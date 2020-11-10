Как тратить на проезд по платным дорогам в два раза меньше денег

Скоростных магистралей становится в России все больше, а потому ничуть не удивительно, что с каждым годом спрос на транспондеры стремительно растет. Если взять в качестве примера устройства T-pass, предлагаемые компанией «Автодор-Платные Дороги», то ими на сегодняшний день пользуются без малого 1,5 млн. человек. Почему мы вспомнили именно об этих девайсах? Все просто: они покрывают самые востребованные трассы и предоставляют наибольшие скидки.
А скидки по транспондерам T-pass действительно приятные. Так, на некоторых участках трасс М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-11 «Нева» экономия может достигать 30% — согласитесь, очень неплохо. К тому же сей бонус суммируется с дополнительными скидками в размере от 3 до 15% по Программе лояльности (подробности об акции здесь). Но и это — еще не все.
Транспондеры, как мы уже сказали, позволяют также экономить время в пути. Водители, у которых устройства нет, вынуждены останавливаться перед шлагбаумом на каждом пункте взимания платы (ПВП). А пользователям устройств достаточно снизить скорость до 30 км/ч — этого хватает, чтобы антенна, расположенная на ПВП, «поймала» сигнал девайса, и средства списались с лицевого счета.
Интересно, что если водитель использует и другие скоростные трассы, а не только те, что обслуживаются компанией «Автодор-Платные Дороги», то ему вовсе не обязательно приобретать дополнительные устройства. Нужно лишь подключить интероперабельность — услугу, позволяющую использовать для оплаты один транспондер на всех магистралях. Это несложно, недолго (необходимо пройти процедуру регистрации в личном кабинете) и, главное, совершенно бесплатно.
ВЫБИРАЕМ
Серия транспондеров T-pass включает в себя четыре основные модели. Самое доступное устройство — «Стандарт» — предлагается за 1250 рублей. «Премиум» попросит за себя на 100 рублей больше: модель отличается от базового дизайном, формой и размерами. Кроме того, «премиальный» транспондер можно брендировать — нанести при необходимости логотипы своей компании. Правда, эта услуга доступна лишь юридическим лицам.
Транспондеры «Лимитированной серии» — это транспондеры T-pass c уникальным, красочным дизайном. Можно приобрести устройство с изображением одного из предложенных городов России или каким-либо другим рисунком. Такой девайс будет стоить от 1450 рублей за серию «Путешествие по России» до 1600 рублей за модели с названиями городов, но это — не самые дорогие и «продвинутые» модели.
Открытие движения на ЦКАД-3 — значимое событие, ведь эта дорога соединит трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга» всего часом езды вместо трех. 11 ноября вы можете среди первых убедиться в удобности и комфорте Центральной кольцевой автомобильной дороги, а транспондер T-pass лимитированной серии «ЦКАД» поможет оплатить проезд бесконтактно и со скидкой от базового тарифа.
Лимитированная серия транспондера T-pass «ЦКАД» отличается уникальным дизайном. На устройство нанесены различные принты в фирменных цветах компании «Автодор-Платные Дороги». Купить транспондер с понравившимся изображением можно с 11 ноября в официальном интернет-магазине TPASS.ME за 1600 рублей. Также со дня открытия движения они будут доступны в Центрах поддержки и обслуживания пользователей, которые находятся на 2-м, 55-м и 99-м километрах ЦКАД.
Флагманом линейки транспондеров T-pass является устройство «Платинум». Модель отличается современным лаконичным дизайном с металлизированными вставками. Она продается в особой упаковке — картонной коробке-пенале с двойным бортом и бархатной основой. Также девайс стоимостью в 3300 рублей отличается увеличенным до 5 лет сроком гарантии: у других моделей — это по умолчанию 24 месяца.
К слову, о гарантии. При желании ее можно продлить до 5 лет и на «стандартных», и на «премиальных» транспондерах. Заявлено, что срок эксплуатации устройств составляет пять-семь лет, однако несмотря на это, девайсы зачастую служат намного дольше.
Так какое же устройство выбрать? Тем, кто стремится к экономии, мы бы рекомендовали остановить свой выбор на модели «Стандарт» или «Премиум» — какая больше нравится внешне. Желающим выделиться отлично пойдет «Лимитированная серия» с креативным дизайном. Что же до транспондера «Платинум», то его можно приобрести в подарок — другу, родственнику, даже бизнес-партнеру — необычный и очень полезный презент.
ПОКУПАЕМ
Устройства T-pass реализуются в Центрах продаж и обслуживания «Автодор-Платные Дороги», на некоторых АЗС, в магазинах автомобильных запчастей и аксессуаров, салонах сотовой связи и даже в кафе. Впрочем, за транспондером не обязательно куда-то ехать: в целях экономии времени его также можно заказать по телефону или на официальном сайте TPASS.ME.
Да в общем-то и без покупки можно обойтись, ведь транспондеры T-pass предлагаются и в аренду. Об этой услуге полезно помнить тем, кто выезжает на платные дороги редко — скажем, пару раз в год во время отпуска. За каждые сутки использования прокатного устройства нужно будет заплатить всего 5 рублей.
Минимальный срок аренды для физических лиц составляет 2 календарных дня, для юридических — 30. Максимальный и в том, и в другом случае — 1 год. По истечении этого периода транспондер нужно вернуть или выкупить по фиксированной цене в 900 рублей. А что, отличная возможность испытать девайс в деле: лично убедиться в том, что T-pass — это удобно.
Физическому лицу, чтобы арендовать транспондер, необходимо обратиться в Центр продаж и обслуживания: заполнить соответствующее заявление и предъявить паспорт. Юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю — направить в адрес любого Дополнительного офиса электронное письмо с приложением карточки клиента и оплатить выставленный счет на внесение предоплаты за услуги проезда.
РЕГИСТРИРУЕМСЯ И УСТАНАВЛИВАЕМ
Допустим, транспондер вы приобрели, а что с ним делать дальше? Во-первых, нужно зарегистрировать личный кабинет на сайте «Автодор-Платные Дороги»: ввести необходимые данные, привязать устройство к лицевому счету посредством его PAN-номера. Во-вторых, пополнить счет — там же, в личном кабинете, в Центре обслуживания, через банкомат «Элекснет» или на АЗС. А в-третьих, установить девайс в автомобиле — очень важно сделать это правильно.
В легковой машине транспондер крепится при помощи держателя с клейкой поверхностью на ветровое стекло в районе зеркала заднего вида, в грузовой — в нижней части «лобовухи», под «дворниками». Проезжать пункты взимания платы, как мы уже сказали, нужно на скорости 20—30 км/ч, соблюдая при этом дистанцию до впереди идущего автомобиля не менее 5 метров — чтобы средства с вашего счета не списались за проезд другого водителя.
Если вы по той или иной причине не желаете использовать транспондер или их у вас несколько, выезжая на платную дорогу, то убрать не предназначенный для оплаты девайс в бардачок или подстаканник недостаточно, ведь сигнал сильный — велика вероятность, что антенна все равно его считает, и средства снимутся со счета. Специально для этих целей предусмотрен ZIP-пакет, который можно приобрести на сайте или в Центре продаж: его цена чисто символическая — 35 рублей.
Позаботился оператор и о мотоциклистах. Байкеры с транспондерами могут столкнуться с трудностями в процессе установки устройства на транспортное средство, ведь у них нет привычных для автомобилей лобовых стекол. Эту проблему решит специальный держатель, стоимость которого в онлайн-магазине, в Центрах продаж и у партнеров — 1500 рублей.
Вот и все: транспондер установлен, баланс пополнен, маршрут проложен — можно ехать. Советуем также установить на свой смартфон приложение «Автодор» (возрастное ограничение 3+). Оно открывает доступ ко всем функциям личного кабинета с мобильного: отслеживанию поездок и списаний, расчету стоимости будущего путешествия, покупке или аренде устройств (вдруг потребуется еще одно). Там же можно подключиться к Программе лояльности, если вы пропустили этот шаг при регистрации на сайте.
(ООО «Автодор-Платные Дороги», 127006, Российская Федерация, г. Москва, Страстной бульвар, д.9, ОГРН 1147746810826)