Можно ли и как самому сделать сход-развал у автомобиля

Итак, начнем с наболевшего: проверять и регулировать развал-схождение необходимо, а в отечественных условиях делать это приходится достаточно часто. Причем, чем краше и больше литые диски вы приобрели, тем чаще. Ибо резина, именуемая в народе «изолентой» за толщину, на себя невзгоды нашего российского полотна принимать отказывается, передавая каждый удар на подвеску. Так что без сход-развала, установки колес автомобиля в правильное, определенное производителем положение, никак не обойтись. Неверное положение колеса вначале приведет к скорой гибели покрышки, а потом и к ДТП. Или в обратном порядке — как повезет.
Начать следует с теории. Развал колес — это положение колеса относительно вертикали. Если верхняя часть утоплена, а нижняя — выпирает, как это ныне популярно у юного поколения автомобильных «самоделкиных» — это именуется отрицательный развал. Наоборот — положительный. Если же колеса стоят ровно — нулевой развал.
Все, казалось бы, понятно и «готово к употреблению», но есть нюанс: для устойчивости автомобиля в повороте, необходим небольшой — не более двух градусов — отрицательный развал. Так пятно контакта при маневре, когда устойчивость и сцепление с дорогой особенно важно, увеличивается.
Теперь дело за схождением — положением колес относительно центральной оси. Если «круглые» в нулевой точке руля смотрят друг на друга — это положительное схождение. Отвернуты друг от друга — отрицательное. Но в нормальных условиях колеса должны стоять параллельно. Этих знаний достаточно для того, чтобы сделать сход-развал самостоятельно.
Из инструмента потребуется: строительный уровень, моток проволоки, гаечные ключи да насос — давление в шинах должно быть одинаковым. Ну и без смотровой ямы не обойтись. Выставляем руль ровно — и можно начинать.
В первую очередь займемся развалом: с помощью строительного уровня проверяем положение каждого колеса. Шарик воздуха не даст ошибиться: центральное его положение — нулевой развал, а отклонение вправо или влево — отрицательный или положительный. Помните о том, что небольшой скос в «отрицательную сторону» — это хорошо. Развал регулируется на всех машинах по разному, но в большинстве случаем — например, на тольяттинских машинах — двумя болтами на стойке. Перед проведением операции их оба необходимо ослабить, а потом, выставив колесо в нужное положение, плотно затянуть.
Теперь — схождение. Чтобы определить точное положение, нужно завязать протянуть проволоку от переднего колеса до заднего, просто привязав наше «мерило» за спицу диска. Если диски штампованные — продев и закрепив в отверстии. Тем же самым строительным уровнем проверяем отклонение от нормы.
Если схождение серьезно сбилось, это будет видно даже глазами, но для точности используем инструмент. Изменить положение колеса, схождение, можно с помощью специальной гайки на рулевой тяге. Увеличивая или уменьшая длину тяги, нужно выставить колесо строго параллельно движению. Помните, что руль должен быть зафиксирован в правильном положении, иначе всю операцию придется переделать.
Кстати, развал-схождение прямо влияет не только на износ резины и безопасность дорожного движения, но и на расход топлива. Автомобиль с правильным сход-развалом употребляет куда меньше дорогого ныне горючего. Это еще один достойный довод уделить своему «железному коню» субботний вечер.