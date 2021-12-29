Как быстрее разморозить стекла машины, если не предусмотрен их обогрев

Стоит начаться заморозкам и снегопадам, как на поездку на работу мы начинаем тратить вдвое больше времени. И причина далеко не всегда связана с дорожным трафиком и пробками — львиную долю драгоценных минут занимает даже не разгребание снега, а оттаивание одного лишь лобового стекла и бережно сложенных зеркал заднего вида. Если с первым еще как-то может помочь электрообогрев, который тоже есть далеко не у всех, то вот со вторым сложности возникнут у всех, кто их с вечера сложил.

И тут уже никакой скребок не поможет: залезть и убрать лед получится разве что отверткой, но шанс при этом повредить дорогостоящий элемент — зеркало, напомню, запросто может стоить и 25 000 рублей — крайне велик. И что, спрашивается, делать? Бегать с чайником или «горячей кружкой»?

Ну, так себе решение для жителя многоквартирного дома. Многие водители от злости, сонного состояния и стремления не опоздать, просто открывают руками — механизм электрического «разворачивания» пару раз такое вытерпит, а на третий просто сломается, оставив лопух болтаться на своей оси. В общем, это не решение проблемы.