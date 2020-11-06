Как раз и навсегда защитить кузов авто от коррозии

Общество потребления, а нас с вами таковым считают и всячески взращивают, должно потреблять. А значит, человечеству не видать надежных вещей, бытовой техники и машин, которые бы не портились, не ломались и не гнили. Безотказным должен быть только автомат «Калашникова». Остальное, отслужив гарантийный срок, обязано ломаться, чтобы шли продажи комплектующих, и стимулировалось желание конечного потребителя постоянно обновлять свой парк товаров, техники и вещей. На этом строится практически весь бизнес. И автомобильное направление — не исключение, а даже локомотив такого подхода.
Возьмем, для примера, антикоррозийную обработку. Нам рассказывают о различных ее видах, о новых покрытиях, более толстых слоях и инновационных технологиях нанесения. Но в конечном итоге, все это топтание на месте. Новоиспеченные автовладельцы получают на свои автомобили гарантию 5—7 лет от сквозной коррозии, которую, из-за тонкого слоя краски и способов обработки кузова может не хватить и на три. А все потому, что нержавеющие автомобили невыгодны производителям. Если все будут ездить на неубиваемых машинах, то гигантские концерны долго не протянут — им попросту не на что будет содержать громадные заводы, многотысячные штаты рабочих, дилеров и другого персонала из-за медленного обновление парка автомобилей.
А значит, и незачем защищать кузова машин так, будто это последний бастион. Не нужно использовать все известные методы. Лучше навешать потребителю лапши про то, что ненадолго сохраняют свежесть кузова, преподнося все это, как манну небесную и лучшее, что может быть на этом свете среди передовых технологий. А между тем, все давно уже придумано и широко используется. Например, катодная защита от коррозии.
Ведь не секрет что метод катодной защиты используется для купирования коррозии трубопроводов, важных стальных конструкций или морских судов. Его так же успешно можно перенести и в мир автомобилей. Всего-то нужно подать на кузов отрицательный, относительно земли, потенциал. А дальше физика все сделает сама.
Мокрые колеса, при наличии растворенных в воде солей, проводят электрический ток, и цепь замыкается, вызывая электролиз тех самых солей. А по закону электролиза металлический электрод с отрицательным потенциалом (катод) будет восстанавливаться, а тот, что с положительным (анод) — разрушаться или попросту ржаветь. Иными словами, кузов автомобиля станет вечным, а менять придется только лишь элемент, выполняющий роль «положительного электрода» (цинковых пластин). Разумеется при наличии исправного источника питания системы катодной антикоррозийной защиты, ее правильной установки и надлежащего качества.
Причем городить огородов не нужно. Приборы, позволяющие защитить кузов автомобиля от коррозии нестандартным способом, есть в продаже. Главное, внимательно читать инструкцию и выполнять установку в соответствии с рекомендациями производителя. Однако если руки растут из плеч, то можно изготовить такой прибор самостоятельно. В сети полно электрических схем блока катодной защиты кузова.
Впрочем, риск нарваться на подделку или неработающий прибор всегда остается. В Сети есть как положительные отзывы на подобные приборы, так и отрицательные. Однако проблемы, как правило, сводятся к неправильно установленным пластинам.
Безусловно, если бы такой защитой занялись автопроизводители, доведя процесс до ума и полностью рабочего состояния, то ее можно было бы продавать в качестве опции. В конечном итоге автоконцерны получали бы свой навар за продажу, за обслуживание и ремонт системы, а дилеры — еще и за установку. Но, видимо, клепать одноразовые автомобили все же более выгодное предприятие. Тем более что маркетологи, рекламщики и продавцы в автосалонах способны, как известно, из любой, даже коричневой, субстанции сделать конфетку и трижды продать ее.