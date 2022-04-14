Пятый пакет санкций: в России могут полностью остановиться грузовые перевозки

— Евгений Евгеньевич, начнем сразу с главного: как обострение украинского конфликта повлияло на транспортно-логистическую сферу?

— Если оценивать ситуацию в целом, то значительные изменения претерпели все виды перевозок. Скажем, возможность доставки грузов авиатранспортом сохранилась лишь частично — только с азиатскими странами. А приостановка работы на российском направлении ведущих морских перевозчиков привела к необходимости разработки новых, более сложных маршрутов и перенаправлению части грузопотока на железную дорогу.

— Да, расскажите про автомобильные перевозки: полагаю, они пострадали даже сильнее — особенно в свете последних санкций в отношении российских и белорусских перевозчиков…

— Это событие стало для нас серьезнейшим вызовом, ведь пятый пакет санкций лишил транспортные компании из России и Белоруссии возможности выполнять перевозки в Евросоюзе. Да, предусмотрены некоторые исключения, однако обозначенные группы товаров, на которые не распространяется действие ограничений, позволяют задействовать лишь 1—2% подвижного состава. Но и это — лишь в теории. По факту же въезд на территорию ЕС не разрешается даже тем автомобилям, что транспортируют грузы из этого самого списка исключений.