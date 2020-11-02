И в будни пирует: тест-драйв кроссовера Geely Coolray

Для начала немного любопытных фактов. Geely Coolray стал первой моделью глобального бренда, построенной на модульной платформе BMA (B-segment Modular Architecture) — «тележке», над которой трудились порядка сотни специалистов более чем из 20 стран. Эта база позволяет внедрить современные системы активной безопасности, малолитражные двигатели с турбонаддувом и даже автопилот третьего уровня.

Силовая структура кузова Geely Coolray на 70% состоит из высокопрочной стали, из оцинкованных листов, что предупреждает появление коррозии. К суровым российским зимам кроссовер готов: он успешно выдержал испытания Норвегией, где температуры могут опускаться до −40 С. Что же до силовых агрегатов, то поставщиками большинства систем и компонентов выступают ведущие мировые компании, чья продукция отвечает высочайшим стандартам качества.