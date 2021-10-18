Магия WD-40: стоит ли покупать более дешевые аналоги легендарной смазки

WD-40 — это не просто проникающая смазка, это первый шаг к избавлению автомобиля от множества мелких неисправностей. А порой и весьма серьезных — плацебо творит чудеса! Вера в монументальные, ни с чем не сравнимые таланты американской «химии» настолько сильны, что в интернете существует даже клуб поклонников, которые соревнуются в поиске новых сред применения WD-40. Естественно, такая фантастическая жижа не могла пройти мимо России — страны Левшей и Кулибиных — где тюнинг и ремонт автомобиля давно являются хобби основной массы населения.

Одним словом, вряд ли в автомагазине найдется состав, который может посоперничать с WD-40. Ведь приезжают у нас с определенной целью, а на выходе — «ну и вэдэшку, на всякий случай». Такая популярность иностранного и недешевого, надо заметить, состава обрекла отечественных производителей на производство заменителя: порой они даже внешне похожи, ведь товарным знакам и прочим «штрихам капитализма» у нас обычно значения не придают.

Более того, химический состав легендарной смазки не отличается изяществом: половина банки занимает уайт-спирит, 15% — минеральное масло, а еще четверть — углекислый газ, позволяющий «вэдэшке» выходить из флакона под давлением. Под вопросом остается лишь 10% «инертных ингридиентов», которые производитель держит в секрете. Ну мы-то понимаем, что это отдушки и прочие, совершенно нефункциональные присадки! Обычный «жидкий ключ», казалось бы, но в тандеме с уверенностью и доверием, способный творить чудеса. Ведь нет более магического заклинания в ремонте, чем «побрызгай вэдэшкой».