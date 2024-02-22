Без сервисных акций: дефектные иномарки придется ремонтировать за свой счет

Уже многие отечественные автовладельцы столкнулись с тем, что покинувшие нашу страну автостроители «забыли» о своих обязательствах по гарантийному обслуживанию проданных автомобилей. Без поддержки оказались не только ввезенные на российский рынок по параллельному импорту машины, но и те, что были проданы официальными дилерами во время присутствия марок в стране. Хотя справедливости ради сказать, что крупные дилерские холдинги все же выполняют гарантийные обещания за свой счет. Но, конечно, не все и не во всех случаях.

А вот в чем сегодня точно не поможет никакой дилер, так это в бесплатном устранении производственных дефектов моделей, подпадающих под отзывные кампании автостроителей. По закону, подобные неисправности последние обязаны безвозмездно ремонтировать на протяжении всего срока службы машины, независимо от того, действует на нее гарантия или она уже истекла.В частности, Volkswagen Group, которой принадлежат марки Skoda, Audi, Porsche, Lamborghini и Bentley, больше не уведомляет россиян о сервисных кампаниях для их автомобилей.

Правда, как сообщает издание «Газета.Ru», представлявшая ранее немецкий концерн в России ООО «АГР» готова взяться за устранение выявленных дефектов, если ей об этом станет известно. Да и бывший дистрибьютор Mercedes-Benz в России АО «МБ РУС» согласен взяться за ремонт «отзывных» машин, но только тех, что проданы до марта 2022 года.

При это надо заметить, что в мире счет идет на миллионы автомобилей различных марок, у которых самим изготовителем выявлены дефекты, требующие устранения. Российским же владельцам таких ТС необходимо самостоятельно отслеживать информацию о выявленных неполадках и уже за свой счет устранять проблемы, оплачивая как работу механиков, так и запчасти.