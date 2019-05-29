Копирка: убираем мелкие царапины на пластике машины за 5 минут и 30 рублей

«Корейцы» и «японцы», «китайцы» и «американцы», изделия родного АВТОВАЗа — все они, мягко говоря, не радуют высоким качеством отделочных материалов. Мягкий пластик или жесткий — уже на третий платеж по кредиту салон машины выглядит старым. А платить-то еще несколько лет! Чтобы на корню победить отторжение к только что приобретенному авто, придется браться за инструменты и по старому — еще советскому — обычаю «прикладывать руки».

Как бы грозно не звучал голос водителя, как бы ни были аккуратны пассажиры, дубовый пластик, словно заколдованный, притягивает различные повреждения. Бороться с этим бесполезно: даже легкое касание порой оставляет на элементе глубокую, заметную со всех сторон и при любом освещении борозду. Менять? Увольте!

Поскольку наша задача далека от реставрации, увлекаться глубоким ремонтом не будем. По сути, методика подходит для описания тщательной уборки. Но болезнь будет побеждена. А это — главное. Для решения проблемы не потребуется серьезных капиталовложений, опыта и стажа в «детейлинге», а также дорогостоящего инструмента. Даже в «Автозапчасти» идти не нужно. Нам — в канцелярский отдел! За мелкую монету, от 10 до 50 рублей, приобретаем лист копирки — той самой, морально и физически устаревшей материи, с помощью которой совсем еще недавно «дублировали» бланки и прочие документы.