Использовать бэушные запчасти при ремонте машины по ОСАГО запретят

Банк России дал ответ на предложение страхового сообщества использовать «бэушные» запчасти при ремонте авто по ОСАГО. ЦБ не поддержал идею ставить подержанные комплектующие при натуральном возмещении убытков после аварии, даже если владелец автомобиля не против.
Светлана Ермолаева

Детали должны быть новые, пусть и неоригинальные. Если запчасти уже были в употреблении, то вероятность возникновения очередной неисправности после ремонта сильно возрастает.

– Это могут быть запчасти, изготовленные по лицензии на заводах в России, — заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин в интервью «Российской газете».

Руководство Центробанка ссылается на то, что, устанавливая старые детали, сервис не может дать никакой гарантии на качество услуги. Неновый компонент может сломаться в любую минуту и привести к аварии. Ведь неизвестно, каков износ детали и в каких условиях она эксплуатировалась.

В Банке России отметили, что понимают, почему страховщики пытаются снизить расходы, но они могут найти и другие статьи для этого.

Напомним, что недавно Российский союз автостраховщиков рассказал о планах направить в Банк России изменения в схеме возмещения ущерба по ОСАГО в натуральной форме. В том числе предлагалось использовать при ремонте машин б/у детали с согласия страхователя.

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16 октября 2018
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