Как правильно подготовить автомобиль к грядущему жаркому лету

Теплая зима и ранняя весна скоро сменятся жарким летом. Синоптики обещают, что погода снова встанет на нашу сторону, просто изжарив надоевший коронавирус обильным ультрафиолетом. Знатоки говорят, что грядущие три месяца побьют все рекорды! Закрытую Европу заменят речки и озера, и даже средняя полоса России сможет посоревноваться с Сочи, который в свою очередь соберет самый обильный урожай отпускников. Скорей бы уже!
Однако жаркая погода и сонмы желающих выехать из города граждан станут настоящим испытанием для автомобилей: обочины наполнятся «закипевшими», а мастерские — страждущими перебрать мотор. Чтобы на эти грабли не наступить, нужно заранее подготовиться автомобиль к сезону, а грядущие майские праздники подойдут как нельзя кстати. Особенно, если есть возможность провести их за городом.
За месяц карантина все и каждый успели вдоволь наобщаться с родней и наесться гречки, так что можно уделить много свободного времени любимому авто. Грязная и соленая зима, завершившаяся месяцем простоя, на пользу ему не пошли.
Первым делом, конечно, стоит помыть кузов и убраться в салоне, вытрясти мусор из багажника и проинспектировать нишу запасного колеса на наличие воды и плесени. А уже после — открыть капот и погрузиться в размеренный сервис моторного отсека. Двигатель следует аккуратно помыть — портал «АвтоВзгляд» не раз писал о том, как это сделать грамотно — снять и прочистить защиту картера, сбить соль с днища и колесных арок. Это лишь первая, поверхностная часть предстоящей работы, хотя и такие операции необходимы.
Стабильная работа мотора летом зиждется не столько на чистоте агрегата, сколько на состоянии системы охлаждения. Так что следующий этап — чистка радиатора как снаружи, так и внутри. Сделать это не снимая узел не получится, так что запасайтесь тазами и новым антифризом. Помните, что слитая из радиатора жижа — токсична, поэтому канистру с «отработкой» следует утилизировать, а не выбрасывать в мусорный бак.
Установив чистый радиатор, не торопитесь заливать «охлаждайку» в систему и завинчивать пробки: прежде всего нужно промыть оба круга, поэтому сначала используйте воду, погоняв двигатель на разных оборотах, а потом уж заливайте ОЖ. Кстати, о пробках. Именно с осмотра крышки расширительного бачка стоит начать диагностику системы охлаждения.
Сама по себе пробка может выглядеть сколь угодно целой и невредимой, а вот перепускной клапан — основной узел этого нехитрого устройства — может быть поврежден или обладать следами коррозии. Так дешевая деталь станет причиной разрушения всей системы охлаждения, если вовремя не сумеет сбросить давление. Покупка новой обойдется в копейку, а вот ремонт в случае неисправности — уже в рубль. Разбираясь с крышкой расширительного бачка, не забудьте осмотреть и сам резервуар. Трещин в нем быть, естественно, не должно, но чаще всего бачок дает слабину по стыкам. Их-то и нужно внимательно проинспектировать.
Следующий пункт диагностики — патрубки системы. Их, как ни странно, тоже нужно периодически менять — резиновые изделия изнашиваются от перепадов температур, а в отечественных автомобилях они изначально крайне низкого качества. Лопнувший патрубок приведет к фонтану брызг и облаку пара из-под капота, а в ближайшем автомагазина нужного, согласно закону подлости, просто не будет. Коль уж наши время и силы залезть под капот — внимательно осмотрите весь «водопровод». Лишним не будет.
И последний, но, возможно, самый важный проблемный участок — помпа. Насос мы обычно меняем вместе с ремнем ГРМ, однако гарантировать качество детали удается не всегда. Помпа не должна течь: даже минимальные подтеки или капли антифриза на земле говорят о выходе узла из строя.
Чтобы не «попасть впросак», нужно всего лишь регулярно уделять внимание своему автомобилю: машина — средство повышенной опасности и достаточно сложный механизм, особенно, если речь идет про современные авто. Они уже не столь терпеливы, как раньше, и не готовы простить своему владельцу пренебрежительное отношение. А с учетом закрытых СТО и дилерских центров, каждому автовладельцу предстоит многому научиться и приобрести необходимый набор инструментов. Благо, интернет-магазины и службы доставки работают.