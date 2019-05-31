Проточка тормозных дисков: решение проблемы, или деньги на ветер?

Фото a.d-cd.net
Проточка тормозных дисков — весьма популярная сегодня операция, предложением которой клиентам озаботились даже официальные дилеры. Увы, но на самом деле она не решает проблем, а лишь ускоряет дорогостоящую замену расходных элементов тормозных механизмов. Почему, объснит портал «АвтоВзгляд».
Ефим Розкин

«Тремор» у руля и неприятная детонация по всему кузову во время торможения говорит о безвременной кончине тормозных дисков. Раз в 30 000 км или на каждую вторую замену колодок нужно закладывать серьезный бюджет. Вердикт сервисмена — диски изношены, надо менять. Барабаны, конечно, давно устарели, но они требуют куда меньше внимания, долговечнее и надежнее. Но мир современных автомобилей безжалостен: только дисковые тормоза «по кругу» и никак иначе!

Ничего смертельного в этой операции нет, кроме стоимости: ценник с работой обычно перешагивает за отметку в 10 000 рублей, а на «породистых» авто может доходить до космической отметки. Так замена колодок и дисков на мерседесовском «крыле чайки» — Mercedes SLS AMG — обойдется в 700 000 рублей.

Заоблачный ценник навевает на обладателей бюджетных авто мысли о продлении жизни элемента, и тут как нельзя кстати поступает предложение проточить диски: убрать бороздки и выбоины специальным оборудованием. Биение в руль пропадет, тормозные свойства улучшатся, ведь колодки будут лучше прилегать к полотну. Бюджет — в два-три раза меньше замены, а для проведения процедуры порой даже не требуется лишний раз снимать «круглого» — можно точить прямо на машине! Вот оно, решение века! Увы, действительность куда прозаичнее…

Фото travel-dom.ru

Биение в руль – следствие не бороздок, а искривления тормозного диска, которое зачастую никакой шлифовкой не убрать. Неприятный эффект можно минимизировать, но не вылечить. Тормозной путь от «сглаживания», как вы уже догадались, тоже не уменьшится. Сами бороздки, к слову, опасности не несут: новые колодки за пару торможений «примут форму».

Но даже не это является важнейшим обстоятельством, требующим замены. У тормозного диска есть минимально допустимая толщина, уменьшение которой приведет к нарушению корректной работы тормозных механизмов и, как следствие, к ДТП. Одного этого факта достаточно, чтобы раз и навсегда поставить крест на «проточке» и принять для себя тяжелое, но верное решение: тормозные диски надо регулярно менять.

Ведь они являются таким же расходным элементом, как и колодки. Проточка тормозных дисков — просто выброшенные на ветер дензнаки, не отдаляющие, а приближающие замену тормозных дисков. Более того, экономия на безопасности — очень дорогое и опасное удовольствие, которое абсолютному большинству автовладельцев просто не по карману.

безопасность дорожного движения, автосервис, ремонт, техническое обслуживание
31 мая 2019
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