давным-давно отлажены. Однако каждый грамотный мастер, выполняющий эту распространенную техническую операцию, обязательно будет использовать специальные смазки, а также очистители. Кстати, как утверждают специалисты технических центров, именно очистители тормозов чаще всего задействуются автослесарями при проведении сезонных сервисных процедур.