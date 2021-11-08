Отправлены на посадку: российские автобусы стали вооружать антивандальными сиденьями

Так, одна инициатива властей, нацеленная на помощь бизнесу и восстановление промышленности в стране, реально работает. Наглядное тому подтверждение — открывшийся в городе Березовский, что в Свердловской области, завод компании «Сибеко» по выпуску антивандальных сидений для городского транспорта.

Благодаря «Фонду развития промышленности» уральцы получили 75 млн. рублей в виде льготного займа, что позволило закупить современное оборудование для производства.