Ах, какая ты зараза: почему салон машины начинает плохо пахнуть

Аллергики и астматики, а также обладатели просто хорошего нюха не дадут соврать — нет ничего хуже запаха плесени в пассажирском отсеке автомобиля. Какой уж тут комфорт, когда на кону здоровье! Найти и обезвредить самые сильные рассадники вредных микробов и грибка в салоне машины, способных вызвать удушье и даже летальный исход, поможет портал «АвтоВзгляд».
А ведь внутреннее убранство может выглядеть вполне чистым и ухоженным на первый взгляд. Увы, рецепт успешной борьбы с плесенью не заканчивается регулярным посещением моечных комплексов, а от страшной заразы не защищены даже новые автомобили. Где же искать рассадники заразы?
Классика жанра
Главным и самым популярным источником отвратительного запаха и по совместимости вредоносных спор является система охлаждения и отопления автомобиля. Вездесущий конденсат дает прекрасную почву для размножения бактерий в испарителе и патрубках, а достать их оттуда тряпкой просто невозможно. Не поможет и ершик. Чтобы победить эту напасть, нужно пойти более технологическим путем.
Для этого нам потребуется специальный «больничный» раствор, которым обеззараживают операционные, или небезызвестный хлоргексидин, раствор которого продается в любой аптеке. Затем снимаем салонный фильтр, под которым располагается трубка систем вентиляции. Ее-то и следует щедро обработать вышеописанными моющими средствами. Набрызгав туда максимальное количество препарата, заводим двигатель, включаем рециркуляцию воздуха и саму систему кондиционирования на полную мощность. И закрываем все двери. Через полчаса работы система будет полностью обработана. В особо запущенных случаях операцию нужно будет повторить. Сделав все по инструкции, получим не только победу над плесенью, но и нейтральный запах в салоне.
Уборка уборке рознь
Впрочем, одной чисткой кондиционера дело не заканчивается. Плесень часто образуется в тех местах, куда не доходят руки при глобальном наведении порядка в салоне. Например, зеленый налет можно найти под креслами переднего ряда, особенно если там расположены патрубки системы вентиляции.
Увы, осушение кондиционера в России считается делом самого кондиционера, поэтому конденсат льется из воздуховодов прямо на ковер, образуя прекрасную и неконтролируемую, ибо незаметную, возможность для роста самых разнообразных грибков. Если пару лет туда не заглядывать, то можно даже в лес за подберезовиками не ходить — на сковороду картошки с грибами наберете прямо под водительским креслом. Задний диван, к слову, тоже надо иногда поднимать: помимо огромных запасов разнообразных крошек, конфет и нескольких сотен рублей мелочью, там можно найти целые залежи «зеленого ковра», которые надо немедленно убрать.
Ищите дыры
Однако система вентиляции является не единственным источником загрязнения: плесень часто образуется под водительским ковриком или под креслами, а также в нише запасного колеса и других полостях багажника. В тех местах, где кузов прогнил или пострадал при аварии, но не был правильно восстановлен. Касается это, естественно, только подержанных авто, история которых доподлинно неизвестна. Рецепт успеха тут может быть только один: при возникновении первых симптомов — соответствующего запаха — немедленно проверяем все возможные «болевые точки».