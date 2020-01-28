Можно ли и как самому сделать сход-развал у автомобиля

Итак, начнем с наболевшего: проверять и регулировать развал-схождение необходимо, а в отечественных условиях делать это приходится достаточно часто. Причем, чем краше и больше литые диски вы приобрели, тем чаще. Ибо резина, именуемая в народе «изолентой» за толщину, на себя невзгоды нашего российского полотна принимать отказывается, передавая каждый удар на подвеску. Так что без сход-развала, установки колес автомобиля в правильное, определенное производителем положение, никак не обойтись. Неверное положение колеса вначале приведет к скорой гибели покрышки, а потом и к ДТП. Или в обратном порядке — как повезет.

Начать следует с теории. Развал колес — это положение колеса относительно вертикали. Если верхняя часть утоплена, а нижняя — выпирает, как это ныне популярно у юного поколения автомобильных «самоделкиных» — это именуется отрицательный развал. Наоборот — положительный. Если же колеса стоят ровно — нулевой развал.

Все, казалось бы, понятно и «готово к употреблению», но есть нюанс: для устойчивости автомобиля в повороте, необходим небольшой — не более двух градусов — отрицательный развал. Так пятно контакта при маневре, когда устойчивость и сцепление с дорогой особенно важно, увеличивается.