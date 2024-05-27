Эксперты назвали самых дешевых в обслуживании «китайцев»

Доля автомобилей из Поднебесной в российском автопарке растет с каждым месяцем, но не все машины из КНР содержать одинаково выгодно. Специалисты подсчитали, какие именно модели не опустошат в процессе эксплуатации домашний бюджет.

Директор по сервису автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко в беседе с журналистом «Российской газеты» назвал три модели китайских SUV, которые можно назвать бюджетными с точки зрения сервисного обслуживания. По мнению эксперта, к таковым относятся Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray. «Первые три ТО у владельцев этих машин обходятся в 33 500, 40 000 и 45 000 рублей соответственно», — пояснил Александр Носко.

Основная часть расходов приходится на запчасти. По словам специалиста, прайсы на компоненты и расходники на «китайцев» в 2023 году хотя и выросли на 17%, но все равно они дешевле, чем детали для европейских, японских и корейских автомобилей. Последние к тому же обслуживать сложнее из-за санкций, увеличивших не только стоимость, но и сроки поставки запчастей.