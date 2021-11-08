Отправлены на посадку: российские автобусы стали вооружать антивандальными сиденьями

Фото avtovzglyad.ru
Государственные меры поддержки бизнеса в нашей стране носят неоднозначный характер, а потому большинство российских предпринимателей уверены, что лучшая поддержка со стороны властей — перестать кошмарить коммерсантов бесчисленными проверками. Кроме того, в неистовых порывах заботы об отечественной промышленности, чиновники придумывает всевозможные утилизационные сборы, экологические взносы, qr-коды для производимой продукции… И подобные «меры поддержки» оборачиваются отнюдь не промышленным бумом, а повышением цен, дефицитом и снижением рентабельности. Впрочем, бывают и исключения…
Дмитрий Зленко

Так, одна инициатива властей, нацеленная на помощь бизнесу и восстановление промышленности в стране, реально работает. Наглядное тому подтверждение — открывшийся в городе Березовский, что в Свердловской области, завод компании «Сибеко» по выпуску антивандальных сидений для городского транспорта.

Благодаря «Фонду развития промышленности» уральцы получили 75 млн. рублей в виде льготного займа, что позволило закупить современное оборудование для производства.

Фото avtovzglyad.ru

Напомним, что Фонд был создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации для стимулирования притока прямых инвестиций в реальный сектор экономики. ФРП предоставляет российским предприятиями займы под 1% и 3% годовых на срок до 7 лет, при этом сумма займа варьируется в диапазоне от 5 млн. до 2 млрд. рублей. Но вернемся на завод.

Изюминка новых свердловский сидений — их легкость и невероятная прочность. «Сидушки» сделаны из композитного пластика, а потому максимальный вес изделия не превышает 5 кг и при этом «кресло» запросто выдерживает любые практически буйства неадекватных пассажиров городского транспорта.

Фото avtovzglyad.ru

Первая серийная партия продукции — более 18 000 кресел — уже поставлена на Павловский и Курганский автобусные заводы для комплектации 550 автобусов. Впрочем, новые российские сиденья приглянулись не только производителям автобусов.

Когда портал «АвтоВзгляд» посетил завод, на конвейере делали партию кресел для поездов «Ласточка». А на складе готовой продукции ожидали отправки сиденья для тракторов и комбайнов.

новинки рынка, технология, коммерческий транспорт
8 ноября 2021
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