Как автовладельцев «разводят» на СТО при ремонте подвески

Кажется, что обмануть автовладельца при ремонте подвески машины крайне сложно. Ведь при этом авто висит на подъемнике и снизу все прекрасно видно: новый рычаг установлен либо старый, шаровую опору только что вынули из фирменной коробки или она уже вся пропыленная, с потрепанным и грязным пыльником. Да и «свежесть» установленного амортизатора легко определить на глаз. Но на то и существуют «профессионалы авторемонта» — чтобы умело обманывать автомобилиста.

ОПТ — ВСЕМУ ГОЛОВА

Самый распространенный способ «развода» автовладельца на дополнительные деньги хорош еще и тем, что его исполнителя крайне сложно схватить за руку.

Дело в том, что в этом случае автомобилиста уговаривают менять не только вышедшие из строя, но и еще вполне работоспособные детали подвески. Так, при замене сайлентблока жуликоватый мастер может убедить клиента, что у него и амортизатор «умирает» — якобы стучит еще и он. Амортизаторы меняются парами, следовательно: 'рекомендуем прямо сейчас купить у нас еще и пару амортов, чтобы потом еще раз не приезжать"…