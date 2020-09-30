Какие запчасти и жидкости в автомобиле могут служить дольше, чем обещал производитель

Фото: АвтоВзгляд
Автопроизводители сами назначают срок службы своих изделий, а также залитых жидкостей и запчастей. Некоторые из них необходимо менять при прохождении ТО у дилера, срок службы других ограничен пробегом или периодом эксплуатации, а что-то меняется по мере износа. Однако по факту многие комплектующие могут работать дольше отведенного им срока. Портал «АвтоВзгляд» расскажет, какие детали способны на большее.

Как только дилер передает автомобиль его новому владельцу, на него ложится ответственность по правильной эксплуатации и своевременному обслуживанию транспортного средства. Как правило,производитель прописывает все тонкости в инструкции эксплуатации, прилагаемой к автомобилю. Здесь и периодичность технического обслуживания, и то, чего должен делать владелец, и чего нет.

Во-первых, таким образом автостроитель страхуется от гарантийных случаев. Во-вторых, позволяет дилерам зарабатывать и зарабатывает сам на запасных частях. В-третьих, все эти ТО позволяют продлить срок службы узлов и агрегатов, потому как современный автомобиль эксплуатируется в довольно экстремальных для него условиях — в пробках, порой на некачественном топливе или водителем-неумехой. Однако при определенных условиях и правильной эксплуатации многие запчасти и жидкости в транспортном средстве могут прослужить гораздо дольше отведенного им срока.

Например, если лампочки в фарах не успели перегореть, то их все равно рекомендуют менять по прошествии двух лет. Логика в этом, конечно же присутствует — два года — это большой срок, отработав который лампочки в фарах или в фонарях действительно имеют больше шансов перегореть. Также нам это объясняют тем, что за такой срок светить они начинают хуже. Но с чего бы?

Максимум, что может ухудшить пропускную способность головного света — это защитные стекла, исцарапанные летящими из-под колес впередиидущих машин песком и мелкими камнями. И то, в большинстве случаях, проблема решается полировкой. А лампочки, как светили, так и продолжают светить. И проработать они могут так не два, и не три года, а десятилетие. Так что на замене светильников можно и сэкономить.

Фото: АвтоВзгляд

Бывалые автомобилисты, а заодно и сервисмены рекомендуют менять масло раз в 5000—8000 км, объясняя это плохим топливом и жесткими условиями эксплуатации автомобиля в городе. Что ж, логика есть и здесь. Пробочный режим езды существенно сокращает ресурс масла. И его более частая замена облегчит жизнь и двигателю, и впоследствии водителю. Однако если вы не насилуете авто резкими стартами и длительными маршрутами, то вполне логично поменять масло и через 10 000 — 15 000 км.

Состояние воздушного фильтра также определяется местом, где эксплуатируется автомобиль. В пыльном городе, где ежедневно тарахтят моторами сотни тысяч машин, выбрасывая в атмосферу вредные вещества, мелкие частицы истирающихся шин и пыли фильтр, конечно же, стоит менять, как предписано автопроизводителем — на каждом ТО, а то и чаще. Но если вы обитаете в деревне или небольшом городке, где нормальная экология и нет пробок, то фильтр можно менять по его состоянию, определить которое довольно просто.

Аадсорбер многие меняют раз в 100 000 км. Однако на деле эта запчасть может служить весь срок жизни автомобиля. Он нужен для того, чтобы пары бензина, скапливающиеся в топливном баке, не попадали в атмосферу. Иными словами, ничего такого он сверхгрязного он не отфильтровывает. А значит, и менять его нужно лишь тогда, когда для этого есть весомые причины — признаки поломки или сильные загрязнения.

Фото: АвтоВзгляд

Менять шины тоже можно реже, чем рекомендует их производитель. Если вы спокойный водитель, который аккуратно эксплуатирует автомобиль, проезжая в год не более 10 000 −15 000 км, да еще и тщательно следите за техническим состоянием транспортного средства и его подвески, то по прошествии даже 3—5 лет шины вряд ли придут в негодность. Если протектор в норме, а визуальный осмотр покрышек не выявил признаков грыжи, растрескиваний корпуса и торчащий металлокорд, то такие шины спокойно могут прослужить несколько сезонов.

Если механик при инспекции приговорил к замене передние колодки, то это абсолютно не означает, что вам одновременно следует менять и задние. Некоторые сервисмены пользуются доверчивостью клиентов, и настаивают именно на таком сценарии. Однако не стоит идти у хитрецов на поводу. Передние колодки и диски быстрее изнашиваются, чем задние. А значит последние меняются лишь тогда, когда есть на то основания — диски и сами колодки сильно стерты.

В общем, как и во всем, с автомобилем нужен разумный подход. Если есть возможность сэкономить, то почему бы не сделать этого. Однако не стоит путать экономию со скупердяйством. Практичность — следствие расчетливости и здравого смысла автовладельца.

безопасность дорожного движения, запчасти, комплектующие, аксессуары, моторное масло
30 сентября 2020
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