Полная деградация: почему не стоит сразу заводить машину после долгой стоянки

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Автомобиль может простоять на приколе несколько месяцев по самым разным причинам. Но если долгое отсутствие хозяина идет последнему, как правило на пользу, то переносит разлуку очень тяжело и может подвести при первой же после долгого простоя поездке. Что первым делом нужно сделать перед тем, как запустить израненный тоской по владельцу и свежему топливу двигатель?
Лика Затворная

Начнем с того, что оставлять автомобиль на три-четыре месяца вполне себе безопасно. Максимальное разочарование, которое может вас ждать по возвращении, — подсевший аккумулятор, зарядив который можно смело запускать двигатель и отправляться навстречу новым свершениям. Но если ваш автомобиль простоял более года без движения, то прежде, чем пускаться на нем во все тяжкие, стоит учесть ряд моментов

Моторное масло

Моторные масла, как известно, состоят из основы и различных присадок, выполняющих различные функции: смазывающие, очищающие, обеспечивающее определенную вязкость, устойчивость к выгоранию и т. д. И если в магазинной упаковке они хранятся довольно долго, то поработав в двигателе, их свойства изменяются, а значит и уменьшается срок годности. Ко всему прочему, по отношению к поработавшей смазке справедливо такое понятие, как эффект расслаивания, когда определенные, более тяжелые фракции его составляющих, при длительном прhttp://www.avtovzglyad.ru/sovety/ekspluataciya/2019–05–13-kak-podobrat-kachestvennuju-tormoznuju-zhidkost-dlja-vashego-avtomobilja/остое двигателя оседают. Заводить мотор на таком масле — смерти подобно.

Поэтому желательно, чтобы кто-то из родственников или друзей периодически навещал и «выгуливал» ваш автомобиль. Или, на худой конец, заводил и гонял мотор в холостом режиме. Когда масло работает, его компоненты находятся в тонусе и активно перемешиваются. В противном случае, перед первым запуском двигателя после долгого простоя, маслице придется поменять.

Топливо

Топливо деградирует так же, как и масло. Впрочем, свои свойства бензин без проблем сохраняет до двух лет, а солярка — до полутора лет. Так что оставлять их в баке автомобиля, уезжая надолго, вы особо ничем не рискуете. Главное, заполните бак хотя бы на ¾, а лучше до горловины — так в нем не будет образовываться конденсат.

Аккумулятор

Затянувшаяся «безработица» не навредит АКБ, но разрядит ее. Впрочем, если вы оставили ключи родственникам, которые будут эпизодически заводить двигатель, то за состояние «батарейки» беспокоиться не стоит. Либо раз в пару месяцев пусть заряжают аккумулятор, чтобы к вашему приезду автомобиль был полностью готов.

Сальники, резинки, трубки

Если не запускать двигатель, то, помимо масла, это приведет к старению, например, различных сальников — они попросту высохнут и потрескаются. Долгое хранение автомобиля без дела повлечет так же замену прокладок, различных резиновых деталей, уплотнителей и патрубков.

Тормозная система

Если вы любите активную езду, то должны знать, что в процессе работы под воздействием высоких температур тормозная жидкость постепенно меняет свой химсостав. Собственно, поэтому «гонщикам» ее и рекомендуют менять почаще. Стоит это не забывать и тогда, когда оставляете автомобиль на длительном приколе. Помимо того, что сама по себе «тормозуха» могла подустать, она имеет свойство накапливать влагу, которая, при активном педалировании, стремительно закипает, и тормоза могут попросту пропасть.

Но даже если с «тормозухой» порядок, то тормозные диски покрываются ржавчиной за крайне короткое время. А уж за год «ржи» накопится весьма приличный слой. Поэтому перед тем, как выбраться на дорогу с плотным движением, полезно прокатится на небольшой скорости по тихой улочке, периодически нажимая педаль тормоза, чтобы колодки заново отполировали поверхность тормозных дисков, восстановив эффективность тормозов.

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23 августа 2019
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