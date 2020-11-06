Как раз и навсегда защитить кузов авто от коррозии

Общество потребления, а нас с вами таковым считают и всячески взращивают, должно потреблять. А значит, человечеству не видать надежных вещей, бытовой техники и машин, которые бы не портились, не ломались и не гнили. Безотказным должен быть только автомат «Калашникова». Остальное, отслужив гарантийный срок, обязано ломаться, чтобы шли продажи комплектующих, и стимулировалось желание конечного потребителя постоянно обновлять свой парк товаров, техники и вещей. На этом строится практически весь бизнес. И автомобильное направление — не исключение, а даже локомотив такого подхода.

Возьмем, для примера, антикоррозийную обработку. Нам рассказывают о различных ее видах, о новых покрытиях, более толстых слоях и инновационных технологиях нанесения. Но в конечном итоге, все это топтание на месте. Новоиспеченные автовладельцы получают на свои автомобили гарантию 5—7 лет от сквозной коррозии, которую, из-за тонкого слоя краски и способов обработки кузова может не хватить и на три. А все потому, что нержавеющие автомобили невыгодны производителям. Если все будут ездить на неубиваемых машинах, то гигантские концерны долго не протянут — им попросту не на что будет содержать громадные заводы, многотысячные штаты рабочих, дилеров и другого персонала из-за медленного обновление парка автомобилей.