Как правильно и эффективно убрать коррозию с рамки лобового стекла

Итак, автомобиль перестает быть новым в момент пересечения порога дилерского центра. Но еще несколько лет машина держит себя «в тонусе» и достаточно уверенно сопротивляется «внешним факторам». Особенно, если хозяин понимает специфику отечественных дорог и готов регулярно убирать последствия. А последствия обязательно будут: самый умный и торопливый прохватил по обочине, обдав более вежливых соседей по потоку волной песка и мелких камней; полный мусора грузовик совершил резкий маневр и «разбросал» содержимое по всей дороге; холодный и влажный железный гараж с вечно текущей крышей и, конечно, вездесущий «зимний» реагент, который сжигает защитный слой краски и лака за пару лет.

Результатом этого «быта» станут сколы и подтеки ржавчины, которые довольно быстро превратятся в настоящие очаги коррозии. Добавим сюда и резиновые уплотнители, которые с годами потеряли плотность, начали протекать и создали идеальную среду для образования «ржи». С капотом и крыльями все ясно — зачищай да крась, а потом покрывай защитной пленкой. Хоть сам, хоть в мастерской — все доступной. А вот с рамкой лобового, которая начинает «цвести» одной из первых, придется повозиться.

Дело в том, что деталь сама по себе достаточно тонкая, а вот нагрузка на нее значительная. Ну и самое, пожалуй, неприятное: простая замена обойдется очень и очень дорого, рамку придется вырезать, а потом — вваривать. Какой бы тонкой она не была, но все же, в паре с лобовым стеклом, является силовым элементом кузова. Проще говоря, сквозная коррозия этой детали будет причиной глобальных капиталовложений.