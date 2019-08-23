Полная деградация: почему не стоит сразу заводить машину после долгой стоянки

Начнем с того, что оставлять автомобиль на три-четыре месяца вполне себе безопасно. Максимальное разочарование, которое может вас ждать по возвращении, — подсевший аккумулятор, зарядив который можно смело запускать двигатель и отправляться навстречу новым свершениям. Но если ваш автомобиль простоял более года без движения, то прежде, чем пускаться на нем во все тяжкие, стоит учесть ряд моментов
Моторное масло
Моторные масла, как известно, состоят из основы и различных присадок, выполняющих различные функции: смазывающие, очищающие, обеспечивающее определенную вязкость, устойчивость к выгоранию и т. д. И если в магазинной упаковке они хранятся довольно долго, то поработав в двигателе, их свойства изменяются, а значит и уменьшается срок годности. Ко всему прочему, по отношению к поработавшей смазке справедливо такое понятие, как эффект расслаивания, когда определенные, более тяжелые фракции его составляющих, при длительном прhttp://www.avtovzglyad.ru/sovety/ekspluataciya/2019–05–13-kak-podobrat-kachestvennuju-tormoznuju-zhidkost-dlja-vashego-avtomobilja/остое двигателя оседают. Заводить мотор на таком масле — смерти подобно.
Поэтому желательно, чтобы кто-то из родственников или друзей периодически навещал и «выгуливал» ваш автомобиль. Или, на худой конец, заводил и гонял мотор в холостом режиме. Когда масло работает, его компоненты находятся в тонусе и активно перемешиваются. В противном случае, перед первым запуском двигателя после долгого простоя, маслице придется поменять.