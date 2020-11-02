Личный опыт: почему в России покупают кроссоверы Geely

Изначально Андрей рассматривал возможность покупки одного небезызвестного корейского кроссовера в средненькой комплектации. По цене и техническим характеристикам автомобиль нашему герою подходил, все необходимые опции в нем были. Дело оставалось за малым — пройти тест-драйв у дилера, дабы машину смогла «пощупать» вся семья, да заключить договор. Но это оказалось не так просто, как предполагалось.

Тест-драйв состоялся: на семейном совете решили — берем. Но вдруг выяснилось, что машины в нужном исполнении в автосалоне нет, а ждать ее, по словам менеджера, придется порядка двух месяцев. Продавец предложил альтернативу — мол, возьмите другую, более дорогую комплектацию. Или ту, которую вы и хотели изначально, но с дополнительным оборудованием почти на 100 000 рублей — заказчик от автомобиля отказался, и он как раз ищет другого владельца.

Ни тот, ни другой вариант Андрея не устраивал. Переплачивать он не хотел принципиально, понимая, что все это — хорошо отрепетированный спектакль, цель которого — «развести» клиента на большую сумму. Наш собеседник обратился в другие автосалоны того же бренда, однако ни один дилер не мог удовлетворить его запрос, так или иначе «раскручивая» покупателя на доплату.