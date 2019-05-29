Копирка: убираем мелкие царапины на пластике машины за 5 минут и 30 рублей

Современный автомобиль, увы, быстро становится потрепанным даже у самого аккуратного водителя. При чем в процессе эксплуатации страдает не только лакокрасочное покрытие, но и пластиковые элементы отделки, которые уже через несколько месяцев покрываются царапинами. Но победить мелкие задиры на покрытии можно за сущие копейки. Портал «АвтоВзгляд» продолжает тему «народного творчества» и предлагает новый способ борьбы с дефектами на пластиковых панелях.
«Корейцы» и «японцы», «китайцы» и «американцы», изделия родного АВТОВАЗа — все они, мягко говоря, не радуют высоким качеством отделочных материалов. Мягкий пластик или жесткий — уже на третий платеж по кредиту салон машины выглядит старым. А платить-то еще несколько лет! Чтобы на корню победить отторжение к только что приобретенному авто, придется браться за инструменты и по старому — еще советскому — обычаю «прикладывать руки».
Как бы грозно не звучал голос водителя, как бы ни были аккуратны пассажиры, дубовый пластик, словно заколдованный, притягивает различные повреждения. Бороться с этим бесполезно: даже легкое касание порой оставляет на элементе глубокую, заметную со всех сторон и при любом освещении борозду. Менять? Увольте!
Поскольку наша задача далека от реставрации, увлекаться глубоким ремонтом не будем. По сути, методика подходит для описания тщательной уборки. Но болезнь будет побеждена. А это — главное. Для решения проблемы не потребуется серьезных капиталовложений, опыта и стажа в «детейлинге», а также дорогостоящего инструмента. Даже в «Автозапчасти» идти не нужно. Нам — в канцелярский отдел! За мелкую монету, от 10 до 50 рублей, приобретаем лист копирки — той самой, морально и физически устаревшей материи, с помощью которой совсем еще недавно «дублировали» бланки и прочие документы.
Для полной обработки салона хватит двух листов формата А4, ради удобства и сокращения расхода их стоит разрезать пополам. Копировальная бумага способствует долгому мытью рук, поэтому операцию лучше выполнять в перчатках.
Итак, инвентарь готов, можно приступать к работе. Легкими круговыми движениями без нажима, постепенно передвигаясь по всей площади детали, обрабатываем поврежденную поверхность. Торопливость в этом вопросе — не помощник, но зацикливаться на каждой «болячке» тоже не имеет особого смысла. Разогретый совсем уже летним солнцем салон ускоряет процесс обработке, и всю процедуру можно уложить в один час с перерывами.
Уже на втором-третьем проходе будет заметно существенное сокращение следов колец, обуви и ключей. Финишный круг позволит если не «вывести в идеал», то значительно улучшить общее положение дел. Салон автомобиля быстро обретает первозданную аккуратность, а затраты в общих экономических условиях фактически незаметны. Будем откровенны, продержится такая шлифовка не очень долго — месяц-полтора — но ведь никто не запрещает пару раз в сезон повторять процедуру…