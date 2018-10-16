Использовать бэушные запчасти при ремонте машины по ОСАГО запретят

Детали должны быть новые, пусть и неоригинальные. Если запчасти уже были в употреблении, то вероятность возникновения очередной неисправности после ремонта сильно возрастает.

– Это могут быть запчасти, изготовленные по лицензии на заводах в России, — заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин в интервью «Российской газете».

Руководство Центробанка ссылается на то, что, устанавливая старые детали, сервис не может дать никакой гарантии на качество услуги. Неновый компонент может сломаться в любую минуту и привести к аварии. Ведь неизвестно, каков износ детали и в каких условиях она эксплуатировалась.

В Банке России отметили, что понимают, почему страховщики пытаются снизить расходы, но они могут найти и другие статьи для этого.

Напомним, что недавно Российский союз автостраховщиков рассказал о планах направить в Банк России изменения в схеме возмещения ущерба по ОСАГО в натуральной форме. В том числе предлагалось использовать при ремонте машин б/у детали с согласия страхователя.