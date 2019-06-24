Ах, какая ты зараза: почему салон машины начинает плохо пахнуть

А ведь внутреннее убранство может выглядеть вполне чистым и ухоженным на первый взгляд. Увы, рецепт успешной борьбы с плесенью не заканчивается регулярным посещением моечных комплексов, а от страшной заразы не защищены даже новые автомобили. Где же искать рассадники заразы?

Классика жанра

Главным и самым популярным источником отвратительного запаха и по совместимости вредоносных спор является система охлаждения и отопления автомобиля. Вездесущий конденсат дает прекрасную почву для размножения бактерий в испарителе и патрубках, а достать их оттуда тряпкой просто невозможно. Не поможет и ершик. Чтобы победить эту напасть, нужно пойти более технологическим путем.