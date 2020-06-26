Как правильно и эффективно убрать коррозию с рамки лобового стекла

Итак, автомобиль перестает быть новым в момент пересечения порога дилерского центра. Но еще несколько лет машина держит себя «в тонусе» и достаточно уверенно сопротивляется «внешним факторам». Особенно, если хозяин понимает специфику отечественных дорог и готов регулярно убирать последствия. А последствия обязательно будут: самый умный и торопливый прохватил по обочине, обдав более вежливых соседей по потоку волной песка и мелких камней; полный мусора грузовик совершил резкий маневр и «разбросал» содержимое по всей дороге; холодный и влажный железный гараж с вечно текущей крышей и, конечно, вездесущий «зимний» реагент, который сжигает защитный слой краски и лака за пару лет.
Результатом этого «быта» станут сколы и подтеки ржавчины, которые довольно быстро превратятся в настоящие очаги коррозии. Добавим сюда и резиновые уплотнители, которые с годами потеряли плотность, начали протекать и создали идеальную среду для образования «ржи». С капотом и крыльями все ясно — зачищай да крась, а потом покрывай защитной пленкой. Хоть сам, хоть в мастерской — все доступной. А вот с рамкой лобового, которая начинает «цвести» одной из первых, придется повозиться.
Дело в том, что деталь сама по себе достаточно тонкая, а вот нагрузка на нее значительная. Ну и самое, пожалуй, неприятное: простая замена обойдется очень и очень дорого, рамку придется вырезать, а потом — вваривать. Какой бы тонкой она не была, но все же, в паре с лобовым стеклом, является силовым элементом кузова. Проще говоря, сквозная коррозия этой детали будет причиной глобальных капиталовложений.
Можно, конечно, замазать толстым слоем «мовиля» и ездить с «соплями», но есть куда более привлекательные способы. Во-первых, следует регулярно чистить водостоки и промывать грязь под резинками уплотнителя, превентивно защищая от ржавчины. Сколы стоит немедленно закрашивать, либо обрабатывать преобразователем ржавчины. Одним словом, регулярный еженедельный осмотр сделает для рамки не меньше, чем сварщик. Только значительно дешевле.
Второй пункт — реставрация. Ржавчина не сразу становится сквозной, поэтому очаги коррозии, если таковые уже появились, стоит немедленно подвергнуть тщательной и скрупулезной очистке. Учитывая стоимость замены рамки, не жалко будет раскошелиться и на новое стекло, ведь без демонтажа «триплекса» рамку лобового стекла не очистить.
Вырезав стекло, следует внимательно локализовать все поврежденные точки и зачистить их до металла: попеременно используя наждачную бумагу градации 100, 240 и 400 шаг за шагом снимаем ржу. Усердствовать, как и применять силу, не стоит, потому что металл в этом месте тонкий и обдирать его до дыр не желательно. Сняв первый слой, можно применить специальную «химию» размягчающую ржавчину, и только потом приступать к более мягкой «шкурке».
Сквозная дыра имеет единственный путь решения — сварка. Латки и прочие методы экономии в данном случае неуместны: приобретаем новую или подержанную деталь в пристойном состоянии и перевариваем кусками. Заменить рамку лобового стекла полностью — дело большого ума и ловкости, а, следовательно, и больших затрат.
Красить новую или восстановленную деталь следует с применением травящих грунтов, вдумчивой просушки в специализированной камере и без торопливости. Сделать эту работу качественно в гараже или на даче невозможнo — уж очень велик шанс нарушить геометрию кузова авто или прийти к той же самой беде к следующему лету.
Ремонт рамок лобового стекла — дело трудозатратное и дорогое, поэтому регулярный осмотр и мелкий самостоятельный ремонт способен сэкономить целое состояние. Рецепт успеха в данном вопросе один: не затягивать с ремонтом и приступать к реставрации и сохранению, как можно раньше.