Правительство РФ договорилось о массовых поставках в страну автомобильных запчастей

Несмотря на уверенный гул «ура-патриотов», твердо убежденных, что введенные рестрикции никак не сказываются на уровне жизни россиян, начиная с 24 февраля появилось множество проблем, которые дополнительно и в геометрической прогрессии осложнили наследство пандемии.
Помните, был такой Covid−19, от которого еще не оправилась мировая экономика? Так вот, он никуда не делся, а логистические цепочки восстановиться не успели. Как результат, множество предприятий так и не вышли на запланированные объемы выпуска продукции, а тут и санкции в связи со спецоперацией на Украине подоспели. В результате насыщение рынка тех же автомобилей и автозапчастей к ним не вышло на доковидный уровень по всему миру, а раздрай в мироукладе, который и так был, лишь усилился. Ну а Россия и вовсе оказалась на обочине поставок.
Зрелище печальное и крайне нелицеприятное, да настолько, что решать его взялись на государственном уровне. Честно говоря, сложно вспомнить момент, когда Президент РФ занимался вопросом достатка на авторынках масляных фильтров и датчиков. Впрочем, внимание главы государства лишь подчеркивает сложность проблемы.
Ключевой момент, по которому и без того слабые связи рухнули окончательно — вторичные санкции. Производители не решились встать на пути «сильных мира сего» и традиционно приняли выжидательную позицию. Зачастую — колено-локтевую, ведь из России шли составы с сырьем, а обратно — готовая продукция. Такая структура позволяла импортерам зарабатывать миллиарды, ведь килограмм железа стоит как пара иголок, но сколько из него можно сделать этих самых иголок?
Короче говоря, политика-политикой, а денежки — врозь. Долго ли, коротко ли, новые пути-дорожки начали наклевываться и протаптываться, оставляя нерешенным только один остросюжетный момент — валюта. Как обойти вселенский контроль за денежными потоками и не вляпаться во вторичные санкции? Самый верный способ — бартер, который никак не отследить. Ну вышел эшелон с условным металлом, его разгрузили, а обратно он с чем поехал? Не будут же спецслужбы и разведчики осматривать каждый товарный вагон! Так и сговорились, причем на государственном уровне.
Иран, напомним, находящийся уже 50 лет под санкциями и съевший пуд соли на их обходе, предложил товарный обмен: за необходимые России запчасти и компоненты он получит металл. Вопрос уже решен, причем на государственном уровне, и никто не сможет встать на его пути. Производители, будем откровенны, в нем заинтересованы не меньше потребителей — им переполненные склады и замороженные в запчастях миллиарды — как ком в горле. Много ли будет запчастей? Ответ прост: вряд ли обсуждали пару коробок, скорее — сотни составов. Привезут все необходимое и немного сверху, надо только чуть подождать, ибо дело это не очень быстрое.
История, если не сказать — истерия, с санкциями — не более, чем подтверждение древней мудрости: если проблему можно решить за деньги — это не проблема, а статья расходов. А деньги у России есть, спасибо рыночной стоимости газа и нефти, потребление которых в мире только растет.