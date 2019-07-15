Подготовка авто к дальней дороге

Что касательно антифриза, то в этом продукте нюансов не меньше, чем с тормозной жидкостью. Хотя для большинства автомобилистов охлаждающая жидкость — это подкрашенная дистиллированная вода с какими-то незамерзающими при отрицательных температурах добавками. А между тем — это химически сложная жидкость, решающая в системе охлаждения вашего авто целый спектр задач. В первую очередь антифриз, проходя по рубашке охлаждения мотора, принимает на себя избыток тепла и уносит его в радиатор. Вторая задача — борьба с коррозией. Ну и третья беда, на войну с которой брошен антифриз — трение (насос системы охлаждения смазывается именно им). Однако, несмотря на общеизвестные требования, предъявляемые к этому продукту, далеко не все жидкости являются лекарственным средством для авто. Некоторые из них даже напротив — можно назвать ядом, поскольку в состав входят соли неорганических кислот (силикаты, нитриты, нитраты, фосфаты, амины), образующие на стенках системы охлаждения оксидную пленку. С одной стороны она предотвращает коррозию, но с другой — ухудшает теплоотдачу. Для маломощных моторов ухудшение теплоотдачи пройдет не заметно, а вот движок современного мощного авто, из-за нарушения температурного баланса, такой антифриз убьет за год-другой.

Еще один нюанс — недобросовестные производители при производстве антифризов используют метанол, пары которого, в случае неисправности системы охлаждения или отопления салона, попадают в легкие водителя и его пассажиров, нанося серьезный вред здоровью. Путешествие по России летом это и длительные перегоны по жаре и даже порой подъемы по скалистым склонам. Поэтому перед длительным путешествием рекомендуем заменить антифриз в системе охлаждения. В составе охлаждающей жидкости FELIX нет столь опасного метанола, а сама она произведена на основе этиленгликоля высшего сорта и специально очищенной воды со специально подобранным пакетом присадок, не содержащих нитриты, амины и фосфаты.

Вообще на охлаждающих жидкостях лучше не экономить, поскольку заливка некачественной автохимии пагубно сказывается на жизнеспособности мотора и в результате все может обернуться дорогостоящим ремонтом.

Перед длительной поездкой рекомендуется проверить состояние тормозных колодок.

Требования к накладкам дисковых тормозных колодок заключаются в том, что остаточная толщина накладок должна быть не менее 5 мм и по площади накладок недопустимо наличие сколов и трещин. Следует помнить, что передние тормозные колодки изнашиваются значительно быстрее задних и поэтому требуют более частой замены. Тормозные колодки и тормозные диски должны быть чистыми от грязи, недопустимо наличие масла или смазки на рабочих поверхностях колодок и дисков.