Премиальный синдром: чем реально удивляет новомодный кроссовер Geely Coolray

Над внешним обликом «Кулрея» трудилась международная команда «художников» из пяти дизайн-центров Geely, расположенных в разных уголках планеты. Как рассказал в одном из интервью Гай Бургойн, глава подразделения Geely Design Shanghai, «рисуя» этот кроссовер, специалисты ориентировались в первую очередь на молодежную аудиторию. Они хотели сделать что-то «выходящее за пределы нормы», что-то великолепное, даже премиальное.

Дизайнерская концепция, воплощенная с появлением Geely Coolray, получила весьма любопытное название «Стремление сквозь пространство и время». Она полна выразительных метафор, истинный смысл которых понятен лишь людям высокого искусства. Я от художественного мира далека, а потому даже не возьмусь их расшифровывать. Скажу по-обывательски: кроссовер выглядит стильно, очень смело, органично. И да — молодежно.