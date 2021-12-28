Покупаем подержанный снегоход: как не нарваться на «убитый» экземпляр

Прежде всего, следует обращать внимание на внешний вид аппарата. Например, продольные царапины на пластике говорят, что машина много ездила по всяким дебрям и бездорожью. Изобилующие вмятинами от встречных пней и бревен подножки подтвердят такое предположение. Это значит, что ходовая часть снегохода может оказаться в плачевном состоянии. Отсутствие явных повреждений и трещин на обвесе позволяет надеяться, что машина не попадала в серьезные передряги.
Но если на снегоходе с приличным пробегом пластик выглядит так, словно только что из магазина, это тоже подозрительно. Возможно, его заменили или клеили после серьезной аварии. Склейку можно легко обнаружить, заглянув на внутреннюю поверхность обтекателя. Осмотр буксирного бугеля в передней части обтекателя может дать полезную информацию. Наличие на нем явных следов деформации докажет, что на снегоходе во что-то сильно врезались.
От таких ударов может пострадать и рама. Имейте в виду, что пробег у снегохода с одометром, имеющим тросовый привод, скручивается иной раз также легко, как и на советских «Жигулях». Показания электронных одометров корректируются специалистами тоже «на раз-два». Так что иные экземпляры с 5000−15 000 км на одометре могут иметь гораздо больший пробег.
Об истинном же пробеге расскажут косвенные признаки. Посмотрите на алюминиевые подножки снегохода. Если рифление на их поверхности стерто, не сомневайтесь — машина пробежала изрядно. «Повылезшие» из швов нитки седла снегохода сообщат, что его реальный пробег составляет не менее 15 000 километров.
Обязательно попросите продавца продемонстрировать вам «брюхо» машины — завалив ее на бок. Первый взгляд — на гусеницу. Если на ней окажутся глубокие порезы, сточенные снегозацепы, либо участки с вырванными кусками резины, от покупки этого экземпляра следует отказаться сразу же. Владелец пытается продать хлам, которому самое место на свалке. Убедившись же, что гусеница в порядке, смотрим на пластиковые ролики, по которым она двигается. Когда края передних роликов (ведущих) оплавлены, знайте: этот «снежик» часто буксовал. При этом мог перегреваться и вариатор, и двигатель. Лучше такого бедолагу не пбрать.
Если у снегохода мотор с жидкостным охлаждением, обратите внимание на его радиатор — от тоже виден только снизу, поскольку эта штуковина располагается или вдоль гусеницы, или в корме снегохода. Ее охлаждает снег, летящий из-под гусеницы. Вместе с ним в ее соты летят еще и палки, камни и прочее. Из-за них радиатор начинает течь. Дырки запаивают, но они могут прохудиться вновь в любой момент. Это обстоятельство — аргумент снижения цены как минимум на стоимость установки нового радиатора.
Не стоит обходить вниманием лыжи. По центру каждой из них имеется стальной «конек». В случае, если он сточен до основания, доверять свою жизнь этому снегоходу не стоит ни при каких обстоятельствах. Поскольку без «конька» машина практически неуправляема. Продавцу такого транспортного средства придется либо самому установить новые лыжи, либо сделать скидку на стоимость такой замены.
Вмятины на нижней части лыжи — последствия сильных ударов и повод с пристрастием изучить состояние подвески и рулевого управления. Все тяги тут должны быть прямыми. Если присутствует видимая кривизна — тяга требует замены. Иногда владельцы их не меняют, а просто рихтуют перед продажей кувалдой. На рулевых тягах, имеющих, как правило, круглое сечение, следы такого «ремонта» обычно прекрасно видны. Это — повод для торга.
В подвеске снегохода есть еще один вид тяг — продольные. Они обычно имеют прямоугольное сечение и страдают, когда машина на полном ходу врезается в большой камень или какую-нибудь массивную железяку, не замеченную водителем под снегом. Ремонт продольной тяги чаще всего заключается в наваривании стального «уголка», соединяющего две половинки сломанной детали. Следы «реставрации» — еще один аргумент для снижения цены.
У некоторых сноумобилей конструкция подвески основана на применении вертикальных стоек амортизаторов, как в автомобиле. В этом случае нужно внимательно изучить состояние «чашек» подвески. На них не должно быть явных вмятин. А еще «амморты» не должны демонстрировать наличие потеков масла. При наличии этих повреждений, снегоход лучше не покупать — чтобы избежать «головной боли» с их устранением.
Двигатель снегохода, как и в случае машины — его «сердце». Оценить здоровье агрегата можно, запустив его. Если двухтактный мотор легко завелся, значит он, в первом приближении, в порядке. Но когда продавец в процессе запуска, например, манипулирует курком газа, либо движок глохнет (неустойчиво работает) при переводе «подсоса» в положение «наполовину» — это признаки проблем.
Причин тому может быть много. От плохих свечей и неотрегулированных карбюраторов до изношенной цилиндро-поршневой группы. После запуска дайте двухтактному мотору поработать — хотя бы минут десять. Если сизый «масляный» дым из выхлопной трубы по мере прогрева не исчез, с этим аппаратом лучше не связываться.
При знакомстве с четырехтактным движком снегохода нужно обратить внимание на звуки, сопровождающие его работу сразу после пуска. Даже если цокот, позвякивание и прочие посторонние шумы исчезли после прогрева, знайте: мотор проблемный. Выхлопные газы не имеют права быть сизыми. Малейшие следы масла на выхлопной трубе — повод отказаться от покупки. Как и обильный слой сажи на ее внутренней поверхности.
И только если подержанный «снежик» смог без претензий выдержать все вышеизложенные этапы осмотра, можно рискнуть и приобрести этот экземпляр. С большой долей вероятности, он не доставит вам лишних проблем и хлопот.