Восстановленные шины — это выгодно

Именно поэтому услуга восстановления ЦМК шин сейчас так востребована на рынке: выгодно, экологичная альтернатива утилизации, такие шины не уступают по эксплуатационным характеристикам новым. Совместно со специалистами предприятия ООО «КаМаРетрэд», экспертов в этом направлении, собрали интересные факты о преимуществах и особенностях использования восстановленных ЦМК шин.

1 ЦМК каркас = 4 жизненных цикла шины

В конструкцию цельнометаллокордных шин заложен потенциал к восстановлению и повышению показателя срока их эксплуатации. Так, в отличие от грузовых комбинированных моделей, корды брекера и каркаса ЦМК шин представляют собой комбинацию металлических нитей — десятки параллельных стальных тросов отпрессованы с обеих сторон резиной. Это обеспечивает прочность и надежность подобной продукции: в процессе эксплуатации целостность каркаса сохранятся, изнашивается только протектор, который и восстанавливают.

Жизненный цикл ЦМК шин на примере продукции бренда КАМА:

1. Ходимость новой шины — порядка 250—300 тыс. км;

2. Первый цикл восстановления — увеличение ходимости до 200 тыс. км;

3. Второй цикл восстановления — увеличение ходимости до 200 тыс. км;

4. Донарезка протектора — увлечение ходимости до 50 тыс. км.

Такие высокие показатели ходимости ЦМК шин КАМА обеспечиваются уникальным составом резиновой смеси на основе натурального каучука и за счет прочного металлокордного каркаса.