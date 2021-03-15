Как избежать проблем после замены тормозных дисков или колодок

Никто не станет спорить с тем утверждением, что в системе пассивной и активной безопасности автомобиля главенствующая роль отводится тормозной системе. А раз так, то в вопросах ее обслуживания или ремонта мелочей быть не должно.
Это в полной мере касается всех ее элементов, не говоря уже о наиболее энергоемких и соответственно, наиболее изнашиваемых узлах. В тормозной системе автомобиля к таковым в первую очередь относятся диски, изготавливаемые из стали, а также колодки, оснащенные фрикционными накладками.
Очевидно, что по факту выработки своего эксплуатационного ресурса эти комплектующие приходится регулярно менять. Казалось бы, чего проще, ведь все подобные процедуры уже давным-давно отлажены. Однако каждый грамотный мастер, выполняющий эту распространенную техническую операцию, обязательно будет использовать специальные смазки, а также очистители. Кстати, как утверждают специалисты технических центров, именно очистители тормозов чаще всего задействуются автослесарями при проведении сезонных сервисных процедур.
Такая востребованность обусловлена функциональной спецификой данных препаратов. Этот факт надо обязательно учитывать при ремонте тормозной системы, особенно при замене тормозных дисков: его игнорирование может существенно снизить эффективность ее работы.
Дело в том, что новые тормозные диски всегда сходят с конвейера в специальной консервационной смазке, предотвращающей появление коррозии при их транспортировке и складском хранении. Все это хорошо, только любая смазка, находящаяся на поверхности тормозных «блинов» автомобиля, способна нанести куда больший вред, чем ржавчина.
Если упомянутый выше смазочный «консервант» при установке новых дисков не был удален, он может легко впитаться в поверхность фрикционных накладок и надолго сделать их сальными. Подобная оплошность, допущенная автовладельцем при самостоятельном ремонте, аукнется немедленно. Можете не сомневаться — после этого эффективность торможения автомобиля резко ухудшится. Оно и понятно: рабочее трение между дисками и «засаленными» колодками окажется заметно ниже нормы.
Именно поэтому новые тормозные диски надо обязательно очистить, благо средств для этого в продаже навалом. Препараты есть как импортные, так и отечественные, причем в большинстве своем они представлены аэрозолями.
Последние более эффективны, нежели другие варианты аналогичных средств автохимии (например, жидкостные спреи). Суть в том, что в аэрозолях для удаления смазки или грязи используется сразу два принципа: химическая очистка (быстрое растворение жиров и смолистых веществ), а также механическая, сметающая загрязнения мощной аэрозольной струей.
Правда, реально на практике подобный уровень качества демонстрируют лишь немногие препараты, среди которых особо стоит выделить российский очиститель тормозов марки Ruseff. Помимо того, что баллон формирует мощную струю (см. фото ниже), он для удобства применения оснащен тонким «носиком», позволяющим обработать труднодоступные места тормозных механизмов. А внутри предусмотрен особый клапан, который в процессе работы дает возможность держать баллон в любом положении, в том числе и «вниз головой».
А вот тормозные колодки, в отличие от дисков, перед монтажом чистить не надо. Однако без автохимии и здесь не обойтись. Если вы не хотите, чтобы работа новых колодок после установки в суппорт была тихой, потребуется специальный состав, например, противоскрипная смазка от уже упомянутого бренда Ruseff. Она наносится на тыльную сторону колодок, обеспечивая бесшумный контакт с поршнем при его выдвижении.
В числе особенностей продукта — густая консистенция, благодаря которой смазка хорошо держится даже на вертикальных поверхностях. При этом она выдерживает сверхвысокие (до 800 градусов) температуры, устойчива к вымыванию и к воздействию грязи.
Отдельно стоит сказать о смазке для обработки направляющих пальцев, про которую многие слесари часто «забывают». Без нее ухудшается подвижность деталей суппорта, идет неравномерный износ колодок, снижается эффективность торможения. Поэтому всегда требуйте в сервисе от мастера проверку наличия смазки. Лучший вариант — принести ее с собой. Стоит она весьма недорого, как, скажем, смазка от Ruseff, поставляемая в виде миниатюрных пакетиков весом 5 г. Этого количества вполне хватит на монтаж одного комплекта колодок.