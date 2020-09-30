Какие запчасти и жидкости в автомобиле могут служить дольше, чем обещал производитель

Как только дилер передает автомобиль его новому владельцу, на него ложится ответственность по правильной эксплуатации и своевременному обслуживанию транспортного средства. Как правило,производитель прописывает все тонкости в инструкции эксплуатации, прилагаемой к автомобилю. Здесь и периодичность технического обслуживания, и то, чего должен делать владелец, и чего нет.

Во-первых, таким образом автостроитель страхуется от гарантийных случаев. Во-вторых, позволяет дилерам зарабатывать и зарабатывает сам на запасных частях. В-третьих, все эти ТО позволяют продлить срок службы узлов и агрегатов, потому как современный автомобиль эксплуатируется в довольно экстремальных для него условиях — в пробках, порой на некачественном топливе или водителем-неумехой. Однако при определенных условиях и правильной эксплуатации многие запчасти и жидкости в транспортном средстве могут прослужить гораздо дольше отведенного им срока.

Например, если лампочки в фарах не успели перегореть, то их все равно рекомендуют менять по прошествии двух лет. Логика в этом, конечно же присутствует — два года — это большой срок, отработав который лампочки в фарах или в фонарях действительно имеют больше шансов перегореть. Также нам это объясняют тем, что за такой срок светить они начинают хуже. Но с чего бы?

Максимум, что может ухудшить пропускную способность головного света — это защитные стекла, исцарапанные летящими из-под колес впередиидущих машин песком и мелкими камнями. И то, в большинстве случаях, проблема решается полировкой. А лампочки, как светили, так и продолжают светить. И проработать они могут так не два, и не три года, а десятилетие. Так что на замене светильников можно и сэкономить.