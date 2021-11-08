Отправлены на посадку: российские автобусы стали вооружать антивандальными сиденьями

Так, одна инициатива властей, нацеленная на помощь бизнесу и восстановление промышленности в стране, реально работает. Наглядное тому подтверждение — открывшийся в городе Березовский, что в Свердловской области, завод компании «Сибеко» по выпуску антивандальных сидений для городского транспорта.
Благодаря «Фонду развития промышленности» уральцы получили 75 млн. рублей в виде льготного займа, что позволило закупить современное оборудование для производства.
Напомним, что Фонд был создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации для стимулирования притока прямых инвестиций в реальный сектор экономики. ФРП предоставляет российским предприятиями займы под 1% и 3% годовых на срок до 7 лет, при этом сумма займа варьируется в диапазоне от 5 млн. до 2 млрд. рублей. Но вернемся на завод.
Изюминка новых свердловский сидений — их легкость и невероятная прочность. «Сидушки» сделаны из композитного пластика, а потому максимальный вес изделия не превышает 5 кг и при этом «кресло» запросто выдерживает любые практически буйства неадекватных пассажиров городского транспорта.
Первая серийная партия продукции — более 18 000 кресел — уже поставлена на Павловский и Курганский автобусные заводы для комплектации 550 автобусов. Впрочем, новые российские сиденья приглянулись не только производителям автобусов.
Когда портал «АвтоВзгляд» посетил завод, на конвейере делали партию кресел для поездов «Ласточка». А на складе готовой продукции ожидали отправки сиденья для тракторов и комбайнов.