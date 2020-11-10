Как увеличить прибыль транспортной компании, используя платные дороги

Ключевое преимущество платных трасс в целом и ЦКАД-3 в частности — ощутимая экономия времени. К примеру, по новой скоростной дороге — третьему пусковому комплексу «кольца» — можно добраться от трассы М-11 «Нева» до М-7 «Волга» чуть меньше, чем за час. Сокращение времени в пути обусловлено «магистральным» скоростным режимом (110 или 90 км/ч в зависимости от тоннажа грузовика), отсутствием пересечений со второстепенными дорогами, светофоров и пешеходных переходов.

Кроме того, на ЦКАД-3 нет привычных пунктов взимания платы со шлагбаумами: средства списываются со счета водителя автоматически, когда он проезжает под рамками системы взимания платы «Свободный поток». Причем воспользоваться трассой может любой желающий — вне зависимости от того, есть у него транспондер или нет. В последнем случае расчет происходит посредством определения габаритов, категории и госномера транспортного средства.

И поскольку существенно экономится время в пути, водитель грузового автомобиля успевает за тот же срок посетить больше точек, перевезти больше товара, а значит и принести компании большую прибыль.