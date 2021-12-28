Покупаем подержанный снегоход: как не нарваться на «убитый» экземпляр

Прежде всего, следует обращать внимание на внешний вид аппарата. Например, продольные царапины на пластике говорят, что машина много ездила по всяким дебрям и бездорожью. Изобилующие вмятинами от встречных пней и бревен подножки подтвердят такое предположение. Это значит, что ходовая часть снегохода может оказаться в плачевном состоянии. Отсутствие явных повреждений и трещин на обвесе позволяет надеяться, что машина не попадала в серьезные передряги.

Но если на снегоходе с приличным пробегом пластик выглядит так, словно только что из магазина, это тоже подозрительно. Возможно, его заменили или клеили после серьезной аварии. Склейку можно легко обнаружить, заглянув на внутреннюю поверхность обтекателя. Осмотр буксирного бугеля в передней части обтекателя может дать полезную информацию. Наличие на нем явных следов деформации докажет, что на снегоходе во что-то сильно врезались.

От таких ударов может пострадать и рама. Имейте в виду, что пробег у снегохода с одометром, имеющим тросовый привод, скручивается иной раз также легко, как и на советских «Жигулях». Показания электронных одометров корректируются специалистами тоже «на раз-два». Так что иные экземпляры с 5000−15 000 км на одометре могут иметь гораздо больший пробег.