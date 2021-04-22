Меняя ориентиры: как логистические компании выходят из коронакризизиса

— Большинству организаций в соответствии с распоряжением правительства пришлось в период пандемии отправиться на вынужденные каникулы. Что же до транспортных компаний, то они так или иначе, но продолжали работать. Почему же тогда логистическая отрасль вошла в перечень наиболее пострадавших? С какими главными проблемами столкнулся рынок?
— Я бы сказал, что главной проблемой стала неопределенность ситуации. Массовые закрытия производств, уход сотрудников предприятий на карантин и общий локдаун фактически обездвижили рынок. Остановившееся производство стало причиной падения заказов на перевозки.
— Об этом говорят и конкретные цифры?
— Да, разумеется. В весенние месяцы 2020 года по компании падение составило от 10% до 20% по сравнению с доковидным периодом. По мере ухудшения эпидемиологической обстановки и роста заболеваемости, между странами Евросоюза возникали стихийные границы, а границы с той же КНР неоднократно закрывались полностью. Эти события также стали для отрасли и транспортных компаний серьезным потрясением.
— И как же вы справлялись с трудностями в самый напряженный период?
— Мы прекрасно понимали, что на транспортной отрасли лежала чрезвычайно большая ответственность, ведь от ее работы напрямую зависели многие сегменты экономики. Грузы продолжали транспортироваться даже в самых непростых эпидемиологических условиях. Для того, чтобы сделать работу своих водителей-экспедиторов максимально безопасной, «Траско» обеспечивала их необходимыми средствами индивидуальной защиты во время рейсов. Кстати, наша компания неоднократно перевозила медицинские грузы в пострадавшие от COVID-19 регионы.
— Вернемся немного назад. Раз падение заказов на перевозки достигло ощутимых 20%, наверняка это отрицательно сказалось и на доходах? Насколько снизилась выручка вашей компании, если проводить параллель между прошлым и позапрошлым годом?
— Как ни странно, нет: по ряду услуг 2020 год соказался для «Траско» еще более успешным, чем докризисный 2019-й. И это стало возможным благодаря оперативным и грамотным действиям, а также профессионализму сотрудников.
— Что подразумевается под оперативными и грамотными действиями?
— Например, переход на удаленный режим работы. Наша развитая IT-инфраструктура позволила сделать это в кратчайшие сроки — еще до объявления в России локдауна. Порядка 70% сотрудников продолжали трудиться из дома, чтобы мы могли предоставлять клиентам прежний уровень сервиса, адаптировавшись под новые реалии жизни.
— А оказывало ли государство помощь перевозчикам, как представителям наиболее пострадавшей от коронавируса отрасли?
— Как известно, правительство предпринимало определенные меры поддержки ряда системообразующих, градообразующих предприятий, а также малого и среднего бизнеса. Однако для многих крупных компаний, которые не относятся к этим категориям — в том числе для нас, «Траско» — поддержки не было.
Что касается внутренней «кухни» нашей компании, отмечу, что, несмотря на падение объемов перевозок, мы не увольняли сотрудников, а максимально сохраняли штат — как менеджеров всех отделов, так и водительский состав.
— А что происходит сейчас — спустя год после того, как коронавирус пришел в нашу жизнь? Уже можно говорить о том, что все сложности остались позади и рынок преодолел кризис?
— К сожалению, пока нет. Далеко не по всем направлениям восстановился прежний грузооборот и пропускная способность. В частности, сложности остаются на границе с Китаем, однако мы надеемся, что вследствие формирования коллективного иммунитета, а также увеличения числа вакцинировавшихся ситуация стабилизируется.
Что же до Европы, то некоторые страны снимают необходимость прохождения теста на COVID-19 на пограничных пунктах, какие-то государства сохраняют это требование. Скажем, для проезда по Литве, Латвии и Эстонии в этом году требуется оформление специальных QR-кодов, куда вносятся данные о водителе.
— А вот, кстати, о водителях и автомобилях. Как коронавирус повлиял на вашу программу обновления автопарка?
— Из-за непростой экономической ситуации на рынке мы были вынуждены сократить ее до 60 автомобилей в прошлом году, закупив 40 автопоездов Scania и 20 машин Volvo. А что касается 2021-го, то мы продолжаем обновлять и расширять наш автопарк, который, к слову, насчитывает более 400 транспортных средств.
— А если говорить в целом, по рынку? Как транспортные компании подходят к вопросу обновления автопарка, и какие конкретные марки и модели пользуются у перевозчиков наиболее высоким спросом?
— На этот вопрос мне ответить сложно, поскольку подход к выбору автомобилей всегда индивидуален, и каждая компания приобретает технику, исходя из своих потребностей. Мы, например, руководствуемся параметрами безопасности, технологичности и экологичности.
— В продолжение темы необходимых обновлений. Пандемия при всем ее разрушительном воздействии дала многим компаниям в иных отраслях толчок к развитию, к внедрению новых форм работы. Какой опыт вынесли вы, какие новые инструменты или, быть может, перспективы для себя открыли?
— Действительно, пандемия показала нам, что «Траско» готова к вызовам и способна стойко переносить возникающие кризисы. Являясь территориально разветвленной компанией, мы убедились, что можем оперативно обеспечить сотрудникам удаленную работу без потери эффективности.
С другой стороны, кризис поспособствовал тому, что мы оценили важность работы на внутреннем рынке. Если раньше мы фокусировались на международных направлениях, то сейчас начали заявлять о себе и в России. Мы смотрим в будущее через призму новых возможностей.
— И какое оно, это будущее? Как быстро восстановится российский рынок транспортно-логистических услуг?
— Что касается прогнозов, то мы не строим здесь каких-либо иллюзий. Бизнес восстанавливается неспешно, объемы перевозимых грузов растут небольшими темпами. В частности, мы видим рост по экспортным грузоперевозкам.
В 2021 году можно констатировать начало процесса восстановления экономики. По прогнозам экспертов, он будет не очень быстрым и понадобятся годы, чтобы выйти на доэпидемиологические показатели, но твердый тренд на улучшение ситуации намечен. Следовательно, и рынку логистических услуг потребуется по меньшей мере несколько лет для того, чтобы вернуться к прежним объемам производства и товарооборота.