Восстановленные шины — это выгодно

Именно поэтому услуга восстановления ЦМК шин сейчас так востребована на рынке: выгодно, экологичная альтернатива утилизации, такие шины не уступают по эксплуатационным характеристикам новым. Совместно со специалистами предприятия ООО «КаМаРетрэд», экспертов в этом направлении, собрали интересные факты о преимуществах и особенностях использования восстановленных ЦМК шин.
1 ЦМК каркас = 4 жизненных цикла шины
В конструкцию цельнометаллокордных шин заложен потенциал к восстановлению и повышению показателя срока их эксплуатации. Так, в отличие от грузовых комбинированных моделей, корды брекера и каркаса ЦМК шин представляют собой комбинацию металлических нитей — десятки параллельных стальных тросов отпрессованы с обеих сторон резиной. Это обеспечивает прочность и надежность подобной продукции: в процессе эксплуатации целостность каркаса сохранятся, изнашивается только протектор, который и восстанавливают.
Жизненный цикл ЦМК шин на примере продукции бренда КАМА:
1. Ходимость новой шины — порядка 250—300 тыс. км;
2. Первый цикл восстановления — увеличение ходимости до 200 тыс. км;
3. Второй цикл восстановления — увеличение ходимости до 200 тыс. км;
4. Донарезка протектора — увлечение ходимости до 50 тыс. км.
Такие высокие показатели ходимости ЦМК шин КАМА обеспечиваются уникальным составом резиновой смеси на основе натурального каучука и за счет прочного металлокордного каркаса.
15% экономия топлива
На 15% в среднем снижаются затраты на топливо при использовании ЦМК шин КАМА (в сравнении с грузовыми комбинированными шинами), это доказали многочисленные тестирования с привлечением различной грузовой техники, работающей в реальных условиях с регулярной нагрузкой. При проходе за год около 100 тыс. км один грузовик показывал экономию на заправках в размере более 100 тыс. руб. Так, парк техники в 50 автомобилей получит снижение затрат до 6,5 млн. руб. ежегодно.
55% экономии от расходов на новые шины
Услуга по восстановлению протектора становится все более популярна среди российских автовладельцев. Это, в первую очередь, обусловлено экономической выгодой — в среднем ее стоимость составляет около 55% от расходов на новые шины. При этом характеристики восстановленной шины KAMARETREAD не уступают новому продукту и обеспечивают то же высоконадежное сцепление с дорогой и уровень безопасности.
1 км пробега = 5 коп.
ЦМК шины отличаются не только высокой прочностью и топливной экономичностью, но и обеспечивают увеличение ходимости. Так, пробег ЦМК шин КАМА с учетом двукратного восстановления и одной нарезки протектора составляет до 700 тыс. км. Услуга повторного восстановления позволяет снизить стоимость каждого километра пробега до 5 копеек.
За 4 года — экономия более 116 тыс. руб.
В октябре 2019 года компания KAMA TYRES подвела итоги четырехлетних испытаний шин ЦМК шин КАМА NR 202, которые прошли два цикла восстановления и одну нарезку протектора на заводе ООО «КаМаРетрэд» (предприятии Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES). Пробег на момент отзыва составил 646 тыс. км или 92,28% от заявленной ходимости, что является очень хорошим показателем. Использование полного жизненного цикла ЦМК шин КАМА позволило клиенту получить более 116 тыс. руб. экономии на одном автомобиле.
Ходимость 700 тыс. км и более
В 2018 году на рынок был выведен новый бренд — KAMA PRO, линейка ЦМК шин нового поколения. Продукция предназначена для комплектации транспортных средств, задействованных в региональных и магистральных перевозках. Главной отличительной особенностью стал увеличенный ресурс эксплуатации — за счет оптимизации конструкции и использования новой рецептуры резиновой смеси увеличена ходимость шин на 20% (в отличие от серийных шин КАМА).