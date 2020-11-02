Личный опыт: почему в России покупают кроссоверы Geely

Времена, когда за автомобилями выстраивались очереди, да и выбирать было толком не из чего, давно прошли. Сегодня в дилерских шоурумах красуются машины на любой вкус, цвет и кошелек — седаны, хетчбэки, универсалы, купе, внедорожники. И особенно много кроссоверов, пользующихся в России — как, в общем-то, и во всем мире — ажиотажным спросом.
Поменять свою «подуставшую» четырехдверку на более просторный и проходимый SUV решил и наш собеседник — Андрей Сорокин, житель подмосковных Химок. Поскольку он — отец троих детей, автомобиль нужен был вместительный, комфортный, но относительно небольшой (супруга получила водительское удостоверение совсем недавно) и недорогой, чтобы не нанести серьезный урон семейному бюджету.
Изначально Андрей рассматривал возможность покупки одного небезызвестного корейского кроссовера в средненькой комплектации. По цене и техническим характеристикам автомобиль нашему герою подходил, все необходимые опции в нем были. Дело оставалось за малым — пройти тест-драйв у дилера, дабы машину смогла «пощупать» вся семья, да заключить договор. Но это оказалось не так просто, как предполагалось.
Тест-драйв состоялся: на семейном совете решили — берем. Но вдруг выяснилось, что машины в нужном исполнении в автосалоне нет, а ждать ее, по словам менеджера, придется порядка двух месяцев. Продавец предложил альтернативу — мол, возьмите другую, более дорогую комплектацию. Или ту, которую вы и хотели изначально, но с дополнительным оборудованием почти на 100 000 рублей — заказчик от автомобиля отказался, и он как раз ищет другого владельца.
Ни тот, ни другой вариант Андрея не устраивал. Переплачивать он не хотел принципиально, понимая, что все это — хорошо отрепетированный спектакль, цель которого — «развести» клиента на большую сумму. Наш собеседник обратился в другие автосалоны того же бренда, однако ни один дилер не мог удовлетворить его запрос, так или иначе «раскручивая» покупателя на доплату.
Поиск нужной машины и утомительные переговоры с продавцами длились полтора месяца. Терпение в какой-то момент закончилось — Андрей отказался от покупки корейского кроссовера, решив присмотреться к машинам иных марок. Тогда-то ему на глаза и попался обзор Geely Atlas — весьма доступного и небедного автомобиля, который, помимо прочего, очень понравился внешне супруге.
Андрей признался, что наслушавшись историй своих друзей, остерегался китайских машин. До тех самых пор, пока не изучил вопрос досконально, пообщавшись с реальными владельцами «Атласов» на форумах. Он отметил, что не последнюю роль в принятии окончательного решения сыграл фактор популярности модели, ведь если кроссовер так активно продается в стране, значит, он действительно заслуживает внимания.
Несколько бессонных ночей Андрей провел за просмотром обзоров и чтением журналистских отзывов о Geely Atlas. Решил для себя, что нужно покупать автомобиль в старшей модификации с 1,8-литровым турбированным двигателем на 184 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. «Механика» не рассматривалась — на машине, повторимся, планировала ездить и жена, которая категорически не хотела «дергать ручку».
Выбирая комплектацию, супруги остановились на версии «Люкс» — им было важно, чтобы в машине присутствовали парктроники и камера заднего вида, зимний пакет с обогревом всех сидений, а также мультимедийная система с хорошим «звуком» и круиз-контроль для комфортных автомобильных путешествий, в которые наши герои периодически отправляются всей семьей.
Особое внимание уделялось вопросу безопасности — наличию таких опций, как эирбеги и шторки, «детский замок» и крепления Isofix для кресла самого маленького члена семьи, ассистент при экстренном торможении. К тому же Андрея привлекло, что кузов «Атласа» производится из высокопрочной оцинкованной стали — и уровень защищенности выше, и коррозия не грозит.
Поскольку семье приглянулся Atlas в одной из самых востребованных версий, найти нужный автомобиль у дилера труда не составило — он имелся в наличии в ближайшем же автосалоне. На тест-драйв удалось попасть через пару дней. Да и с консультантом повезло — менеджер хотя и был заинтересован в увеличении итогового чека, открыто нашему герою никакие дополнительные услуги и оборудование не «впаривал».
Тем не менее Андрей все же воспользовался спецпредложением по Trade In: его старый автомобиль — седан одного американского бренда — подпадал под условия акции. Да, дилер взял машину по цене чуть ниже рыночной: самостоятельно на вторичном рынке ее можно было продать дороже. Зато не пришлось искать покупателя и возиться с документами. К тому же автосалон еще и сделал скидку на кроссовер, снизив цену на 220 000 рублей. Неплохо, согласитесь.
Все поиски и обсуждения позади — выдача новенького «Атласа» назначена на 7 ноября. Андрей был бы рад забрать машину раньше, но супруга уехала в другой город навестить родителей, а такое важное событие хочется пережить всей семьей. Наши герои уже решили, что ближе к новому году испытают кроссовер первым путешествием — они давно хотели отправиться по Золотому кольцу России в зимнее время года.
По словам Андрея, он даже рад, что все сложилось именно так, даже несмотря на то что пришлось потратить уйму времени на поиски машины, которую хотели покупать изначально. Ведь за те же деньги, что пришлось бы отдать за «корейца», супруги получили автомобиль в более богатой комплектации и даже с полным приводом.
Наличие 4WD не играло решающей роли — наш герой эксплуатирует автомобиль преимущественно в городе. Путь на дачу пролегает по хорошим дорогам, а для своих путешествий семья, как правило, выбирает популярные направления, не подразумевающие езду по разбитым дорогам, больше напоминающим грязевое месиво. Тем не менее решили, что пусть полный привод будет — мало ли что.
И хотя в обществе существует мнение о том, что китайские автомобили — это проблемы с обслуживанием, запчастями и дальнейшей перепродажей, Андрей по этому поводу совсем не переживает. Все машины ломаются, ничто не вечно. Да и на каждый авто найдется покупатель. Другой вопрос — какие гарантии производитель дает клиенту, уверен ли он в своей продукции, следит ли за тем, чтобы в дилерских центрах трудились квалифицированные специалисты.
— Вот у меня есть друг, у него старенький Chery Tiggo. Я наблюдаю за ним — он постоянно в гараже копается, бегает, запчасти ищет. Но я, если смотреть с точки зрения обслуживания, не переживаю. Есть гарантия на 5 лет или 150 000 км пробега, служба помощи на дорогах. Да и дилеров уже много — толковые ребята работают там, есть тоже знакомые. В общем, время покажет, — говорит Андрей.