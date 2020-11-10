Как увеличить прибыль транспортной компании, используя платные дороги

Ключевое преимущество платных трасс в целом и ЦКАД-3 в частности — ощутимая экономия времени. К примеру, по новой скоростной дороге — третьему пусковому комплексу «кольца» — можно добраться от трассы М-11 «Нева» до М-7 «Волга» чуть меньше, чем за час. Сокращение времени в пути обусловлено «магистральным» скоростным режимом (110 или 90 км/ч в зависимости от тоннажа грузовика), отсутствием пересечений со второстепенными дорогами, светофоров и пешеходных переходов.
Кроме того, на ЦКАД-3 нет привычных пунктов взимания платы со шлагбаумами: средства списываются со счета водителя автоматически, когда он проезжает под рамками системы взимания платы «Свободный поток». Причем воспользоваться трассой может любой желающий — вне зависимости от того, есть у него транспондер или нет. В последнем случае расчет происходит посредством определения габаритов, категории и госномера транспортного средства.
И поскольку существенно экономится время в пути, водитель грузового автомобиля успевает за тот же срок посетить больше точек, перевезти больше товара, а значит и принести компании большую прибыль.
Однако ни один водитель не застрахован от непредвиденных ситуаций на дороге — дорожно-транспортных происшествий или поломок. В теории авария может случиться и на платной трассе, но шансы гораздо ниже, ведь — повторимся — на ней нет одноуровневых пересечений с другими дорогами и пешеходных переходов. А даже если столкновение и произойдет, то сотрудники ГИБДД все по тем же причинам прибудут на вызов быстрее.
Если в ДТП пострадали лишь два транспортных средства, то инспекторов можно и не ждать вовсе — аварийные комиссары, круглосуточно дежурящие на ЦКАД-3, подскажут, как правильно составить европротокол. Они же при необходимости окажут мелкую техническую помощь, если автомобиль остановится вследствие какой-либо поломки (совершенно бесплатно, между прочим). То есть опять же — экономия времени и забота о водителе. На платной дороге он справится с непредвиденной проблемой быстрее и скорее вернется к работе.
Ни для кого не секрет, что на «платниках» качество покрытия гораздо лучше, чем на бесплатных альтернативах. Следовательно, подвеска транспортного средства прослужит дольше, интервалы замены расходных материалов увеличатся, а расходы на обслуживание автомобиля — сократятся. К тому же на скоростной трассе водителю не нужно постоянно замедляться и ускоряться — он может идти на крейсерской скорости, оптимизируя потребление топлива.
Да, за использование скоростных дорог, предоставляющих столько преимуществ, приходится платить. Однако следует помнить, что для большегрузов с массой свыше 12 тонн на платных трассах отсутствует необходимость отчислений в систему «Платон». А если приобрести транспондер и подключиться к Программе лояльности (подробности по акции здесь), предусматривающей скидки в размере от 3 до 15%, можно снизить расходы на платных дорогах в половину. Тем более, что держатели устройств линейки T-pass могут рассчитывать и на дополнительные привилегии. Но обо всем по порядку.
Для начала разберемся в самих устройствах. Всего предлагается четыре модели — «Стандарт», «Премиум», «Лимитированная серия» и «Платинум» — по цене от 1250 до 3300 рублей. В плане функционала девайсы друг от друга не отличаются — разница лишь в дизайне. Кроме того, на флагманскую модель предусмотрен увеличенный с 2 до 5 лет гарантийный срок.
Транспортным компаниям и индивидуальным предпринимателям стоит обратить внимание на транспондер «Премиум» (1350 рублей), ведь для юридических лиц предусмотрена дополнительная услуга брендирования — по желанию на устройство можно нанести логотип фирмы — это инструмент повышения узнаваемости марки, который в конечном счете влияет на продвижение организации и увеличение клиентской базы.
Юридическим лицам, использующим транспондеры T-pass, предлагаются и дополнительные услуги. К примеру, можно совершенно бесплатно подключиться к сервису электронного документооборота, что также сокращает расходы предприятия (на бумаге и краске для принтера) и время сотрудников. Из прочих привилегий — аренда девайсов на срок от 30 дней до 12 месяцев с посуточной оплатой, экспресс-доставка документов и возможность продления гарантии.
Подводя итог следует отметить, что даже несмотря на то, что проезд по скоростным магистралям сам по себе является дополнительной статьей расходов, в конечном счете он позволяет существенно экономить ресурсы компании и сотрудников. А чтобы убедиться в этом лично, можно провести эксперимент — арендовать устройство, благо что такая услуга есть, и хотя бы на некоторое время отказаться от бесплатных альтернатив.
(ООО «Автодор-Платные Дороги», 127006, Российская Федерация, г. Москва, Страстной бульвар, д.9, ОГРН 1147746810826)