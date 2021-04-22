Меняя ориентиры: как логистические компании выходят из коронакризизиса

— Большинству организаций в соответствии с распоряжением правительства пришлось в период пандемии отправиться на вынужденные каникулы. Что же до транспортных компаний, то они так или иначе, но продолжали работать. Почему же тогда логистическая отрасль вошла в перечень наиболее пострадавших? С какими главными проблемами столкнулся рынок?

— Я бы сказал, что главной проблемой стала неопределенность ситуации. Массовые закрытия производств, уход сотрудников предприятий на карантин и общий локдаун фактически обездвижили рынок. Остановившееся производство стало причиной падения заказов на перевозки.

— Об этом говорят и конкретные цифры?

— Да, разумеется. В весенние месяцы 2020 года по компании падение составило от 10% до 20% по сравнению с доковидным периодом. По мере ухудшения эпидемиологической обстановки и роста заболеваемости, между странами Евросоюза возникали стихийные границы, а границы с той же КНР неоднократно закрывались полностью. Эти события также стали для отрасли и транспортных компаний серьезным потрясением.