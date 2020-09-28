Тест-драйв Ford Transit: реальный фургон

Никакого владельца автопарка такие перспективы не привлекают, а потому к внутреннему обустройству кабины водителя коммерческой техники предъявляются не менее жесткие эргономические требования, нежели в легковом сегменте. Надо сказать, что у Ford Transit в этом смысле все на очень хорошем уровне.

Посадка шофера, удобство его доступа к органам управления, к «радио», к блоку управления климатом — все просчитано так, чтобы обеспечить человеку за рулем этого фургона максимально возможный комфорт. То же и со всевозможными нишами для хранения, в достатке разбросанными по салону.

В кабине «Транзита» присутствует и достаточно редкая опция — 220-вольтовая розетка — помимо стандартного прикуривателя на 12V. Она примостилась справа от водительского кресла.

Что ж, эргономика это здорово, но груз в коммерческом транспорте все-таки всему голова.