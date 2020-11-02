И в будни пирует: тест-драйв кроссовера Geely Coolray

Для начала немного любопытных фактов. Geely Coolray стал первой моделью глобального бренда, построенной на модульной платформе BMA (B-segment Modular Architecture) — «тележке», над которой трудились порядка сотни специалистов более чем из 20 стран. Эта база позволяет внедрить современные системы активной безопасности, малолитражные двигатели с турбонаддувом и даже автопилот третьего уровня.
Силовая структура кузова Geely Coolray на 70% состоит из высокопрочной стали, из оцинкованных листов, что предупреждает появление коррозии. К суровым российским зимам кроссовер готов: он успешно выдержал испытания Норвегией, где температуры могут опускаться до −40 С. Что же до силовых агрегатов, то поставщиками большинства систем и компонентов выступают ведущие мировые компании, чья продукция отвечает высочайшим стандартам качества.
Под капотом Geely Coolray — 1,5-литровый турбомотор, развивающий 150 л. с. и 255 Нм крутящего момента при 1500—4000 об/мин. Пару ему составляет семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя «мокрыми» сцеплениями. Производитель обещает, что ресурс преселектива потребителей не разочарует — прежде чем поставить эту трансмиссию на поток, ее хорошенько «погоняли», заключив, что агрегат способен прослужить верой и правдой до 350 000 км без крупного ремонта.
Хорошо, допустим, что в первые годы владения водители не будут знать проблем ни с мотором, ни с коробкой — как оно там пойдет на самом деле, мы поймем лишь спустя время, ведь автомобиль, можно сказать, только-только поступил в продажу. А какие эксплуатационные расходы нас ждут сейчас?
Заявлено, что в смешанном цикле «Кулрей» потребляет порядка 6,4 л на 100 км. Мы в ходе тест-драйва ездили преимущественно по городским пробкам, а потому наш расход варьировался в диапазоне 7,5—8 л. Трехцилиндровый движок не привередлив — его можно спокойной «поить» 92-м бензином. Экономия в сравнении с АИ-95 пусть и не сильно ощутимая, но все равно приятно.
Прикинуть, в какую сумму обойдется ОСАГО на Geely Coolray, сложно ввиду большого количества всевозможных коэффициентов. Зато мы подсчитали расходы на транспортный налог — так, столичным водителям придется отдавать за этот кроссовер чуть больше 5000 рублей в год. И еще 10 000 целковых — за техническое обслуживание (первое, по крайней мере), которое нужно проходить каждые 12 месяцев или 10 000 км. Не разорит!
Если рассматривать динамику «Кулрея» через призму городской эксплуатации, то автомобиль своими стремительными, но не нервными разгонами не огорчит. На дороге кроссовер ведет себя уверенно: рулевое управление в рамках класса довольно точное, тормоза цепкие. Прекрасно сбалансирована и подвеска — в поворотах машина кренится не сильно, а «лежачие полицейские» на скоростях в 20—40 км/ч почти не ощущаются.
У Geely Coolray есть и популярная нынче система выбора режимов движения. В зависимости от того, какую клавишу нажмет водитель — «Спорт» или «Эко»,— настройки силовых агрегатов отрегулируются, и автомобиль станет шустрее или, напротив, спокойнее. В первом случае можно рассчитывать на чуть более яркие эмоции от вождения, во втором — на небольшую экономию горючки.
И если выбор модификаций для «Кулрея» не предусмотрен, то комплектаций — целых четыре. В базовом исполнении присутствуют подсветка поворотов (включаются противотуманки), мультируль, круиз-контроль, зимний пакет («баранка» и задние сидения обогреваются лишь в старших версиях), 3 usb-разъема (привет гаджетозависимым) и продвинутая мультимедийка с 10,25-дюймовым тачпадом высокой четкости.
Вот последняя опция меня особенно обрадовала. Информационно-развлекательный комплекс работает без нареканий, легко подключая к себе смартфоны посредством Bluetooth. Экран реагирует на касания молниеносно — дисплей не бликует, отпечатки пальцев на поверхности едва заметны. На него же выводится изображение с камер кругового обзора — крайне полезной опции в условиях тесных городских стоянок и улиц.
Из прочих «фишек», существенно облегчающих жизнь моторизованному обитателю мегаполиса, я бы отметила мониторинг «слепых» зон, сканирующий пространство в радиусе 18 метров. Функция Auto hold электромеханического «ручника» в пробках тоже пригодится.
С водителем все ясно, а что же пассажиры? Они наверняка оценят вместительность салона — сзади с комфортом могут расположиться трое взрослых седоков. Кстати, если вам нужно перевозить в автомобиле детей, то к вашим услугам крепления кресел стандарта Isofix. Шумоизоляция — на должном уровне. Вибрации кузова, неизбежно передающиеся от дороги, тоже не раздражают.
Багажник не самый большой, но и не самый маленький: места недельным запасам продуктов питания точно хватит. Можно отправить «Кулреем» на дачу и несколько до отказа забитых коробок. В общем, вполне. Мне для полноты картины в этом кроссовере не хватило разве что электропривода пятой двери.
А как наш типично городской кроссовер чувствует себя вне хорошей трассы? В общем и целом — благодаря высокому клиренсу в 180 мм — неплохо. Опять же, не самый внушительный показатель в классе, но вы ведь не собираетесь на «Кулрее» форсировать жесткое бездорожье, правда? Ну а если все же соберетесь, помните: у модели нет никаких особых «офф-роуд» опций. Даже привод — безальтернативно передний.
Подводя итог, можно смело сказать, что Geely Coolray — очень неплохой вариант для повседневной городской эксплуатации. А демократичная цена — от 1 169 990 рублей за машину в простейшей комплектации и от 1 544 990 рублей в старшей — и вовсе поднимает его в начало рейтинга. Согласимся ли мы с тем, что «Кулрей» экономичный, надежный и «умный»? Однозначно! А также весьма динамичный (разгон до первой сотни за 8,4 секунды) и просто красивый. Ну, по крайней мере, на мой взгляд.