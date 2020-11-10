Как тратить на проезд по платным дорогам в два раза меньше денег

Скоростных магистралей становится в России все больше, а потому ничуть не удивительно, что с каждым годом спрос на транспондеры стремительно растет. Если взять в качестве примера устройства T-pass, предлагаемые компанией «Автодор-Платные Дороги», то ими на сегодняшний день пользуются без малого 1,5 млн. человек. Почему мы вспомнили именно об этих девайсах? Все просто: они покрывают самые востребованные трассы и предоставляют наибольшие скидки.

А скидки по транспондерам T-pass действительно приятные. Так, на некоторых участках трасс М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Нева» экономия может достигать 30% — согласитесь, очень неплохо. К тому же сей бонус суммируется с дополнительными скидками в размере от 3 до 15% по Программе лояльности (подробности об акции здесь). Но и это — еще не все.

Транспондеры, как мы уже сказали, позволяют также экономить время в пути. Водители, у которых устройства нет, вынуждены останавливаться перед шлагбаумом на каждом пункте взимания платы (ПВП). А пользователям устройств достаточно снизить скорость до 30 км/ч — этого хватает, чтобы антенна, расположенная на ПВП, «поймала» сигнал девайса, и средства списались с лицевого счета.