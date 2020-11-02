Премиальный синдром: чем реально удивляет новомодный кроссовер Geely Coolray

Фото: АвтоВзгляд
А знаете, это очень приятное чувство, когда осознаешь, что все внимание окружающих — соседей по потоку, случайных пешеходов — обращено в твою сторону. За время нашего двухнедельного тест-драйва Geely Coolray мне удалось насладиться им вдоволь. И нет, заинтересованные взгляды вызывали отнюдь не броский макияж или замысловатая прическа. Прохожие увлеченно рассматривали мой эффектный автомобиль даже не подозревая, что скрывается за яркой оберткой.

Над внешним обликом «Кулрея» трудилась международная команда «художников» из пяти дизайн-центров Geely, расположенных в разных уголках планеты. Как рассказал в одном из интервью Гай Бургойн, глава подразделения Geely Design Shanghai, «рисуя» этот кроссовер, специалисты ориентировались в первую очередь на молодежную аудиторию. Они хотели сделать что-то «выходящее за пределы нормы», что-то великолепное, даже премиальное.

Дизайнерская концепция, воплощенная с появлением Geely Coolray, получила весьма любопытное название «Стремление сквозь пространство и время». Она полна выразительных метафор, истинный смысл которых понятен лишь людям высокого искусства. Я от художественного мира далека, а потому даже не возьмусь их расшифровывать. Скажу по-обывательски: кроссовер выглядит стильно, очень смело, органично. И да — молодежно.

Фото: АвтоВзгляд

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что на хромированной решетке радиатора Geely Atlas красуется позолоченная эмблема? Весьма спорное решение, однако, как мне объяснил г-н Бургойн во время моего визита в шанхайский дизайн-центр марки, это — дань традициям. Обычаи обычаями, но монохромность воспринимается все же лучше. Доказательства? Переосмысленный, более компактный серебристый шильдик на лаконичном пятиугольнике «охладителя» у Coolray.

К слову, о «гриле» нашего главного героя. Внутренняя окантовка решетки — дублирующая красная линия, эдакий намек на спортивный характер — не меняет свой цвет в зависимости от оттенка кузова. И особенно очаровательно она смотрится в сочетании с синим и серебристым колерами. Есть в экстерьере и еще один алый акцент — тормозные суппорты. Очень удачно — в перекличке с фонарями, отражателями и задней противотуманкой.

  • Фото: АвтоВзгляд

Не выбиваются из образа и полностью светодиодные фары, и 18-дюймовые колесные диски с острыми гранями, крыша с боковыми зеркалами, окрашенные в контрастный черный цвет, и боковые выштамповки, имитирующие мускулистость. Нельзя не отметить и массивный спойлер с — опять же — красной буквой S. В общем, с экстерьером все более чем хорошо, придраться не к чему — пойдемте в салон.

Внутреннее убранство «Кулрея» удивляет — в хорошем смысле слова — не меньше. Для оформления интерьера использованы высококачественные, приятные на ощупь экоматериалы черного, красного и серебристого оттенков. Правильная геометрия центрального тоннеля: выровненные по линейке клавиши управления, остроугольные подстаканники, аккуратная ручка для переднего пассажира, новомодный селектор роботизированной трансмиссии.

  • Фото: АвтоВзгляд

А чего стоит 10-дюймовый планшет мультимейдийной системы, «парящий» над торпедо. Широкий формат, прекрасная графика. Переводим взгляд чуть левее — жидкокристаллическая приборная панель. Хорошо читаемая, не перегруженная. Скошенное в нижней части рулевое колесо, металлические накладки на педали, интересный рисунок обивки кресел. А над головой — огромная панорамная крыша с люком, благодаря которой салон кажется более просторным и светлым.

Выглядит все это, конечно, очень сочно и дорого. Но внешний вид — далеко не единственный козырь Geely Coolray. Автомобиль радует и широким списком оснащения, включающим опции, о которых владельцы конкурирующих моделей могут пока только мечтать. Светодиодной оптикой, рейлингами на крыше, usb-разъемами нынче удивить сложно. А как вам понравятся система кругового обзора и автоматический парковщик? О последнем хотелось бы рассказать отдельно.

  • Фото: АвтоВзгляд

Заезжаем на парковку, останавливаемся и пробуждаем ассистента нажатием специальной клавиши, расположенной на центральном тоннеле. На экран информационно-развлекательного комплекса выводится изображение с камер, а водителю предлагается выбрать тип парковки: параллельная или перпендикулярная — левая или правая. Кликаем нужный вариант, включаем поворотник и наслаждаемся, наблюдая, как машина сама ищет место.

Как только подходящий «просвет» будет найден, система подаст знак и попросит выжать педаль тормоза. Отдаем команду парковаться посредством все той же кнопки и — о чудо! Кроссовер без вашего участия встраивается в ряд, работая рулем и контролируя обстановку вокруг. А что, если в этот момент рядом проскочит пешеход или другой автомобиль? Да ничего. Датчики их «поймают» и движение временно прекратится.

Фото: АвтоВзгляд

Не обошлось без функции мониторинга «слепых» зон —предвестника полностью автономных систем управления. Информация с датчиков передается в «мозги» автомобиля, откуда водителю в случае опасности поступает сигнал: звуковой — негромкий такой, спокойный — и визуальный — загораются световые индикаторы, интегрированные в боковые зеркала. Вообще, надо сказать, системам активной безопасности Geely уделили особое внимание. Их в «Кулрее» аж 10.

Разумеется, присутствует ABS и EBD — система, предотвращающая блокировку тормозов с электронным распределением усилий. Кроме нее, есть ассистент при подъеме или спуске под уклон, а также система помощи при экстренном торможении. «Ручник» электромеханический, с функцией Auto Hold. Курсовая устойчивость, крепления детских кресел типа Isofix, шесть подушек безопасности. Короче говоря, переживать точно не о чем.

Фото: АвтоВзгляд

Достойный уровень комфорта обеспечивают такие системы, как климат- и круиз-контроль, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой. Предусмотрен полный зимний пакет (в базовой версии — без обогрева рулевого колеса и задних кресел). В дальней поездке водитель не «затекает»: спасибо за продуманную конструкцию кресел с достаточной боковой поддержкой и электроприводом. Электрические регулировки сидения есть и у пассажира — но уже не в шести, а в четырех направлениях.

Голова от сильных шумов после поездки тоже не болит. В Geely утверждают, что на холостых оборотах уровень «музыкального» сопровождения не превышает 36 децибел. Не знаю — не измеряла, но верится охотно. В самом деле довольно тихо: особо не слышны ни песнопения турбированного двигателя, ни шорох шин. Причем даже на околоштрафной скорости на загородных трассах.

Фото: АвтоВзгляд

И пора бы уже подводить итог, а мы еще так много не успели обсудить. Конечно, можно было бы пробежаться по верхам, лишь вскользь упоминая те или иные особенности дизайна и оснащения. Но этот кроссовер хочется изучать буквально с лупой просто потому, что он действительно очень интересен. Я бы сказала, что «Кулрей» — это прорыв как в классе городских SUV, так и в китайской автомобильной промышленности в целом.

Что же до динамических характеристик, механики и нюансов городской эксплуатации, то им мы посвятили отдельные материалы. Причина все та же — есть, о чем поговорить. И если к оснащению Geely Coolray придраться практически невозможно — в нем есть все необходимое и даже больше — то там не все так однозначно. Любопытно? Тогда милости просим: о поведении машины на дороге подробно рассказываем здесь, а о нюансах повседневного использования — тут.

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2 ноября 2020
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