Правительство РФ договорилось о массовых поставках в страну автомобильных запчастей

Несмотря на уверенный гул «ура-патриотов», твердо убежденных, что введенные рестрикции никак не сказываются на уровне жизни россиян, начиная с 24 февраля появилось множество проблем, которые дополнительно и в геометрической прогрессии осложнили наследство пандемии.

Помните, был такой Covid−19, от которого еще не оправилась мировая экономика? Так вот, он никуда не делся, а логистические цепочки восстановиться не успели. Как результат, множество предприятий так и не вышли на запланированные объемы выпуска продукции, а тут и санкции в связи со спецоперацией на Украине подоспели. В результате насыщение рынка тех же автомобилей и автозапчастей к ним не вышло на доковидный уровень по всему миру, а раздрай в мироукладе, который и так был, лишь усилился. Ну а Россия и вовсе оказалась на обочине поставок.

Зрелище печальное и крайне нелицеприятное, да настолько, что решать его взялись на государственном уровне. Честно говоря, сложно вспомнить момент, когда Президент РФ занимался вопросом достатка на авторынках масляных фильтров и датчиков. Впрочем, внимание главы государства лишь подчеркивает сложность проблемы.