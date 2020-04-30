Как правильно подготовить автомобиль к грядущему жаркому лету

Теплая зима и ранняя весна скоро сменятся жарким летом. Синоптики обещают, что погода снова встанет на нашу сторону, просто изжарив надоевший коронавирус обильным ультрафиолетом. Знатоки говорят, что грядущие три месяца побьют все рекорды! Закрытую Европу заменят речки и озера, и даже средняя полоса России сможет посоревноваться с Сочи, который в свою очередь соберет самый обильный урожай отпускников. Скорей бы уже!

Однако жаркая погода и сонмы желающих выехать из города граждан станут настоящим испытанием для автомобилей: обочины наполнятся «закипевшими», а мастерские — страждущими перебрать мотор. Чтобы на эти грабли не наступить, нужно заранее подготовиться автомобиль к сезону, а грядущие майские праздники подойдут как нельзя кстати. Особенно, если есть возможность провести их за городом.

За месяц карантина все и каждый успели вдоволь наобщаться с родней и наесться гречки, так что можно уделить много свободного времени любимому авто. Грязная и соленая зима, завершившаяся месяцем простоя, на пользу ему не пошли.