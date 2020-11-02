Премиальный синдром: чем реально удивляет новомодный кроссовер Geely Coolray

Над внешним обликом «Кулрея» трудилась международная команда «художников» из пяти дизайн-центров Geely, расположенных в разных уголках планеты. Как рассказал в одном из интервью Гай Бургойн, глава подразделения Geely Design Shanghai, «рисуя» этот кроссовер, специалисты ориентировались в первую очередь на молодежную аудиторию. Они хотели сделать что-то «выходящее за пределы нормы», что-то великолепное, даже премиальное.
Дизайнерская концепция, воплощенная с появлением Geely Coolray, получила весьма любопытное название «Стремление сквозь пространство и время». Она полна выразительных метафор, истинный смысл которых понятен лишь людям высокого искусства. Я от художественного мира далека, а потому даже не возьмусь их расшифровывать. Скажу по-обывательски: кроссовер выглядит стильно, очень смело, органично. И да — молодежно.
Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что на хромированной решетке радиатора Geely Atlas красуется позолоченная эмблема? Весьма спорное решение, однако, как мне объяснил г-н Бургойн во время моего визита в шанхайский дизайн-центр марки, это — дань традициям. Обычаи обычаями, но монохромность воспринимается все же лучше. Доказательства? Переосмысленный, более компактный серебристый шильдик на лаконичном пятиугольнике «охладителя» у Coolray.
К слову, о «гриле» нашего главного героя. Внутренняя окантовка решетки — дублирующая красная линия, эдакий намек на спортивный характер — не меняет свой цвет в зависимости от оттенка кузова. И особенно очаровательно она смотрится в сочетании с синим и серебристым колерами. Есть в экстерьере и еще один алый акцент — тормозные суппорты. Очень удачно — в перекличке с фонарями, отражателями и задней противотуманкой.
Не выбиваются из образа и полностью светодиодные фары, и 18-дюймовые колесные диски с острыми гранями, крыша с боковыми зеркалами, окрашенные в контрастный черный цвет, и боковые выштамповки, имитирующие мускулистость. Нельзя не отметить и массивный спойлер с — опять же — красной буквой S. В общем, с экстерьером все более чем хорошо, придраться не к чему — пойдемте в салон.
Внутреннее убранство «Кулрея» удивляет — в хорошем смысле слова — не меньше. Для оформления интерьера использованы высококачественные, приятные на ощупь экоматериалы черного, красного и серебристого оттенков. Правильная геометрия центрального тоннеля: выровненные по линейке клавиши управления, остроугольные подстаканники, аккуратная ручка для переднего пассажира, новомодный селектор роботизированной трансмиссии.
А чего стоит 10-дюймовый планшет мультимейдийной системы, «парящий» над торпедо. Широкий формат, прекрасная графика. Переводим взгляд чуть левее — жидкокристаллическая приборная панель. Хорошо читаемая, не перегруженная. Скошенное в нижней части рулевое колесо, металлические накладки на педали, интересный рисунок обивки кресел. А над головой — огромная панорамная крыша с люком, благодаря которой салон кажется более просторным и светлым.
Выглядит все это, конечно, очень сочно и дорого. Но внешний вид — далеко не единственный козырь Geely Coolray. Автомобиль радует и широким списком оснащения, включающим опции, о которых владельцы конкурирующих моделей могут пока только мечтать. Светодиодной оптикой, рейлингами на крыше, usb-разъемами нынче удивить сложно. А как вам понравятся система кругового обзора и автоматический парковщик? О последнем хотелось бы рассказать отдельно.
Заезжаем на парковку, останавливаемся и пробуждаем ассистента нажатием специальной клавиши, расположенной на центральном тоннеле. На экран информационно-развлекательного комплекса выводится изображение с камер, а водителю предлагается выбрать тип парковки: параллельная или перпендикулярная — левая или правая. Кликаем нужный вариант, включаем поворотник и наслаждаемся, наблюдая, как машина сама ищет место.
Как только подходящий «просвет» будет найден, система подаст знак и попросит выжать педаль тормоза. Отдаем команду парковаться посредством все той же кнопки и — о чудо! Кроссовер без вашего участия встраивается в ряд, работая рулем и контролируя обстановку вокруг. А что, если в этот момент рядом проскочит пешеход или другой автомобиль? Да ничего. Датчики их «поймают» и движение временно прекратится.
Не обошлось без функции мониторинга «слепых» зон —предвестника полностью автономных систем управления. Информация с датчиков передается в «мозги» автомобиля, откуда водителю в случае опасности поступает сигнал: звуковой — негромкий такой, спокойный — и визуальный — загораются световые индикаторы, интегрированные в боковые зеркала. Вообще, надо сказать, системам активной безопасности Geely уделили особое внимание. Их в «Кулрее» аж 10.
Разумеется, присутствует ABS и EBD — система, предотвращающая блокировку тормозов с электронным распределением усилий. Кроме нее, есть ассистент при подъеме или спуске под уклон, а также система помощи при экстренном торможении. «Ручник» электромеханический, с функцией Auto Hold. Курсовая устойчивость, крепления детских кресел типа Isofix, шесть подушек безопасности. Короче говоря, переживать точно не о чем.
Достойный уровень комфорта обеспечивают такие системы, как климат- и круиз-контроль, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой. Предусмотрен полный зимний пакет (в базовой версии — без обогрева рулевого колеса и задних кресел). В дальней поездке водитель не «затекает»: спасибо за продуманную конструкцию кресел с достаточной боковой поддержкой и электроприводом. Электрические регулировки сидения есть и у пассажира — но уже не в шести, а в четырех направлениях.
Голова от сильных шумов после поездки тоже не болит. В Geely утверждают, что на холостых оборотах уровень «музыкального» сопровождения не превышает 36 децибел. Не знаю — не измеряла, но верится охотно. В самом деле довольно тихо: особо не слышны ни песнопения турбированного двигателя, ни шорох шин. Причем даже на околоштрафной скорости на загородных трассах.
И пора бы уже подводить итог, а мы еще так много не успели обсудить. Конечно, можно было бы пробежаться по верхам, лишь вскользь упоминая те или иные особенности дизайна и оснащения. Но этот кроссовер хочется изучать буквально с лупой просто потому, что он действительно очень интересен. Я бы сказала, что «Кулрей» — это прорыв как в классе городских SUV, так и в китайской автомобильной промышленности в целом.
Что же до динамических характеристик, механики и нюансов городской эксплуатации, то им мы посвятили отдельные материалы. Причина все та же — есть, о чем поговорить. И если к оснащению Geely Coolray придраться практически невозможно — в нем есть все необходимое и даже больше — то там не все так однозначно. Любопытно? Тогда милости просим: о поведении машины на дороге подробно рассказываем здесь, а о нюансах повседневного использования — тут.