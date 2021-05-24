Секрет английского газона

Если у вас газонокосилка «бэушная», то для ее стабильной работы в новом сезоне очень важно, чтобы вы ее правильно подготовили к зимовке в конце сезона прошлого: заменили масло в движке, смазали приводные тросы, в бак с топливом добавили стабилизатор бензина, цилиндро-поршневую группу обработали специальным консервантом. Если же этого сделано не было, то перед весенним пуском этим заняться все равно придется.
Первое, с чего следует начать обслуживание — с замены масла (разумеется, если косилка у вас с 4-тактным мотором). Причем, даже если оно светлое и на вид как новое, в любом случае слейте его, поскольку в нем содержаться окислы и продукты горения, появившиеся в результате работы в прошлом году. В качестве нового лубриканта следует выбрать специальное масло для 4-тактной садовой техники. А вот автомобильное или мотоциклетное масло может вашему помощнику по хозяйству навредить.
«Черпак» вместо насоса
Дело в том, что система смазки большинства газонокосилок и культиваторов, не имеет масляного насоса. Шатун и элементы цилиндро-поршневой группы смазываются при помощи специального «черпачка», который разбрызгивает масло по внутренним поверхностям ДВС. Такая конструктивная особенность требует узкого диапазона оптимальной вязкости масла. Именно поэтому автомобильный или мотоциклетный лубрикант для «помощников по дачному хозяйству» не подходит.
Специально для садового инвентаря с бензиновыми двигателями компания Liqui Moly разработала целую линейку продуктов. Для 4-тактной техники летнего сезона применения немцы выпускают моторное масло Rasenmaher Oil SAE 30 с оптимальной вязкостью. Данный продукт запросто может использоваться как в бензиновых газонокосилсках с малой «кубатурой» двигателя, так и в дизельных силовых установках, которыми оснащены садовые минитракторы.
Несмотря на то, что Rasenmaher Oil SAE 30 сделано из минеральной основы, благодаря высокой степени очистки и современным присадкам оно практически не меняет свою вязкость даже при сильном нагреве мотора. Хорошо смешивается с различными стандартными маслами, поэтому, если вы не знаете, какая изначально смазка была залита в «пламенное сердце» вашего агрегата, то перейти на Rasenmaher Oil SAE 30 можно без предварительной промывки ДВС. Однако помните, что данный продукт предназначен для эксплуатации исключительно в летнее время.
На все случаи жизни
Еще один продукт Liqui Moly для 4-тактных моторов садовой техники — «минералка» Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30. Это масло предназначено для всесезонной эксплуатации и может применяться не только в чисто летнем «инвентаре», но и в снегоуборщиках (хотя для «зимних трудяг» лучше применить другую НС-синтетическую всесезонку Liqui Moly Garten-Wintergerate-Oil 5W-30, которая имеет более широкий диапазон вязкости). Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30 обеспечивает высокую надежность работы двигателей садовой и силовой 4-тактной техники. Рекомендуется для применения в двигателях, оснащенных катализаторами.
С маслом разобрались, теперь перейдем к обслуживанию тросов. Их на газонокосилках целая россыпь: один отвечает за управление воздушной заслонкой, второй управляет так называемым выключателем двигателя, третий управляет сцеплением. В зависимости от модели бензиновой газонокосилки количество тросиков может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону. Но каждый из них обязательно нужно смазать спреем Liqui Moly LM40. Кроме того, что это средство отменно смазывает трущиеся поверхности, оно способно вытеснять влагу. LM40 можно обработать не только троса, но и другие трущиеся поверхности газонокосилки, а также детали, сделанные из резины: сальники, патрубки и шланги, которые, после нанесения спрея, становятся более эластичными, что продлевает срок их службы.
Пыль замучился глотать
Ещё один узел вашей газонокосилки, нуждающийся в уходе — воздушный фильтр. Не смотря на то, что ваш бензиновый помощник ездит по травке, а не по запыленным грунтовым проселкам, фильтр имеет свойство забиваться как пылью, так и семенами травы. Из-за забитого «воздухана» газонокосилка будет плохо запускаться, нестабильно тарахтеть, и в целом температурный режим работы движка, из-за неправильно приготавливаемой смеси, будет нарушен, что рано или поздно приведет к выходу мотора из строя. Кроме того, забитый грязью и мелкими ошметками скошенной травы фильтр может порваться, и тогда цилиндропоршневая группа придет в негодность за считанные минуты.
Именно поэтому воздушный фильтр нужно регулярно обслуживать. И когда у вас на полке в дачном гараже есть средства от Liqui Moly, делать это довольно легко. Перво-наперво фильтр необходимо промыть. Возьмите быстрый очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger. Специальная комбинация растворителей на нефтяной основе, входящая в состав продукта, быстро разъедает загрязнения, очищает фильтр от пыли и смазок, обладает отличным проникающим действием, мгновенно испаряется и не оставляет следов. Благодаря тому, что Schnell-Reiniger пшикается под давлением, даже застарелая и засохшая грязь прекрасно сбивается с фильтра.
На малокубатурных газонокосилках обслуживание воздушного фильтра на этом заканчивается, потому как кроме мелкой сетки из капроновых нитей мы ничего не увидим. А вот на агрегатах посерьезнее фильтрующий элемент — это маслобензостойкий поролон. Его, кроме промывки, необходимо пропитать специальным маслом Liqui Moly Motorbike Luft Filter Oil. Сверхлипкий аэрозольный синтетический состав создан для пропитки пористых фильтрующих материалов для улучшения улавливания пыли, грязи и песка. Разумеется, этими маслом можно пропитывать фильтры не только газонокосилок, но и мотоциклов, скутеров, квадроциклов, снегоходов и другой техники, находящейся в вашем дачном гараже.
«Напиток» для роботов
В последние годы у продвинутых дачников набирают популярность роботы-газонокосильщики. В самом деле, штуковина классная: не зависимо от того, присутствуете вы на даче или нет, есть у вас желание заниматься покосом травки или же хочется поваляться в гамаке, этот трудяга по расписанию выходит на работу. Не смотря на то, что подобные устройства передвигаются на электрической тяге, в заботе и уходе они нуждаются не меньше бензиновой техники. Главный враг роботизированных газонокосильщиков — влага и, как следствие, окисление контактов.
Разумеется, двигатель такой газонокосилки, защищен от влаги. Но вот разъемы, которыми робот стыкуется с базой для подзарядки батарей, могут окисляться. Чтобы предотвратить это, время от времени обрабатывайте контакты спреем для электропроводки Liqui Moly Pro-Line Electronic-Spray. Состав чистит и защищает все электрические конструктивные элементы (штекерные и клеммные соединения, цоколи ламп, кабельные переключатели, прерыватели, стартеры, осветительные приборы, генераторы, полюса батарей, антенны, тонкие механические устройства).
Если же ваш робот имеет бесконтактную зарядку, то спреем вам следует обработать лишь соединения проводов обвязки периметра (по которым робот ориентируется куда ему можно ехать, куда нельзя).
Своевременное обслуживание проверенными и качественными материалами увеличивает срок службы вашей садовой техники и делает ее эксплуатацию на протяжении всего дачного сезона абсолютно беспроблемной. На сайте компании Liqui Moly вы сможете найти по-настоящему нужные средства, которые необходимы в каждом дачном гараже.