Секрет английского газона

Если у вас газонокосилка «бэушная», то для ее стабильной работы в новом сезоне очень важно, чтобы вы ее правильно подготовили к зимовке в конце сезона прошлого: заменили масло в движке, смазали приводные тросы, в бак с топливом добавили стабилизатор бензина, цилиндро-поршневую группу обработали специальным консервантом. Если же этого сделано не было, то перед весенним пуском этим заняться все равно придется.

Первое, с чего следует начать обслуживание — с замены масла (разумеется, если косилка у вас с 4-тактным мотором). Причем, даже если оно светлое и на вид как новое, в любом случае слейте его, поскольку в нем содержаться окислы и продукты горения, появившиеся в результате работы в прошлом году. В качестве нового лубриканта следует выбрать специальное масло для 4-тактной садовой техники. А вот автомобильное или мотоциклетное масло может вашему помощнику по хозяйству навредить.