Какие запчасти и жидкости в автомобиле могут служить дольше, чем обещал производитель

Как только дилер передает автомобиль его новому владельцу, на него ложится ответственность по правильной эксплуатации и своевременному обслуживанию транспортного средства. Как правило,производитель прописывает все тонкости в инструкции эксплуатации, прилагаемой к автомобилю. Здесь и периодичность технического обслуживания, и то, чего должен делать владелец, и чего нет.
Во-первых, таким образом автостроитель страхуется от гарантийных случаев. Во-вторых, позволяет дилерам зарабатывать и зарабатывает сам на запасных частях. В-третьих, все эти ТО позволяют продлить срок службы узлов и агрегатов, потому как современный автомобиль эксплуатируется в довольно экстремальных для него условиях — в пробках, порой на некачественном топливе или водителем-неумехой. Однако при определенных условиях и правильной эксплуатации многие запчасти и жидкости в транспортном средстве могут прослужить гораздо дольше отведенного им срока.
Например, если лампочки в фарах не успели перегореть, то их все равно рекомендуют менять по прошествии двух лет. Логика в этом, конечно же присутствует — два года — это большой срок, отработав который лампочки в фарах или в фонарях действительно имеют больше шансов перегореть. Также нам это объясняют тем, что за такой срок светить они начинают хуже. Но с чего бы?
Максимум, что может ухудшить пропускную способность головного света — это защитные стекла, исцарапанные летящими из-под колес впередиидущих машин песком и мелкими камнями. И то, в большинстве случаях, проблема решается полировкой. А лампочки, как светили, так и продолжают светить. И проработать они могут так не два, и не три года, а десятилетие. Так что на замене светильников можно и сэкономить.
Бывалые автомобилисты, а заодно и сервисмены рекомендуют менять масло раз в 5000—8000 км, объясняя это плохим топливом и жесткими условиями эксплуатации автомобиля в городе. Что ж, логика есть и здесь. Пробочный режим езды существенно сокращает ресурс масла. И его более частая замена облегчит жизнь и двигателю, и впоследствии водителю. Однако если вы не насилуете авто резкими стартами и длительными маршрутами, то вполне логично поменять масло и через 10 000 — 15 000 км.
Состояние воздушного фильтра также определяется местом, где эксплуатируется автомобиль. В пыльном городе, где ежедневно тарахтят моторами сотни тысяч машин, выбрасывая в атмосферу вредные вещества, мелкие частицы истирающихся шин и пыли фильтр, конечно же, стоит менять, как предписано автопроизводителем — на каждом ТО, а то и чаще. Но если вы обитаете в деревне или небольшом городке, где нормальная экология и нет пробок, то фильтр можно менять по его состоянию, определить которое довольно просто.
Аадсорбер многие меняют раз в 100 000 км. Однако на деле эта запчасть может служить весь срок жизни автомобиля. Он нужен для того, чтобы пары бензина, скапливающиеся в топливном баке, не попадали в атмосферу. Иными словами, ничего такого он сверхгрязного он не отфильтровывает. А значит, и менять его нужно лишь тогда, когда для этого есть весомые причины — признаки поломки или сильные загрязнения.
Менять шины тоже можно реже, чем рекомендует их производитель. Если вы спокойный водитель, который аккуратно эксплуатирует автомобиль, проезжая в год не более 10 000 −15 000 км, да еще и тщательно следите за техническим состоянием транспортного средства и его подвески, то по прошествии даже 3—5 лет шины вряд ли придут в негодность. Если протектор в норме, а визуальный осмотр покрышек не выявил признаков грыжи, растрескиваний корпуса и торчащий металлокорд, то такие шины спокойно могут прослужить несколько сезонов.
Если механик при инспекции приговорил к замене передние колодки, то это абсолютно не означает, что вам одновременно следует менять и задние. Некоторые сервисмены пользуются доверчивостью клиентов, и настаивают именно на таком сценарии. Однако не стоит идти у хитрецов на поводу. Передние колодки и диски быстрее изнашиваются, чем задние. А значит последние меняются лишь тогда, когда есть на то основания — диски и сами колодки сильно стерты.
В общем, как и во всем, с автомобилем нужен разумный подход. Если есть возможность сэкономить, то почему бы не сделать этого. Однако не стоит путать экономию со скупердяйством. Практичность — следствие расчетливости и здравого смысла автовладельца.