Подготовка авто к дальней дороге

Лето — это долгожданная пора отпусков, смелых путешествий и веселых прогулок. Многое жители России отправляются в отпуск на своем автомобиле.
Максим Строкер

Перед длительной поездкой стоит особое внимание уделить транспортному средству, на котором вы хотите совершить свое путешествие, чтобы максимально избежать неприятных сюрпризов, которые могут случиться в дороге.

Одним из первых, что следует проверить перед длительной поездкой — это состояние технических жидкостей в автомобиле. Обязательно проверьте, а лучше по необходимости замените охлаждающую и тормозную жидкости. Тормозная жидкость — гигроскопична, она поглощает водяные пары из воздуха. Другими словами, через некоторое время тормозная жидкость аккумулирует в себе воду, от чего снижается эффективность тормозов.

Рекомендуем вам использовать тормозную жидкость ROSDOT. Эта тормозная жидкость уже давно на рынке и зарекомендовал себя исключительно с хорошей стороны. Более того, ряд автозаводов (такие как АВТОВАЗ, GM-АВТОВАЗ, КАМАЗ, МАЗ, УАЗ, ПАЗ, ЛАДА-Ижевск, GM-Uzbekistan, Азия-Авто) использует именно тормозную жидкость ROSDOT в качестве первой заливки.

ROSDOT, благодаря запатентованной рецептуре производства, не только не вступает в химическую реакцию с манжетами и шлангами, но и существенно продлевает срок их службы. Еще одна уникальность продукта — синтетическая основа, обеспечивающая эффективное связывание воды и более длительную работоспособность тормозной жидкости.

Что касательно антифриза, то в этом продукте нюансов не меньше, чем с тормозной жидкостью. Хотя для большинства автомобилистов охлаждающая жидкость — это подкрашенная дистиллированная вода с какими-то незамерзающими при отрицательных температурах добавками. А между тем — это химически сложная жидкость, решающая в системе охлаждения вашего авто целый спектр задач. В первую очередь антифриз, проходя по рубашке охлаждения мотора, принимает на себя избыток тепла и уносит его в радиатор. Вторая задача — борьба с коррозией. Ну и третья беда, на войну с которой брошен антифриз — трение (насос системы охлаждения смазывается именно им). Однако, несмотря на общеизвестные требования, предъявляемые к этому продукту, далеко не все жидкости являются лекарственным средством для авто. Некоторые из них даже напротив — можно назвать ядом, поскольку в состав входят соли неорганических кислот (силикаты, нитриты, нитраты, фосфаты, амины), образующие на стенках системы охлаждения оксидную пленку. С одной стороны она предотвращает коррозию, но с другой — ухудшает теплоотдачу. Для маломощных моторов ухудшение теплоотдачи пройдет не заметно, а вот движок современного мощного авто, из-за нарушения температурного баланса, такой антифриз убьет за год-другой.

Еще один нюанс — недобросовестные производители при производстве антифризов используют метанол, пары которого, в случае неисправности системы охлаждения или отопления салона, попадают в легкие водителя и его пассажиров, нанося серьезный вред здоровью. Путешествие по России летом это и длительные перегоны по жаре и даже порой подъемы по скалистым склонам. Поэтому перед длительным путешествием рекомендуем заменить антифриз в системе охлаждения. В составе охлаждающей жидкости FELIX нет столь опасного метанола, а сама она произведена на основе этиленгликоля высшего сорта и специально очищенной воды со специально подобранным пакетом присадок, не содержащих нитриты, амины и фосфаты.

Вообще на охлаждающих жидкостях лучше не экономить, поскольку заливка некачественной автохимии пагубно сказывается на жизнеспособности мотора и в результате все может обернуться дорогостоящим ремонтом.

Перед длительной поездкой рекомендуется проверить состояние тормозных колодок.

Требования к накладкам дисковых тормозных колодок заключаются в том, что остаточная толщина накладок должна быть не менее 5 мм и по площади накладок недопустимо наличие сколов и трещин. Следует помнить, что передние тормозные колодки изнашиваются значительно быстрее задних и поэтому требуют более частой замены. Тормозные колодки и тормозные диски должны быть чистыми от грязи, недопустимо наличие масла или смазки на рабочих поверхностях колодок и дисков.

Тормозные колодки ROSDOT изготовлены из лучших отечественных и импортных материалов с использованием самых современных технологий. На колодки дискового тормоза ROSDOT наносится специальный слой противошумной мастики итальянского производства, препятствующий возникновению различных шумов и резонансных явлений в процессе торможения.

Перед поездкой рекомендуется также проверить уровень моторного масла или провести его замену.

Профессиональные автомобильные масла FELIX изготавливаются на основе высококачественной смеси базовых масел с пониженным содержанием серы и усиленного пакета многофункциональных компонентов. Ассортиментная линейка включает наиболее востребованные на рынке минеральные и полусинтетические моторные масла, обеспечивающие максимальные эксплуатационные характеристики, повышенную защиту и регенерирующий эффект для сильно изношенных двигателей импортных и отечественных грузовых и легковых автомобилей.

Масла FELIX значительно превосходят уже представленные на рынке масла других российских производителей по включенному в их состав комплексу многофункциональных компонентов.

В бачок стеклоомывателя рекомендуем залить летнюю стеклоомывающую жидкость, она намного лучше, чем обычная вода очищает стекло от почек и разбившихся насекомых.

Заменить изношенные щетки дворников. Летом часто приходиться ездить при ярком солнце, которое делает налет на стеклом более заметным. А плохой обзор не самым лучшим образом влияет на безопасность движения. Произведя замену дворников, ездить будет намного удобнее и безопаснее.

Автомобиль — это наш второй дом во время поездки. Поэтому неплохо перед поездкой помыть автомобиль внутри и снаружи. За рулем чистой машины приятнее ездить, чем меньше пыли в автомобиле, тем легче дышать и ниже физическая нагрузка. Ваши пассажиры тоже будут признательны вам за такую заботу о комфорте во время путешествия.

Вы можете помыть автомобиль самостоятельно или воспользоваться автохимией и автокосметикой марки FELIX.

Надеемся, что путешествие на автомобиле принесет вам только положительные эмоции и впечатления!

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15 июля 2019
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