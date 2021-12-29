Как быстрее разморозить стекла машины, если не предусмотрен их обогрев

Стоит начаться заморозкам и снегопадам, как на поездку на работу мы начинаем тратить вдвое больше времени. И причина далеко не всегда связана с дорожным трафиком и пробками — львиную долю драгоценных минут занимает даже не разгребание снега, а оттаивание одного лишь лобового стекла и бережно сложенных зеркал заднего вида. Если с первым еще как-то может помочь электрообогрев, который тоже есть далеко не у всех, то вот со вторым сложности возникнут у всех, кто их с вечера сложил.
И тут уже никакой скребок не поможет: залезть и убрать лед получится разве что отверткой, но шанс при этом повредить дорогостоящий элемент — зеркало, напомню, запросто может стоить и 25 000 рублей — крайне велик. И что, спрашивается, делать? Бегать с чайником или «горячей кружкой»?
Ну, так себе решение для жителя многоквартирного дома. Многие водители от злости, сонного состояния и стремления не опоздать, просто открывают руками — механизм электрического «разворачивания» пару раз такое вытерпит, а на третий просто сломается, оставив лопух болтаться на своей оси. В общем, это не решение проблемы.
Чтобы не нарваться на очередные незапланированные траты, коих и так в жизни хватает с избытком, достаточно просто уделить несколько минут на поиск решения — интернет подскажет. Народные методы — это хорошо, но у них зачастую есть вполне себе негативные особенности вроде подтеков или повреждения лакокрасочного покрытия.
На помощь здесь придет современная автохимия. Например, «Антилед» от «Астрохим» довольно шустро справится со льдышкой, где бы она не оказалась. При этом, он безопасен для пластика, хрома, стекла и резины, а также для лакокрасочного покрытия, так что можно смело брызгать куда угодно. Даже на дворники — они не только быстро очистятся, но и станут намерзать гораздо меньше.
Ключевая же особенность данного состава — это время работы. На толстенный ледяной нарост, который образовался по желобу ветрового стекла Астрохимовский «Антилед» потратил всего 4 минуты! Обработав нужный участок, нужно просто дать составу проникнуть вглубь, чтобы потом просто снять наледь рукой. Без всяких последствий для стекла или деталей из любого другого материала, присутствующих в данном месте.
Вот они, те самые 20, а то и 30, как в случае с дизельным автомобилем, минуты, позволяющие досмотреть сон или спокойно выпить утреннюю чашку кофе, заручившись хорошим настроением еще затемно.
Кстати, позволить себе такую опцию можно примерно за 185 рублей, которых может хватить недели на три. Разве оно того не стоит?