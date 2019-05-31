Проточка тормозных дисков: решение проблемы, или деньги на ветер?

«Тремор» у руля и неприятная детонация по всему кузову во время торможения говорит о безвременной кончине тормозных дисков. Раз в 30 000 км или на каждую вторую замену колодок нужно закладывать серьезный бюджет. Вердикт сервисмена — диски изношены, надо менять. Барабаны, конечно, давно устарели, но они требуют куда меньше внимания, долговечнее и надежнее. Но мир современных автомобилей безжалостен: только дисковые тормоза «по кругу» и никак иначе!

Ничего смертельного в этой операции нет, кроме стоимости: ценник с работой обычно перешагивает за отметку в 10 000 рублей, а на «породистых» авто может доходить до космической отметки. Так замена колодок и дисков на мерседесовском «крыле чайки» — Mercedes SLS AMG — обойдется в 700 000 рублей.

Заоблачный ценник навевает на обладателей бюджетных авто мысли о продлении жизни элемента, и тут как нельзя кстати поступает предложение проточить диски: убрать бороздки и выбоины специальным оборудованием. Биение в руль пропадет, тормозные свойства улучшатся, ведь колодки будут лучше прилегать к полотну. Бюджет — в два-три раза меньше замены, а для проведения процедуры порой даже не требуется лишний раз снимать «круглого» — можно точить прямо на машине! Вот оно, решение века! Увы, действительность куда прозаичнее…