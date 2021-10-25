Как автовладельцев «разводят» на СТО при ремонте подвески

Кажется, что обмануть автовладельца при ремонте подвески машины крайне сложно. Ведь при этом авто висит на подъемнике и снизу все прекрасно видно: новый рычаг установлен либо старый, шаровую опору только что вынули из фирменной коробки или она уже вся пропыленная, с потрепанным и грязным пыльником. Да и «свежесть» установленного амортизатора легко определить на глаз. Но на то и существуют «профессионалы авторемонта» — чтобы умело обманывать автомобилиста.
ОПТ — ВСЕМУ ГОЛОВА
Самый распространенный способ «развода» автовладельца на дополнительные деньги хорош еще и тем, что его исполнителя крайне сложно схватить за руку.
Дело в том, что в этом случае автомобилиста уговаривают менять не только вышедшие из строя, но и еще вполне работоспособные детали подвески. Так, при замене сайлентблока жуликоватый мастер может убедить клиента, что у него и амортизатор «умирает» — якобы стучит еще и он. Амортизаторы меняются парами, следовательно: 'рекомендуем прямо сейчас купить у нас еще и пару амортов, чтобы потом еще раз не приезжать"…
Когда мастер понимает, что клиент совсем «темный» в области ремонта, то последнему могут «впарить» вместо замены единственного сайлентблока обновление вообще всей подвески. А среди аргументов обязательно будет тот, что замена всего и вся прямо сейчас сэкономит кучу денег за работы в будущем — когда придется менять выходящие из строя запчасти по одной.
ДИВЕРСИЯ РАДИ НАЖИВЫ
Совсем незаконный, но при этом почти всегда безнаказанный способ, применяемый авторемонтниками, заключается в следующем. «Мастер», в ходе осмотра подвески, улучив момент может, в частности, порвать пыльник ШРУСа. Или брызнуть из шприца масла на амортизатор. Далее автомобилисту предложат раскошелиться на совершенно незапланированный ремонт.
СМОТРИ В ОБА!
Нечистоплотные сервисмены обычно предпочитают, чтобы ремонт подвески машины происходил в отсутствии владельца. Ведь в этом случае вместо новой детали (даже если ее привез хозяин машины) можно легко смонтировать бэушную (с авторазборки), предварительно очищенную от грязи. Либо установить «китай» вместо дорогого оригинала, оплаченного клиентом.
Когда автовладелец оказывается уж совсем наивно-доверчивым, сотрудники СТО даже умудряются разобрать подвеску, быстренько отмыть ее детали до блеска с применением «термоядерной» автохимии и пескоструйного аппарата, и поставить все это старье обратно на место. При этом деньги за запчасти с автомобилиста потребуют как за установку полностью новых запчастей.
Во избежание подобного следует, во-первых, настаивать на личном присутствии при ремонте подвески. Во-вторых, требовать, чтобы демонтированные детали оставались у владельца машины. В-третьих, в случае установки новых комплектующих, проверять их маркировку — чтобы она совпадала с той, что вписана в наряд-заказ.