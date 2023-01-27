Отчего почти у всех современных машин так много грязи на клапанах

Среди наиболее актуальных тем, которые уже достаточно долгое время обсуждаются пользователями на различных автофорумах и в профильных сообществах, особое место занимают вопросы борьбы с отложениями нагара на впускных клапанах.
Проблема эта, в общем-то, не нова — ею довольно серьезно занимаются уже десятка два лет и даже организуют масштабные исследования. Они свидетельствуют, что отложения во впускном коллекторе вызываются различными факторами.
Одна из распространенных причин появления отложений — пары масла, сгорающие во время воcпламенения топливной смеси в цилиндрах двигателя. Продукты сгорания постепенно скапливаются на стенках впускного коллектора, а также впускных клапанах и, в конце концов, затвердевают, превращаясь в плотные отложения. Другими характерными причинами нередко являются изношенные маслосъемные колпачки или выхлопные газы, попадающие во впускной коллектор через неправильно работающий клапан системы EGR.
Но наиболее вредны для мотора углеродные отложения, спровоцированные самим топливом. Процесс их образования особенно усугубляется при использовании некачественного горючего. Это подтверждают и специальные исследования, проведенные в том числе за рубежом.
Так, например, стендовые моторные испытания разных бензинов показали, что всего за 3000 км пробега из-за образования нагара условная чистота клапанов снижается в среднем на 15%. А при дальнейшей эксплуатации автомобиля, если не принимать действенных мер, данный показатель понижается в геометрической прогрессии.
Подобные загрязнения негативно сказываются на эксплуатационных параметрах впускного тракта, из-за чего появляются более серьезные проблемы. Это может быть существенное падение мощности и приемистости двигателя, постепенное увеличение износа седел клапанов, а в отдельных случаях даже их прогар. Очевидно, что после возникновения подобных дефектов силовому агрегату как минимум потребуется частичная переборка с полной заменой впускных клапанов.
Чтобы не доводить ситуацию до подобного финала, специалисты рекомендуют периодически проводить превентивную очистку узлов впускного тракта с помощью специальных топливных добавок. Для этой цели на рынке сейчас можно найти как зарубежные, так и отечественные препараты. Последние, кстати, нередко превосходят по своим рабочим свойствам отдельные импортные аналоги.
В качестве примера можно привести очиститель клапанов нового поколения, разработанный специалистами российской компании Ruseff. Состав универсален по своему применению, поскольку выполняет несколько важных функций. Например, очищает от отложений не только поверхности впускных клапанов, но и камеру сгорания, каналы форсунок, стенки впускного тракта.
Все это в комплексе способствует нормализации работы двигателя, проявляющейся в уверенном пуске холодного мотора, стабильности оборотов холостого хода, улучшении приемистости, а также достижении нормативной мощности мотора. Опыт применения данного препарата от Ruseff наглядно показывает, что он обеспечивает эффективную очистку впускных клапанов, причем без необходимости какой либо разборки силового агрегата.