Тест-драйв Ford Transit: реальный фургон

Жизнь показала, что симпатичная «мордень» Transit гармонично вписалась в интерьеры как продуктовых складов и хабов служб доставки, так и гаражей корпоративных автопарков. Хотя, на самом деле, для машины-труженника внешний дизайн считается делом второстепенным.
Куда важнее, например, организация рабочего место водителя. Ведь человеку за рулем такого авто приходится проводить многие часы ежедневно. И если он будет тут дополнительно уставать из-за эргономических недочетов, то в конце концов все закончится аварией по причине его переутомления или неудобно организованного управления и обзора.
Никакого владельца автопарка такие перспективы не привлекают, а потому к внутреннему обустройству кабины водителя коммерческой техники предъявляются не менее жесткие эргономические требования, нежели в легковом сегменте. Надо сказать, что у Ford Transit в этом смысле все на очень хорошем уровне.
Посадка шофера, удобство его доступа к органам управления, к «радио», к блоку управления климатом — все просчитано так, чтобы обеспечить человеку за рулем этого фургона максимально возможный комфорт. То же и со всевозможными нишами для хранения, в достатке разбросанными по салону.
В кабине «Транзита» присутствует и достаточно редкая опция — 220-вольтовая розетка — помимо стандартного прикуривателя на 12V. Она примостилась справа от водительского кресла.
Что ж, эргономика это здорово, но груз в коммерческом транспорте все-таки всему голова.
Ford Transit, как и положено, предлагается в нескольких модификациях: с короткой и длинной базой, высоким и низким потолком фургона, с переднеим, полным и задним приводом, в грузовой, грузопассажирской и «маршруточной» версиях.
Так, максимальная высота потолка кузова превышает двухметровую отметку — 2125 мм. А база даже «короткого» переднеприводного исполнения Transit такова, что в него легко грузятся трехметровые доски. Удобство погрузки обеспечивают задние двери, распахивающиеся на отрицательный угол и сдвижная боковая дверь с широким проемом.
А самая вместительная из существующих — длиннобазная «высокая» версия фургона — может похвастаться аж 15-ю «кубами» полезного объема — шесть европаллет размером 1200х800 встают в нее «как родные». Закрепить груз позволяют многочисленные крепежные проушины.
Рулится Ford Transit в каком-то смысле по-легковому — без каких-либо «грузовых» заморочек. За исключением габаритов кузова, разумеется. Дизелек объемом 2,2 л мощностью 125 л. с (350 Нм) бодро тянет с самых «низов», чему способствует 6-ступенчатая механическая КП с укороченными передачами.
Правда, переключаться из-за этого приходится чаще — но зато машина нормально едет, даже груженая полностью и «жрет» при этом на вполне приемлемом уровне — около 10 литров «на сотню». Несмотря на свое утилитарное назначение, на ходу фургон вполне комфортен. Его подвеска играючи «глотает» даже серьезные выбоины в асфальте. А уж на мелкие неровности типа стыков на эстакадах или трамвайных рельс можно вообще внимание не обращать. Этакий грузовик с повадками легковушки.
В заключение следует упомянуть о ценах. Прайс-листы на фургончик Ford Transit стартуют с 2,1 млн. рублей за «короткий» переднеприводный аппарат. Самый дорогой — длинный полноприводный — обойдется в 2,7 млн. Супердлинная заднеприводная модификация (15 «кубов» грузового объема) с мотором о 136 «лошадок» стоит 2,4 млн. рублей.