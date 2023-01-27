Отчего почти у всех современных машин так много грязи на клапанах

Среди наиболее актуальных тем, которые уже достаточно долгое время обсуждаются пользователями на различных автофорумах и в профильных сообществах, особое место занимают вопросы борьбы с отложениями нагара на впускных клапанах.

Проблема эта, в общем-то, не нова — ею довольно серьезно занимаются уже десятка два лет и даже организуют масштабные исследования. Они свидетельствуют, что отложения во впускном коллекторе вызываются различными факторами.

Одна из распространенных причин появления отложений — пары масла, сгорающие во время воcпламенения топливной смеси в цилиндрах двигателя. Продукты сгорания постепенно скапливаются на стенках впускного коллектора, а также впускных клапанах и, в конце концов, затвердевают, превращаясь в плотные отложения. Другими характерными причинами нередко являются изношенные маслосъемные колпачки или выхлопные газы, попадающие во впускной коллектор через неправильно работающий клапан системы EGR.